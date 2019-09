Sevilla, ante un fin de semana de infarto: 34 grandes eventos en apenas 72 horas La ciudad se enfrenta al reto organizativo de una agenda de actividades con pocos precedentes en los últimos años por el número y la varidad de actividades

Este fin de semana en Sevilla será imposible no tener un plan si se dispone de tiempo libre. La oferta lúdica de la capital hispalense es tan prolija y variada que apenas hay precedentes en los últimos años de tal concentración de eventos en tan sólo tres días. Dejando a un lado la parte ociosa, esta agenda va a poner a prueba una vez más la capacidad organizativa y operativa de Sevilla para que ésta no termine colapsando. Los principales riesgos este fin de semana son: los atascos, tanto en la circulación como en las concentraciones de personas que compliquen la entrada y salida de algunos espacios, o que los servicios, como la Policía Local, no tengan capacidad de respuesta para los avisos ciudadanos que les lleguen.

El Ayuntamiento va a tener que invertir en horas extras de policías locales y operarios para atender toda la demanda que genera una diversidad de citas que van desde una romería, pasando por cuatro velás, una multitudinaria carrera nocturna, cinco conciertos, la inauguración del centro comercial más grande de Andalucía, un partido de fútbol y once procesiones.

No es la primera vez que la ciudad se enfrenta a un fin de semana de infarto cargado de actividades en la calle. La ciudad es un referente nacional en cuanto a celebraciones que ocupan el espacio público. De media al año se celebran unos 3.500 eventos, la mayoría de los cuales se desarrollan en fin de semana. Lo habitual es que la agenda de viernes a domingo la marque un concierto multitudinario, un festival, una fiesta local o una procesión. Sin embargo, desde hoy hasta el próximo domingo habrá para todos los gustos.

«Ésa es la gran diferencia de este fin de semana con respecto a otros que también han venido cargados de actos: el número de eventos y la variedad. Esta singularidad obliga a un esfuerzo especial de coordinación y de medios para que todo salga bien», señalan a ABC fuentes municipales.

La lista de eventos en los que se prevé concentración de público ocupa dos folios. Hasta 34 citas están en el cuadrante de trabajo de las plantillas de Lipasam, Tussam o Policía Local. Desde el Consistorio admiten que este esfuerzo en recursos se traduce en un mayor coste, pero a preguntas de ABC aseguran que es difícil hacer una estimación del gasto.

En la delegación municipal de Gobernación llevan semanas preparando los distintos dispositivos, que en esta ocasión se tienen que coordinar algunos de ellos con otras administraciones como el operativo especial de tráfico de cara a la apertura del centro comercial de Lagoh, en el que está presente la Dirección General de Tráfico. O los dispositivos de seguridad conjuntos con el Cuerpo Nacional de Policía en las cuatro velás programadas y que arrancaron ya este jueves: San Miguel, San Jerónimo, Pino Montano y Cerro del Águila. En esta última se prevé que la afluencia de visitantes sea muy alta porque un barrio populoso como el Cerro se vuelca con su fiesta.

Cortes de tráfico

Los cortes de tráfico y desvíos de circulación serán habituales durante el fin de semana en aquellos puntos donde hay previsto un evento. Sin duda, la actividad que afectará a más calles es la Carrera Nocturna que tendrá lugar hoy a partir de las diez de la noche. Desde este jueves se han registrado cortes en el Paseo de las Delicias para el montaje de la salida y la meta. La previsión es que la cita deportiva reúna a unas 20.000 personas.

La agenda viene tan apretada que este viernes coincidirán tres citas musicales entre la Cartuja y el muelle Camaronero. En el auditorio Rocío Jurado actuará la exconcursante de OT Aitana; en el Cartuja Center está programado el concierto de Yann Tiersen y dentro del festival Singular, junto al río, será la actuación de Alba Molina.

Otros eventos en los que se prevé una afluencia importante de personas es la Noche Europea de Investigadores (viernes), la romería de Torreblanca (domingo), el traslado de los titulares de Santa Genoveva (domingo) o dos citas que tendrán lugar en espacios cerrado,s pero que también requieren de dispositivos de seguridad y tráfico para que los accesos no colapsen como es el partido del Sevilla FC contra la Real Sociedad en el Sánchez Pizjuán o las corridas en la Real Maestranza.