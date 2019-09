Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 24 de septiembre La Guardia Civil registra una «fábrica clandestina» relacionada con el brote de listeriosis; un grupo de inversores techará el Auditorio Rocío Jurado si Urbanismo permite un hotel anexo; la española Urban Planet invierte seis millones en las atracciones del centro comercial Lagoh, entre las informaciones más destacadas de la jornada

1. La Guardia Civil registra una «fábrica clandestina» relacionada con el brote de listeriosis. Efectivos de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) han activado este martes un dispositivo especial consistente en precintar y realizar un registro en la nave industrial de Magrudis, empresa que comercializó la carne mechada 'La Mechá' el cual dio positivo por listeria, por orden del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, organismno judicial que ha iniciado una investigación para esclarecer si hay responsabilidad penal ante la alerta sanitaria por listeriosis, que ha afectado a más de 200 personas y ha provocado tres fallecimientos.

Según han informado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, a lo largo de este martes se van a realizar varios registros en la nave industrial de Magrudis, ubicada en el Polígono Industrial El Pino en Sevilla, por efectivos de una unidad de actuación específica que depende del Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) y que está encargada de las diligencias de investigación.

2. Un grupo de inversores techará el Auditorio Rocío Jurado si Urbanismo permite un hotel anexo. La vieja aspiración de instalar una cubierta en el Auditorio Rocío Jurado encuentra al fin viabilidad económica. La inversión procede de capital privado y está vinculada a la construcción de un hotel, cuya explotación permitirá sufragar los costosos gastos de la obra. Hace más de un año que se viene madurando la idea, que ya se ha presentado ante la Gerencia de Urbanismo y se ha compartido con varios miembros del equipo de Gobierno de Juan Espadas. El siguiente paso será entregar el proyecto que se ha redactado.

La iniciativa ha sido recibida con agrado y, por el momento, no se han puesto obstáculos, pues el suelo que ocupa este equipamiento es de uso terciario y admite numerosos servicios, entre ellos los de tipo turístico. Además, el alojamiento planeado no obliga a cambiar la fisonomía ni las dimensiones del auditorio, que es de titularidad pública y se gestiona mediante una concesión administrativa. En la parcela, que cuenta con una superficie de 25.000 metros cuadrados, hay espacio para una nueva edificación, que es en lo que se apoya toda la operación.

3.La española Urban Planet invierte seis millones en las atracciones del centro comercial Lagoh. La empresa española Urban Planet Entertainment, especializada en experiencias de ocio activo en centros comerciales, ha invertido seis millones de euros en las atracciones instaladas en 3.500 metros del lago del centro comercial de Palmas Altas. La inversión en el centro comercial Lagoh es la mayor apuesta que ha hecho Urban Planet en España, donde cuenta con 24 centros en España y Portugal.

«Lagoh se suma a la tendencia que está revolucionando los centros comerciales estadounidenses de conjugar en un solo espacio una oferta comercial y de entretenimiento que se asemeja más a un parque temático o de atracciones, más que a un centro comercial tradicional», explica Carlos García Roca, CEO de Urban Planet, quien indica que «está oferta no sólo es atractiva para los sevillanos, sino también para los turistas que llegan a la ciudad».

4. Persecución en los Remedios: «La furgoneta era un matadero». La Guardia Civil investiga cuál fue el motivo para que tres vecinos de Chipiona acabaran este domingo en el interior de una furgoneta blanca después de haber sido torturados durante varias horas hasta que sus cuerpos fueron lanzados este domingo a la cuneta de la carretera A-480, dentro del término municipal chipionero. Cuando llegaron los efectivos sanitarios, uno de ellos ya estaba muerto y los otros dos heridos. Todos ellos presentaban numerosos golpes y estaban maniatados. Un vídeo grabado por una persona que pasó por esa misma carretera poco después muestra el momento en el que estaban siendo asistidas dos de las víctimas.

Esa furgoneta blanca acabó en el barrio sevillano de los Remedios donde su conductor frenó en seco, perseguido por varias dotaciones de la Policía Local de Sevilla que le venían siguiendo desde los Bermejales. La escena fue presenciada por numerosos testigos que grabaron con sus teléfonos móviles lo que estaba ocurriendo. El ruido de las sirenas hizo que muchos vecinos se asomaran a las ventanas para comprobar qué estaba ocurriendo en la avenida República Argentina en torno a las seis y media de la tarde. Los funcionarios policiales tuvieron que recurrir a dos pares de grilletes para poder esposar al detenido. El delincuente había intentado ocultarse debajo de un coche pero no pudo por su tamaño y fue descubierto de inmediato por uno de los agentes de la Policía.

5. Una clínica sevillana, pionera en España en alargamiento de huesos con un clavo de acero. El equipo de Traumatología Pediátrica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla que lidera Javier Downey ha implantado por primera vez en España un clavo magnético de acero en una operación de alargamiento de huesos.

En casos anteriores, se ha utilizado uno de titanio que no permitía al paciente ponerse en pie hasta que se consolidaba el hueso, lo que retrasaba varios meses su recuperación. Con este clavo, más rígido, se puede poner de pie al día siguiente de la operación y recuperarse mucho antes.

6. Betis–Levante: con mucho que mostrar. Tiene mucho que mostrar el Betis esta tarde-noche ante el Levante. Cuarto partido en el Benito Villamarín y la grada quiere un duelo en el que su equipo domine y se lleve los puntos sin tener que sufrir. Que gane, claro, pero también que presuma del muestrario de calidad que atesora esta plantilla. La estrella en este sentido no estará, ya que Fekir es baja por lesión y ahí también aparece un reto para los de Rubi: saber emplearse sin el francés. Quizás sea el día para que den el paso otros hombres con nivel en la plantilla. Habrá más pelota para todos y ahí el protagonismo se reparte. Que muestren de qué pasta están hechos. Igualmente, el Villamarín tiene ante sí otra prueba de fidelidad ante un equipo que ha comenzado con zozobra pero del que todo el mundo espera que sea ganador y atractivo cuando arranque de verdad. Si será o no hoy es una cuestión de peso, puesto que tras cinco de quince puntos, al Betis se le están yendo partidos preciosos para sumar y alcanzar los puestos para los que está construido o, al menos, diseñado.

Hacer olvidar a Fekir es la empresa mayúscula a la que debe enfrentarse el Betis. Acostumbrarse a que el faro del ataque no esté supone darle realce a otros hombres como Canales, Joaquín o Loren, que a buen seguro recuperará un sitio en el once dado que Rubi ha citado, además de al indiscutible Borja Iglesias, al canterano Raúl. Tres delanteros centro que invitan a deducir que dos saldrán de inicio. Ya han convivido en el campo el gallego y el marbellí. Con trabajo posicional para uno y tareas de más kilómetros para el otro pero ambos saben desgastar a las defensas y mientras el ex del Espanyol sigue buscando puerta, el canterano está tocado por una varita en este arranque de temporada.