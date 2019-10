Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 8 de octubre El aeropuerto de Sevilla mira hacia oriente medio, Moreno lleva a Bruselas su plan contra el Brexit y el PSC se desmarca del espacio constitucionalista en Cataluña entre las informaciones más destacadas de la jornada

Buenos días, estas son las noticias del lunes 7 de octubre que debes conocer. [ Si quieres conocer las informaciones más destacadas de ayer pincha en este enlace.]

1. Sevilla negocia conexiones directas con aerolíneas de Oriente Medio. La ciuda se ha convertido en un destino de interés para las grandes aerolíneas de Oriente Medio que ya preparan sus planes de expansión. Desde hace varios meses las compañías Etihad Airways (Abu Dabhi), Emirates (Dubai) y Qatar Airways (Catar) reciben periódicamente reportes sobre la evolución de pasajeros en el aeropuerto de San Pablo, información sobre su procedencia, la situación económica de la ciudad, el flujo de turistas y de viajeros de negocios y hasta las inversiones que se realizan en infraestructuras. La relación es cada vez más estrecha bajo el asesoramiento de una consultora global, ICF, que ha tomado las riendas de las negociaciones.

«Es un magnífico momento para hacer este movimiento, porque las aerolíneas están ampliando sus flotas y buscando nuevos nichos y Sevilla les resulta muy interesante», explica ABC Jared Harckham, vicepresidente de esta empresa, con base en Washington y oficinas en más de sesenta países. El asesor visitó la ciudad para trasladar al Ayuntamiento los últimos avances. Desde el pasado verano trabaja con el Consorcio de Turismo para ultimar la conexión con Nueva York que ya está bastante madura y la búsqueda de otras oportunidades. Aprovechando el acercamiento que ya se había realizado con algunas compañías aéreas del Golfo Pérsico, primero en el Foro de Líderes Europeos, que se celebró el Lisboa en 2018, y posteriormente en la Cumbre Mundial del Turismo de la WTTC del pasado abril, se ha aumentado el flujo de información para convencer a los programadores de las posibilidades que ofrece la capital andaluza. «Para ellos es muy interesante, porque les permite extenderse en Europa e incluso hacia el norte de África y para Sevilla, porque atrae un turismo de mayor poder adquisitivo y sirve de enlace para llegar a otros destinos de Asia como China, Corea o incluso La India, que está experimentando un crecimiento enorme», señala.

2. Juanma Moreno lleva a Bruselas su plan contra el Brexit. Si hay un personaje codiciado en estos días en Bruselas es el negociador jefe del Brexit, el francés Michel Barnier, que este lunes tuvo un momento -una hora duró la reunión- para reunirse con el presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, en su primera visita oficial a la capital comunitaria. La fecha de esta visita coincide con uno de los momentos más delicados del proceso de salida del Reino Unido de la UE y de transición del actual ejecutivo comunitario, cuyo mandato termina el día 31.

No es habitual que este tipo de runiones se realicen con presidentes autonómicos. Prueba de la impotancia de la entrevista del presidente andaluz con el mandatario comunitario es que tras su reunión Barnier tenía una nueva cita con la delegación británica. Además de con Barnier, Moreno se entrevistó con el actual comisario de Agricultura, Phil Hogan, que está previsto que sea el responsable de Comercio en la próxima legislatura y como tal encargado de las negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles, otro de los problemas que acechan a la economía andaluza.

3. El PSC se desmarca del espacio constitucionalista en Cataluña. Todos los focos estaban puestos en Miquel Iceta. Y no defraudó. El líder del PSC se convirtió en el protagonista de la moción de censura, debatida y votada ayer, presentada por Lorena Roldán (Cs) contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Los números no daban y no sumaron; y aun así los socialistas se abstuvieron. Iceta mantuvo un duro cara a cara con Roldán, intercambió pareceres con Cayetana Álvarez de Toledo (PP) y perdió la oportunidad de repetir la unidad constitucionalista de octubre de 2017 a pocos días de conocerse la sentencia del juicio del «procés». Como ruido de fondo, la campaña de las generales del 10-N.

