Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 20 de marzo El fracaso del confinamiento en los barrios marginales o la desaceleración del coronavirus en Andalucía, entre las noticias destacadas

S.I. Actualizado: 20/03/2020 09:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Buenos días, estas son las noticias del viernes 20 de marzo que debes conocer. [Si te perdiste las noticias imprescindibles de ayer miércoles, puedes leerlas haciendo clic en este enlace].

1. El confinamiento para frenar el coronavirus fracasa en los barrios marginales de Sevilla. Hay una Sevilla confinada en sus casas por la orden impuesta para frenar el avance del coronavirus; pero hay otra que desoye la orden decretada por la autoridades. Desde que estalló la crisis sanitaria los medios transmiten la imagen de una urbe paralizada, sin vida en sus calles, por culpa de un estado de alarma insólito. Pero hay otras estampas como las que sólo se pueden ver si uno se acerca a algunos de los barrios conflictivos de la capital. Allí el incumplimiento de la orden puede ser una cuestión de fe, como las celebraciones a pie de calle de los cultos de la Iglesia Evangélica en las Tres Mil Viviendas.

La grabación a escondidas que hizo un vecino de una de esas celebraciones el pasado miércoles y que difundió ABC fue determinante para que este jueves aumentara la presencia policial por estas zonas marginales. Controles de la Policía Nacional y de la Local filtraban la entrada a las Tres Mil Viviendas. También se vieron agentes por Los Pajaritos, donde el martes por la noche cinco personas acabaron detenidas después de haberse enfrentado a los agentes que le habían indicado a dos jóvenes que no podían estar en la vía pública.

2. Andalucía desacelera por ahora la expansión del coronavirus con 1.008 casos y 23 fallecidos. La estadística ofreció este pasado jueves 19 de marzo un leve respiro en la lucha de Andalucía contra el coronavirus. Por primera vez en la semana, y en pleno ascenso de la curva de afectados, el incremento de casos fue menor al 20 por ciento con respecto a la jornada anterior. La comunidad superó el millar de casos (1008) y sumó 149 con respecto al miércoles.

Sólo una tercera parte está hospitalizada (307) y se contiene el número de personas ingresadas en UCIcon 25 pacientes, cuatro más que el miércoles. Esta cifra, fundamental para proyectar la resistencia del sistema sanitario ante la amenaza del periodo de más virulencia, es menor a la que registran, con menor población ,Valencia, Castilla León, Castilla La Mancha, País Vasco, Cataluña y Madrid, la comunidad que más sufre el impacto del coronavirus.

Los datos indican que la incidencia es menor y/o que Andalucía resiste mejor que otras regiones la pandemia. En relación a la población, la comunidad cuenta un caso por cada 8.360 habitantes. Solo Canarias y Murcia tienen una incidencia menor por habitantes.

3. El virus también encierra a los ladrones en sus casas. La declaración del estado de alarma ha puesto en cuarentena hasta la delincuencia en Sevilla. El principal delito que requiere de la intervención de los agentes de Policía Local estos días es esquivar el confinamiento, incluso en zonas habitualmente conflictivas como las Tres Mil Viviendas, que ayer era un páramo vacío. «Ves las calles, hoy no hay ni una sola persona. La gente se empieza a concienciar en todas partes, aunque siempre hay quien piensa que esto con va con él», comentó uno de los agentes de Policía Local que integró uno de los dispositivos de tráfico al que se sumó ABC.

Hasta el cordón de seguridad instalado en la glorieta de Pineda fueron llegando los primeros conductores sin acompañantes en sus vehículos. «Esa es la manera correcta. Hay que ir solo y únicamente se permite un pasajero en caso de necesidad», aseguró.

Esa recomendación la repite una media de cien veces al día este policía, al que conocidos y familiares lo bombardean a preguntas. «Todos intentan buscar una excusa para saltarse la norma.

4. Iglesias utiliza La Moncloa para presionar a Sánchez con un discurso muy ideológico. La tardía reacción que la oposición reprocha al Gobierno de coalición es, en cierto modo, la secuela de la descoordinación y la falta de unidad entre PSOE y Unidas Podemos (UP) para tomar decisiones en asuntos sustanciales. Dentro del gabinete bicolor hay planteamientos de una parte del PSOE que están siendo cuestionados por UP -y viceversa-. Los ministros morados terminan por asumir tolerantes, conscientes de su minoría y de su compromiso de lealtad, pero no pierden oportunidad alguna para recalcar sus diferencias con los socialistas y apretarle las tuercas a Pedro Sánchez.

Ocurrió el sábado, durante el tenso Consejo de Ministros que aprobó el estado de alarma; volvió a pasar el martes, durante la deliberación del paquete económico y se repitió ayer, en la comparecencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. En medio de la crisis sanitaria, el presidente del Gobierno tiene que hacer frente a la presión ideológica de Podemos. Pero además tiene que cargar con los reproches que recibe por parte de sus socios de investidura, ERC, PNV y EH Bildu, desde el exterior de La Moncloa.

5. La Policía Nacional advierte de llamadas de falsos médicos a ancianos en Sevilla.Llaman a los ancianos haciéndose pasar por médicos y les anuncian que van a acudir a su domicilio a hacerle una prueba médica. Es uno de los engaños que se están produciendo estos días con las personas mayores, la población más vulnerable a la crisis del coronavirus y, probablemente, la más asustada por la situación de la epidemia.

Una señora de casi 80 años residente en Sevilla recibió el pasado miércoles una extraña llamada de teléfono. «Era una voz de mujer que me dijo que iba a venir a casa a hacerme unas pruebas», explicó a ABC la mujer. Como le extrañó, reaccionó rápida contestándole que en su casa no entraba nadie y diciéndole que iba a colgar el teléfono. Sin embargo, la mujer insistió en seguir al aparato. «Entonces me dijo que tenía que venir a casa porque yo debía una factura de la luz. Yluego me preguntó por mi domicilio», relató la señora.

6. ¿Por qué se espera un aumento de casos casi una semana después de decretarse el estado de alerta? El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se confesó ayer, en rueda de prensa, orgulloso por la responsabilidad y disciplina social de los españoles ante la situación de emergencia que vive el país, pero tras las felicitaciones dio el mensaje que nadie quiere escuchar: «Llegan los momentos más duros, aquellos en los que seguiremos viendo un incremento de los casos hasta acercarnos en estos próximos días al pico».

Este escalofriante escenario de aumento de contagios no fue interpretado necesariamente por Fernado Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, como una mala noticia: «Están aumentando los casos, y eso no indica que vayamos mal, sino que probablemente nos acerquemos al pico máximo; entedemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero son días en los que hay que mantener la tensión», explicó Simón. Por eso, añadió que «hasta el día en que veamos un descenso hay que cumplir con todas las medidas de distanciamiento social»