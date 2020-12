Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 21 de diciembre Europa se blinda ante una mutación del virus mientras Sánchez se inhibe, Andalucía anuncia que mantiene el plan para la Navidad y otras informaciones destacadas de la jornada

1. Europa se blinda ante una mutación del virus mientras Sánchez se inhibe. España renuncia por el momento a actuar con el mismo criterio que las grandes potencias de la Unión Europea y decidió ayer no cancelar los vuelos con Reino Unido pese a la detección de la nueva cepa del coronavirus. El Gobierno anunció a última hora de la tarde que reforzará el control de las pruebas PCR a los viajeros procedentes del país pero no cerrará las fronteras por ahora.

El Gobierno de Pedro Sánchez había pedido este domingo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que dieran «una respuesta comunitaria» para impedir los vuelos desde Reino Unido. Lo hacía después de que Bélgica, Países Bajos e Italia decidiesen anticiparse y cortar sus conexiones aéreas con Reino Unido. Durante la tarde se produjeron reuniones de alto nivel a instancias del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Pero en el intervalo de tiempo transcurrido entre la petición de España y esa posición común que no llegaba, otros países se blindaban y cerraban también sus fronteras con Berlín.

2. Juan Marín: «El Gobierno andaluz es un contrapeso al Gobierno de Sánchez porque cree en la igualdad de los españoles». El vicepresidente de la Junta asegura que la lealtad absoluta del Ejecutivo andaluz garantiza la Legislatura al completo.

El segundo cumpleaños del Gobierno andaluz «del cambio» pilla al vicepresidente en medio de dos crisis, la pandémica y la que procura cierto sector de Ciudadanos que demanda mayor protagonismo de las siglas en la acción de un Gobierno sin mayoría absoluta y bipartito cuyo mayor secreto es haber evitado escenificar en todo este tiempo tensiones internas.

3. La construcción y el campo, refugios del empleo en Sevilla durante la pandemia. No por esperado resulta menos sorprendente la tremenda caída de la contratación en la provincia de Sevilla motivada por la pandemia de Covid-19. Los datos confirman que la excesiva dependencia del sector servicios es un coste que el mercado de trabajo no puede asumir. Y no hay que remontarse al principio del año para eso, ni a los meses de confinamiento. Desde la vuelta del verano, cuando se esperaba el inicio de la recuperación, hasta hoy se han registrado 57.263 contratos menos con respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha facilitado a ABC. Eso no se puede traducir en número de personas, pues un trabajador puede encadenar varias altas y bajas en un mismo periodo.

Las restricciones que interfieren con la actividad de restaurantes, comercios, gimnasios, negocios turísticos y de ocio han provocado este desplome de la contratación, a pesar del aumento de otros sectores como el de la construcción y la limpieza, que han absorbido sólo parte del desempleo en el área metropolitana y el campo, en el resto de la provincia, donde es su principal motor económico. Por desgracia, todos ellos son ámbitos de gran temporalidad y bajas remuneraciones que ocupan a sus asalariados por temporadas, campañas o por determinadas obras, como muestran los datos de las oficinas de empleo utilizados para este análisis.

4. Vidas en mayúscula: 25 años de Down Sevilla. Los sueños de Cristina, Dani, María José, Paloma, Belén, Ana María o Marta no difieren en nada de los de sus coetáneos, jóvenes veinteañeros como ellos: tener un trabajo y vivir su propia vida. Sólo que a ellos les va a costar el doble o el triple que a cualquiera de su edad: la trisomía 21 (una anómala copia extra del cromosoma Y marcado con ese número) con la que nacieron tira de sus ilusiones hacia abajo como el nombre por el que se conoce a ese trastorno genético: síndrome de Down. Pero ellos se empeñan en tirar de sus anhelos hacia arriba, en un esfuerzo sobreañadido.

La asociación Down Sevilla, que aglutina a unas 300 familias afectadas por esta anomalía genética en alguno de sus familiares, acaba de cumplir veinticinco años desde que se fundó en 1995 como Asedown, aunque luego transformó su nombre en paralelo con el cambio de enfoque de su actividad: de la prestación asistencial y de servicios a potenciar la inclusión social de los afectados por este síndrome. Cada persona es un mundo. Y la asociación busca individualizar la atención lo más posible: «Ya no vale el café para todos», sugiere José Manuel Hermida, director técnico de la asociación. «Cada persona sabe lo que quiere y lo que no quiere», remacha.

5. Los accionistas de Abengoa deciden este martes si los minoritarios toman el control de la compañía. Abengoa vive esta semana un nuevo capítulo en su tumultuoso tercer rescate financiero. La matriz del grupo, descabezada tras la destitución de Gonzalo Urquijo por parte de los accionistas minoritarios, tenía este lunes junta general para la elección de su nuevo consejo de administración. Al no haber quórum (25% del capital social), la votación tendrá lugar este martes. En la pugna por la presidencia de Abengoa está la candidatura respaldada por Urquijo y otra de la plataforma AbengoaShares, de accionistas minoritarios. Estos últimos pretendían convertir a Marcos de Quinto en presidente de la multinacional pero tras la división generada por el acuerdo que negoció con los acreedores financieros, asumirá ese reto Clemente Fernández, hasta hace un mes presidente de la tecnológica cotizada Amper.

Gonzalo Urquijo, que continúa como presidente de Abenewco1, filial de Abengoa a la que se trasvasaron los activos y el negocio de la multinacional, está detrás de la candidatura que conforman Alex Sánchez-Pedreño, Joaquín García-Romanillos y Francisco Prada Gayoso, tres expertos en derecho concursal. La candidatura de AbengoaShares la integran Juan Pablo López-Bravo, Margarida de la Riva y Jordi Sarriá, aunque el último plan de los accionistas minoritarios es que si ganan la votación uno de ellos renuncie para ser sustituido por cooptación por Clemente Fernández, quien cuenta con 10 millones de acciones de la matriz, en las que invirtió 400.000 euros.

6. Juanma Moreno confirma que no habrá cambios para Nochebuena pero deja abierta la Nochevieja. El Gobierno andaluz mantendrá las medidas anunciadas hasta la Nochebuena y la Navidad, lo que supone que se podrán reunir hasta 10 personas en las comidas familiares, que se permite la movilidad interprovincial y que el toque de queda será a la 1.30 de la madrugada, además de que permitirá la entrada en Andalucía no sólo para el reagrupamiento familiar sino también para los allegados.

Pero de cara a la Nochevieja, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho este domingo en una entrevista en La Sexta, en el programa «Liarla Pardo», «si vemos una evolución negativa y una incidencia mayor, restringiremos la movilidad y tomaremos medidas más restrictivas que ya todo el mundo conoce». Moreno ha defendido su modelo de gestión de la pandemia en Andalucía aunque también ha advertido que «todo es susceptible de modificación» ya que las normas «se adaptarán de forma constante» a la evolución de la pandemia.