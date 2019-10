Sevilla Agreden a una persona con una bandera de España en una manifestación a favor del independentismo catalán La concentración había sido convocada por el Sindicato Andaluz del Trabajador (SAT)

Una persona ha resultado herida en la tarde de este martes al recibir varios golpes de uno de los manifestantes de la concentración «en apoyo al pueblo catalán» que ha tenido lugar en la Plaza de la Encarnación de Sevilla.

Se trataba de un acto convocado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con el que pretendían mostrar «solidaridad desde Andalucía con el pueblo de Catalunya por los derechos humanos y las repúblicas».

En un episodio similar al producido en Tarragona ( y que se ha saldado con la detención del individio independentista), la persona agredida en Sevilla portaba también una bandera de España mientras la concentración tenía lugar. Los ánimos se han ido caldeando hasta que uno de los manifestantes terminó por propinarle los golpes.

Hoy la Sevilla Andaluza Antifascista y Roja con el pueblo catalán. ¡Libertad pres@s polític@s! pic.twitter.com/5e5wLII3aE — Óscar Reina Gómez (@OscarReina23) October 15, 2019

Si bien no ha sido necesario evacuar a la persona, que ha sido atendida in situ. Al mismo tiempo, efectivos de la Policía Nacional han permanecido en la zona para garantizar el orden público y que no se repitiesen episodios análogos.