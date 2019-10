Actualidad Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 16 de octubre Otro día de incidentes de los secesionistas radicales, alentados por Quim Torra y el 20 por ciento de la plantilla de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla denuncia fraude laboral, entre las informaciones más destacadas de la jornada

1. Otro día de incidentes de los secesionistas radicales, alentados por Quim Torra. Quim Torra está jugando con fuego. Cada vez que alienta las movilizaciones ciudadanas contra la sentencia del Supremo -eso sí, «pacíficas», asegura- la violencia de los radicales secesionistas, que están envalentonados, aumenta. Y un día puede producirse una desgracia que encienda definitivamente la chispa de la violencia.

Ayer, miles de individos, decenas de ellos con el rostro encapuchado y perfectamente organizados, asediaron la Delegación del Gobierno en Barcelona durante horas en una manifestación convocada por la ANC y secundada por los CDR. Los Mossos d’Esquadra, una vez más, cumplieron con su obligación de proteger el edificio oficial y cargaron contra los violentos. La Policía Nacional se mantuvo junto a ellos, formando un segundo cinturón. Hubo incidentes en las cuatro capitales catalanas.

2. Agreden a una persona con una bandera de España en una manifestación a favor del independentismo catalán. Una persona ha resultado herida en la tarde de este martes al recibir varios golpes de uno de los manifestantes de la concentración «en apoyo al pueblo catalán» que ha tenido lugar en la Plaza de la Encarnación de Sevilla. Se trataba de un acto convocado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con el que pretendían mostrar «solidaridad desde Andalucía con el pueblo de Catalunya por los derechos humanos y las repúblicas».

Si bien no fue necesario evacuar a la persona, que ha sido atendida in situ. Al mismo tiempo, efectivos de la Policía Nacional han permanecido en la zona para garantizar el orden público y que no se repitiesen episodios análogos.

3. El 20 por ciento de la plantilla de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla denuncia fraude laboral. Un grupo aproximado de 80 trabajadores laborales que desarrollan su labor en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, cuya plantilla cuenta actualmente con unas 400 personas, ha pasado a la acción y ha llevado a los juzgados la situación de temporalidad que vienen sufriendo con la concatenación de contratos desde hace muchos años, incluso décadas. En algunos casos desde el año 1990.

Este grupo de interinos conformado por arquitectos, aparejadores, ingenieros, abogados o delineantes, ha presentado, a través del letrado Marcos Peña, dos demandas colectivas y tres individuales ante los juzgados de lo Social de Sevilla. Fuentes consultadas por ABC señalan que existen otras demandas interpuestas en representación de otros trabajadores.

4. El nuevo María Trifulca de Sevilla podrá reanudar la obra este mes. El kiosco-bar que se empezó a construir junto al puente de los Remedios dejará de ser una estructura abandonada en las próximas semanas. Los trabajos se podrán reanudar a finales de este mes tras la regularización que emprendieron sus promotores.

Esa labor ha consistido en el derribo de la estructura que no se ajustaba al proyecto aprobado en un principio y para el que recibieron la licencia, tal como ordenó la Gerencia de Urbanismo. Fuentes municipales confirman a ABC que la empresa Puerto Delicias, concesionaria de la parcela sobre la que se asienta esta edificación, ha ejecutado lo que se le solicitó y cumple ahora con lo exigido. También ha presentado un nuevo proyecto de obras dee nueva planta «que se ajusta a los criterios establecidos, por lo que ha recibido el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio».

5. La Junta de Andalucía celebra el cumpleaños de Doñana con una «revolución verde». Con el espacio protegido de Doñana como escenario, el Gobierno autonómico se reafirma en la «revolución verde» que abandera esta legislatura con el propósito de situar a Andalucía como punto de referencia en la lucha por la sostenibilidad y contra el cambio climático.

El compromiso llegaba en la antesala de la celebración del medio siglo de vida del espacio como Parque Nacional -que se celebra hoy-, con Europa siempre vigilante y con formato de declaración institucional para «garantizar el presente y el futuro de Doñana y su conservación». Así lo rubricó ayer de viva voz el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras presidir el Consejo de Gobierno en el Palacio del Acebrón de Doñana, el tercero que el nuevo gobierno celebra fuera de los muros de San Telmo, precisamente para dar visibilidad a la mayor reserva de Europa y símbolo de la riqueza natural andaluza.

6. Se niegan a alquilarle un piso en Madrid solo porque es andaluz. Ángel López Molina acabó el año pasado su grado en Psicología en la Universidad de Sevilla. Atraído por la Sociología, buscó dónde cursar un máster de esta materia. Después de descartar Barcelona, se matriculó, como muchos otros andaluces, en una universidad de Madrid. En la Complutense, concretamente. Y se puso a buscar un piso donde pasar el curso.

Al encontrar una habitación para compartir en un piso que le interesaba, llamó al número que se anunciaba. Habló con el casero y todo fue «normal», asegura. «Me dijo que el piso estaba disponible, charlamos un poco y me dijo que hablaríamos por whatsapp», recuerda Ángel. Pero cuando le escribió, no obtuvo respuesta. Días después, volvió a ver el piso disponible en el portal inmobiliario y volvió a dirigirse por whatsapp al casero. «Pensé que igual no me había leído la primera vez que le escribí».