Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 27 de septiembre Sevilla, ante un fin de semana de infarto: 34 grandes eventos en apenas 72 horas; la interminable factura de las Setas: Sevilla se gasta 200.000 euros más en alquilar otra sede de Hacienda; los dueños de Magrudis sabían «al menos desde diciembre» que había listeria en su fábrica de carne mechada, entre las informaciones más destacadas de la jornada

Buenos días, estas son las noticias del viernes 27 de septiembre que debe conocer. [Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Sevilla, ante un fin de semana de infarto: 34 grandes eventos en apenas 72 horas. Este fin de semana en Sevilla será imposible no tener un plan si se dispone de tiempo libre. La oferta lúdica de la capital hispalense es tan prolija y variada que apenas hay precedentes en los últimos años de tal concentración de eventos en tan sólo tres días. Dejando a un lado la parte ociosa, esta agenda va a poner a prueba una vez más la capacidad organizativa y operativa de Sevilla para que ésta no termine colapsando.

Los principales riesgos este fin de semana son: los atascos, tanto en la circulación como en las concentraciones de personas que compliquen la entrada y salida de algunos espacios, o que los servicios, como la Policía Local, no tengan capacidad de respuesta para los avisos ciudadanos que les lleguen. El Ayuntamiento va a tener que invertir en horas extras de policías locales y operarios para atender toda la demanda que genera una diversidad de citas que van desde una romería, pasando por cuatro velás, una multitudinaria carrera nocturna, cinco conciertos, la inauguración del centro comercial más grande de Andalucía, un partido de fútbol y once procesiones.

2. La interminable factura de las Setas: Sevilla se gasta 200.000 euros más en alquilar otra sede de Hacienda. El Ayuntamiento de Sevilla va a gastar de nuevo más de 200.000 euros en el alquiler de una oficina para su Agencia Tributaria, que carece de espacios suficientes tras la venta a la constructora Sacyr de su sede en la esquina de la plaza de la Encarnación con la calle Puente y Pellón en aquel contrato leonino que firmó el alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín en 2004 y que incluía la cesión de ese edificio en el paquete de la operación por la que se pagaba a esa compañía por la construcción y la concesión administrativa por 45 años del complejo Metropol-Parasol, las famosas Setas de Sevilla.

Las necesidades operativas obligan a esta agencia, dependiente del Área de Hacienda y Administración Pública, a licitar un contrato para arrendar un local «destinado a Oficina de Información y Atención al Contribuyente de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla», según reza el expediente, al que ha tenido acceso este periódico y que supone la renovación de un alquiler que ya se venía produciendo desde 2015 y que ahora ha vencido.

3. Los dueños de Magrudis sabían «al menos desde diciembre» que había listeria en su fábrica de carne mechada. El gerente y «administrador de hecho» de Magrudis, Jose Antonio Marín Ponce, y su hijo mayor, Sandro Marín Rodríguez, han pasado su primera noche en la cárcel como presuntos responsables penales del mayor brote de listeriosis detectado en España. La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, decretó este jueves por la tarde la prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos empresarios después de prestar declaración en el juzgado.

La magistrada les imputa, como había solicitado la Fiscalía, un presunto delito contra la salud pública en concurso ideal con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave, de acuerdo con la onda expansiva que ha provocado la toxiinfección masiva en la provincia de Sevilla hasta ahora.

4. El presidente del Senado también plagió en su libro Premio Espasa de Ensayo 2010. «Amo, luego existo. Los filósofos y el amor» (2010) es el libro con el que Manuel Cruz, presidente del Senado y catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona, obtuvo el que quizás sea su mayor reconocimiento literario, el prestigioso Premio Espasa de Ensayo.

Solo en un primer análisis de esta obra, ABC ya ha detectado plagios a tres autores, en los que, además, se repiten los patrones de «copia-pega» que ya desvelamos en otros dos libros del presidente del Senado, «Filosofía contemporánea» (2002) y «Ser sin tiempo» (2016). Manuel Cruz ha publicado 34 libros en los últimos 40 años, a razón de casi uno cada doce meses.

5. Lagoh, el proyecto de los récords, se hace hoy realidad. Las luces del centro comercial Lagoh han dado cuenta de que el milagro se podía obrar, aunque a veces el milagro llegue con alguna gotera. Las instalaciones de este megaproyecto están totalmente a punto para recibir a los primeros invitados, que se han concentrado en la puerta de entrada. La consigna era no quedarse parado, tantos metros por visitar han animado a moverse por el complejo, que ya ha tenido que afrontar el primer contratiempo: la rotura de una tubería ha inundado el garaje subterráneo y ha dado pie a fabular con la posibilidad de que alguien le hubiera quitado el tapón al lago. Nada más lejos.

El incidente apenas se ha quedado en una anécdota que no le ha restado protagonismo a la inauguración. Como anfitriones han ejercido los principales responsables del grupo Lar España, promotor del centro, que han mostrado los distintos espacios a una comitiva en la que no faltaba nadie, hasta el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, que no ha podido asistir al acto por su viaje a Nueva York, se ha hecho presente a través de un vídeo que se ha proyectado durante su turno de palabra.

6. La Carrera Nocturna de Sevilla, una gran fiesta que nadie quiere perderse. Cada vez más popular, conocida y de mayor relevancia internacional, la Carrera Nocturna de Sevilla se ha convertido en una cita imprescindible del calendario deportivo de la ciudad, pero también en un evento de gran magnitud que trasciende fronteras —llegan atletas de hasta 35 países de todo el mundo— y toma las calles con una marea naranja de participantes que este año se dispara hasta más allá de los 20.000. El plazo de inscripción se ha ampliado hasta hoy a las 12.00, de modo que sigue abierto para los que aún se animen. La carrera es un foco de atracción, con lo que supone también para la ciudad desde el punto de vista turístico. Para hacerse una idea de su dimensión, baste decir que la última edición del maratón sevillano contó con unos 13.000 corredores.

La XXXI KH-7 Carrera Nocturna, de la que es medio colaborador ABC de Sevilla, ya es un éxito antes del pistoletazo inicial, que se dará a las 22.00 en la Glorieta de Buenos Aires del Paseo de las Delicias, ubicación compartida para la salida y la meta en un recorrido llano (8,5 kilómetros), espléndido, protegido del viento, con pocas curvas y que discurre por gran parte de la zona monumental de la capital hispalense para que una de las noches más especiales del año en Sevilla se pueda vivir de manera diferente. Se puede disfrutar de muchas maneras: como una prueba más de superación para mejorar tu marca o, simplemente, al trote o andando en compañía de los amigos y la familia. Divertirse, al cabo, es lo que cuenta.