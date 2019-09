Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 25 de septiembre Centro comercial Lagoh: lo que nadie ha visto aún; otro hijo del dueño de Magrudis tiene una empresa de venta de productos cárnicos desde 2017; siete heridos en una colisión múltiple entre varios vehículos en el barrio de La Oliva, en Sevilla capital, entre otras noticias

1. Centro comercial Lagoh: lo que nadie ha visto aún. El parking subterráneo del centro comercial Lagoh luce estos días como lo hará cualquier sábado a plena actividad. La cuenta atrás para su apertura ha acelerado la actividad en el interior para que todo esté a punto el próximo viernes, 27 de septiembre. El complejo espera recibir ese día centenares de visitantes que, bien por la novelería o por las expectativas, pasearán por las instalaciones.

La obra alcanzó ayer el mayor pico de empleo, con casi 2.000 personas en el tajo, entre los operarios de la constructora que dan los últimos remates a las instalaciones exteriores y los trabajadores de tiendas y negocios de restauración, que se encargan de la decoración. Unos ya han introducido la mercancía y colocan los estantes, otros comprueban los cuadros eléctricos y empiezan a distribuir espacios. No hay un metro cuadrado sin un proyecto en marcha en el gigantesco recinto, que espera recibir cada año catorce millones de clientes.

2. Otro hijo del dueño de Magrudis tiene una empresa de venta de productos cárnicos desde 2017. Cuarenta días después de la declaración de la primera alerta sanitaria (el 15 de agosto) sobre la carne mechada de la marca «La Mechá» fabricada por Magrudis, foco del mayor brote de listeriosis detectado en España, sus principales responsables han sido detenidos por la Guardia Civil y tendrán que responder ante la Justicia. El gerente y «administrador de hecho» de la empresa sevillana –según la instructora del caso–, José Antonio Marín Ponce; sus dos hijos, Sandro y Mario Marín Rodríguez; una cuñada suya y un empleado, fueron arrestados dentro de una operación policial más amplia que incluyó los registros de las instalaciones de la empresa y de dos domicilios de los empresarios.

Los hijos del empresario figuran como administradores únicos de dos empresas: Sandro Marín aparece como propietario de Magrudis y su hermano Mario está al frente de otra sociedad limitada unipersonal, Elaborados Cárnicos Mario. Creada el 1 de octubre de 2017, se trata de una microempresa que comparte domicilio social con la primera, no tiene empleados y tampoco ha declarado ventas, según las cuentas anuales de 2017, las únicas depositadas en el Registro Mercantil. Sin embargo, en el portal que publica ofertas de trabajo, Infojobs, la empresa Elaborados Cárnicos S.L. asegura que cuenta con ocho trabajadores.

3. Siete heridos en una colisión múltiple entre varios vehículos en el barrio de La Oliva, en Sevilla capital. Siete personas han resultado heridas y cinco de ellas han precisado traslado hospitalario como consecuencia de una colisión múltiple entre varios vehículos registrada a última hora de este martes en la calle Poeta Manuel Benítez Carrasco de Sevilla.

Según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, un aviso recibido sobre las 22.30 horas alertaba de una colisión trasera entre tres vehículos en el barrio de La Oliva y acto seguido se activó de inmediato a Policía Local, Cecop y Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).

Fuentes sanitarias han confirmado que en el accidente ha habido siete heridos, de los que cinco han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío (dos hombres de 52 y 53 años y tres mujeres de 25, 48 y 50) y otras dos que fueron atendidas en el lugar sin necesidad de traslado a centro médico.

4. Crimen de Cabra | Las piezas sueltas de un complejo puzzle. Todo el mundo se pregunta cuál fue el móvil real que alimentó el crimen de Cabra. A. P. M., un joven de 26 años cosido a puñaladas (casi una veintena, una certera en el cuello). Otro joven de 25 años, J.A.F., en la prisión de Córdoba desde este martes acusado de homicidio y causar lesiones a la chica que acompañaba a la víctima en el momento de la faltal agresión.