Lo de menos fue el resultado. A favor de la moción de censura: 40 votos (Cs y PP); en contra: 76 votos (JpC, ERC, comunes y la CUP); y abstenciones: 17 votos (PSC). La cuarta iniciativa en el Parlamento de Cataluña (tras las de 1982, 2001 y 2005) para desbancar a un presidente autonómico estaba condenada al fracaso desde el mismo día que se anunció, por lo que la sesión parlamentaria se centró en ver si Roldán podía liderar el constitucionalismo y si este se dividía como consecuencia del voto del PSC. Así, Iceta se convirtió en protagonista. Su intervención en el cara a cara con la líder de la formación naranja fue el momento más tenso del debate de la moción. El líder del PSC la llamó «fracasada», la acusó de «engañar» a la ciudadanía, la reprochó haber participado en la manifestación independentista de la Diada de 2013 y calificó la moción de censura de «oportunista». Iceta justificó la abstención de los socialistas porque «los números no dan» y aconsejó a Roldán que, en todo caso, si «quiere la unidad de los constitucionalistas» no «ataque» a los que lo son, entre los que incluye al PSC.

4. Quejas en Heliópolis por los coches que van a Lagoh y aparcan en zonas verdes. Vecinos de Heliópolis han denunciado que llevan ya bastantes días, desde que se abrió el cercano centro comercial Lagoh, soportando la invasión de coches de usuarios que van al complejo y no pueden estacionar, aparcando en las zonas verdes del barrio, el carril bici y las aceras.

Dice Margarita Carrión, una residente, que «entre Lagoh, el Betis y la botellona, el barrio está degradándose, en especial el parque Guadaíra. «El sábado pasado —relata—fue horroroso. Los vecinos estuvimos en el foro que tiene la asociación quejándonos y llamando a la Policía que no nos cogía ni el teléfono. Luego, más tarde, sí contestaron y vinieron a multar coches pero tenían que haber venido con unas cuantas de grúas a llevárselos. El viernes también estaba esto invadido». Esta vecina opina que Lagoh se ha «abierto de forma apresurada y que no hay estacionamiento para las personas que se esperaban».

5. Puerto de Cuba podrá disponer de la terraza de verano hasta 2032. La «conflictiva relación existente» entre los dueños de la terraza de verano Puerto de Cuba y la actual dueña de las instalaciones, una sociedad del empresario Miguel Gallego, que se inició con el desalojo «violento» del local el 31 de octubre de 2017, vive un nuevo capítulo. El Juzgado de Primera Instancia número diez de Sevilla ha desestimado la demanda de desahucio por expiración del plazo legal del contrato interpuesta por Faeton Capital, actual dueño del inmueble, contra Puerto de Cuba de Liébana, sociedad que lo explota, que podrá hacer uso de la terraza hasta 2032, según establece la juez en una sentencia de 1 de octubre, a la que ha tenido acceso ABC.

La magistrada, tras recoger las alegaciones de las partes y exponer una extensa jurisprudencia al respecto, precisa que el objeto de la demanda es la interpretación de un contrato verbal y si éste se ha extinguido o no. La relación contractual entre los dueños de Puerto de Cuba y los arrendatarios nunca se plasmó por escrito. El inmueble era propiedad de Río Grande hasta la compra por Faeton en 2017. «Ninguna duda» existe para la juez Yolanda Sánchez de que el contrato verbal para hacer uso de la terraza comienza en 2005, a pesar de las discrepancias de las partes en este extremo. Para ello, la juez alude a la sentencia de 21 de mayo de 2018 del Juzgado de Primera Instancia número 25 que obligaba a Faeton a devolver a Puerto de Cuba el uso del inmueble tras el desalojo forzoso de octubre de 2017.

6. La larga «Noche en Negro» de los monumentos sevillanos. La octava edición de la Noche en Blanco se ha saldado, de nuevo, con éxito. Como ha sido habitual en las ediciones anteriores, largas colas de sevillanos y visitantes se dieron cita a las puertas de en enclaves como la Catedral, el Real Alcázar, el Archivo de Indias, San Luis de los Franceses... que muestran el interés por conocer el rico patrimonio sevillano.

Estos edificios suelen, además, ser foco de visitas durante el resto del año, pero hay otros monumentos que viven su particular Noche en Negro, a la espera, en algunos casos de décadas, de inversiones que renueven y modernicen sus instalaciones, como son los museos sevillanos de titularidad estatal y gestión autonómica; mientras que otros, como la iglesia de San Lázaro, esperan de iniciativas políticas que permitan revalorizarlos, restaurarlos y abrirlos a las visitas. De todos ellos, los casos más sangrantes tienen que ver con las inversiones necesarias para la modernización y ampliación de los tres museos de titularidad estatal que hay en la ciudad: el Bellas Artes, el de Artes y Costumbres Populares, y el Arqueológico. De todos ellos, el que tiene más despejado su futuro es este último, tras el compromiso alcanzado en agosto de 2018 por la Junta de Andalucía y el Gobierno para desbloquear el proyecto de reforma, rebajando el coste del proyecto original que redacto el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.