Fuentes consultadas por ABC Córdoba apuntan que ambos no se conocían. Vivían a unos 300 metros el uno del otro en el casco urbano de Cabra. El presunto asesino en el número 44 de la calle Priego. Llevaba varios años en Cabra procedente de Honduras, viviendo con su familia en un inmueble concurrido por una popular frutería en sus bajos. La víctima, en la calle Doña Leonor. Su pandilla de amigos, empleo inestable, aparente vida normal.

5. Betis-Levante (3-1): Borja Iglesias culmina la remontada liderada por Joaquín y Loren. Segundo triunfo liguero del Real Betis en una tarde que se había complicado de inicio para los futbolistas de Rubi tras el gol inicial del Levante anotado por Hernani. Pero el acierto rematador de Loren y Borja Iglesias le dieron la vuelta a la historia. Mención destacada merece la actuación de Joaquín. El capitán brilló ofreciendo las asistencias de los tres goles de su equipo. Triunfo justo del Betis, que encontró oxígeno con el gol del empate justo antes de descanso y que mejoró la imagen mostrada en partidos anteriores. Los centrales fueron de menos a más, en especial Bartra, y también destacaron Canales y Álex Moreno.

Con un claro 4-4-2 en el dibujo arrancó el Betis. Teniendo el balón y pisando campo rival porque el Levante cedía metros. Sin embargo, a las primeras de cambio llegó el golpe visitante. Balón en profundidad que superó a Mandi y que Joel no supo leer en condiciones. El portero bético, en lugar de salir, se quedó bajo palos y el remate cruzado del futbolista del Levante Hernani acabó en la red. De nuevo le tocaba al equipo de Rubi remar con un marcador en contra. En vista de que la salida de balón no estaba clara fue Canales el que retrasó en ocasiones su situación para tratar de salvar las primeras líneas de presión del rival. Con Joel acusando el gol encajado y un partido que se rompía por momentos, el Betis empezó a comprender que su principal vía de llegada era la del costado zurdo, con las incorporaciones de Álex Moreno. Precisamente, en una de las llegadas a la línea de fondo del hoy lateral izquierdo titular tuvo el Betis su primera ocasión clara de verdad. El envío de Álex Moreno lo bajó Joaquín y el pase atrás del capitán lo remató Loren. El balón no encontró portería, precisamente, porque su compañero Borja Iglesias apareció en escena para evitarlo.

6. Nervión se vestirá de gala para la final de la Europa League. Se cumplieron los pronósticos en Eslovenia y el Comité ejecutivo de la UEFA designó al Ramón Sánchez-Pizjuán como sede de la final de la Europa League de la temporada 2020-2021. La candidatura del Sevilla F. C. partía como favorita frente al Ernest Happel de Viena (Austria) y el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis (Georgia). Este último era el rival a batir. El estadio georgiano acogió en 2015 la Supercopa de Europa que disputaron el mismo Sevilla y el Barcelona. Pero en Nervión tenían muchos puntos a su favor. Desde 2015 se han ido adecuando las instalaciones del Sánchez-Pizjuán a los estándares exigidos por la UEFA para acoger sus eventos.

Ya presentó su candidatura en 2017 para ser sede de la final de la Liga Europa de 2019 y fue rechazada en favor del estadio Olímpico de Bakú, por lo que sabía qué tenía que arreglar para tener más opciones. Además contaba con el apoyo absoluto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cuyo presidente, Luis Rubiales, es además vicepresidente de la UEFA y forma parte del Comité Ejecutivo que ha elegido al estadio sevillista, al igual que un viejo conocido de la entidad nervionense, Davor Suker.

De hecho, fue el presidente de la RFEF el primero en comunicar públicamente, a través de Twitter, que el Sánchez-Pizjuán era el elegido, posteriormente lo hicieron el club y la UEFA.