Vuelta al mundo Sevilla iza la bandera del V Centenario de la epopeya de Magallanes y Elcano Más de 200 marineros salieron de Triana y sólo regresaron 18 tres años después, pero dibujaron el primer mapamundi completo de la Historia

Fue la primera victoria del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que acababa de ser proclamado el 28 de junio de 1519. Carlos I, que como Rey de España ya había firmado las capitulaciones para este viaje a las islas de las Especias un año antes en Valladolid cuando apenas tenía 18 años, lo dispuso todo para que la expedición partiera de Sevilla, exactamente del muelle de las Mulas de Triana, donde ahora está el convento de Los Remedios, hace hoy exactamente 500 años. Porque entonces la ciudad era una de las capitales del mundo. América había llegado por el Guadalquivir a Europa y Sevilla, Puerta de Indias, aún habría de protagonizar una hazaña más para su historia: dibujar el primer mapamundi completo. Fernando de Magallanes, obsesionado con llegar al Pacífico por el Oeste después de que Núñez de Balboa divisara el misterioso Mar del Sur desde la costa americana, no podía ni soñar entonces con la idea de que el paso entre la Antártida y el nuevo continente, concretamente entre la Isla del Fuego y Punta Arena, llevaría para siempre su nombre. Aquellos días, el marinero portugués estaba enfrascado en preparar el viaje a las Molucas, al servicio de la Corona de España, entre las calles de la antigua judería y los arrabales. La Catedral apenas había terminado de construirse hacía poco más de una década. La Giralda aún estaba como la hicieron los almohades, a excepción del yamur que había desparecido en el terremoto de 1365, sin el campanario cristiano de Hernán Ruiz II. No existían todavía el Ayuntamiento o el Hospital de las Cinco Llagas que sólo unos años después mandó construir la gran mecenas Catalina de Ribera. Aún faltaban dos años para el primer Via Crucis hasta la Cruz del Campo, origen de la Semana Santa. Por los callejones circulaban el oro y las especias, olía a jabón de las almonas, Niculoso Pisano triunfaba en las alfarerías de Triana fabricando azulejos para todo el país, proliferaban los buscavidas, las germanías, el hampa, la riqueza… Todo se mezclaba en aquella Sevilla de genoveses y florentinos con más de 80.000 habitantes, en la que Maese Rodrigo Fernández de Santaella estaba a punto de inaugurar el Colegio Santa María de Jesús, germen de la Universidad, Juan Cromberger abriría su imprenta y el rey «César» se casaría con Isabel de Portugal. Quién iba a decir entonces a aquellos locos de la mar que las cinco naos que estaban preparando en el muelle con viandas imperecederas, vino bien encabezado para aguantar la travesía y una carta de navegación incompleta acabarían dando la primera vuelta al mundo.

A esta hora, hace 500 años justos, 239 hombres dirigidos por el marino de Sabrosa embarcaron en Triana para partir río abajo hasta Sanlúcar de Barrameda. La nave capitana era la Trinidad, mandada por el propio Magallanes. Le seguían la San Antonio, capitaneada por Juan de Cartagena; la Concepción, a cargo de Gaspar de Quesada; la Victoria, dirigida por Luis de Mendoza; y la Santiago, a cuyo mando estaba Juan Serrano. Juan Sebastián Elcano, un joven de Guetaria a quien el destino le depararía un papel clave en esta gesta, iba en la Concepción como maestre y había estado toda la semana previa comprobando que la nao estaba en perfecto estado y que la intendencia era la correcta para lograr el objetivo. Ni en sus mayores delirios podía imaginar aún que sería el hombre más importante de esta aventura tres años después. Pero tampoco Sevilla tenía conciencia de que aparecería en todos los libros de Historia como punto de partida y de llegada de la hazaña más importante de la humanidad, cuya conmemoración comienza hoy con un homenaje de la Armada a la expedición en un acto militar en el que se izará una bandera conmemorativa del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo junto a la Torre del Oro, justo enfrente del muelle del que salieron las naos hasta Sanlúcar el 3 de agosto de 1519.

Todo está previsto a partir de las 9.45 horas, momento en que se formará la Tropa en la Glorieta de los Marineros y, seguidamente, a las 10.00 horas, tendrán lugar los actos de homenaje, que concluirán con un desfile abierto al público que irá desde la Glorieta de Marineros Voluntarios hasta la calle La Rábida. Posteriormente, se procederá al acto de homenaje a los marinos de la expedición Magallanes-Elcano en la Torre del Oro con el izado del distintivo del V Centenario, que tendrá lugar a las 11.00 horas. Además, hoy abrirá también al público el nuevo Centro de Interpretación de la Primera Vuelta al Mundo, en el Centro de Recepción Turística de Marqués de Contadero, un espacio expositivo con material audiovisual, instalaciones escenográficas y distintos materiales que tiene como objetivo trasladar al visitante 500 años atrás. Su horario por ahora será de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. A todos estos actos, que se completan con distintas rutas y visitas teatralizadas -la más importante es la que se realiza todas las noches en el Alcázar-, se sumará el próximo 12 de septiembre el principal acontecimiento conmemorativo previsto para este año, la exposición «El viaje más largo», una muestra organizada por Acción Cultural Española en el Archivo de Indias con más de cien piezas y documentos originales del propio Archivo, la Biblioteca Nacional de España o el Archivo Nacional Torre do Tomo de Lisboa en los que se muestra cómo fue exactamente aquella primera circunnavegación a la Tierra.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura está organizado varias acciones en la Sociedad Geográfica de Lisboa para divulgar la gesta, así como una exposición conjunta con Portugal que será itinerante por todos los países que visitó la expedición. Pero la comisión organizadora sigue trabajando para ampliar la programación hasta 2022 y ya ha acordado, entre otras cosas, que Iberia bautice su próximo avión A350 como Juan Sebastián Elcano. Además, habrá un ciclo de cuatro exposiciones del Museo Nacional de Antropología con el título general de «Démosle la vuelta al mundo» y que son «Río mestizo. Museo de las favelas»; «El estrecho Magallanes. La frontera del agua»; «Mar de plástico. La isla flotante del Pacífico»; y «La cultura chamorro». Por su parte, el Instituto Cervantes programará en sus centros propios en todo el mundo actividades de muy distinta naturaleza como programas didácticos para niños («Cervantitos» y «Elcanitos»), otros relacionados con la conservación, oceanografía y medio ambiente (ciclo de conferencias «Los océanos 500 años después»), en torno a las lenguas, publicaciones, etcétera. Por último, se pondrán en marcha varios proyectos audiovisuales documentales, entre ellos una serie del Canal Historia («14.460 leguas y la tierra era redonda»), otra promovida por Kitín Muñoz, formada por mini-documentales de 1 o 2 minutos de duración («Tras la estela de Juan Sebastián Elcano»), y un documental sobre los ganadores olímpicos españoles de competiciones de vela a lo largo de la historia («Estelas del Olimpo. 14 medallas olímpicas»), que combinará imágenes de archivo con otras actuales. También se ha aprobado un proyecto que está preparando Sebastián Álvaro, que se grabará en Tierra de Fuego, la Patagonia chilena, Los Andes, Antártida y Karakórum.

Se unirán a todas estas muchas más iniciativas con un objetivo común: la divulgación de un hito irrepetible que demuestra que España fue el país más emprendedor del mundo en los siglos XV y XVI y que en todas las grandes historias de la Historia Sevilla ha sido protagonista. Dentro de tres años, cuando todos los oceános de tinta hayan recordado esta gesta, la Victoria habrá cumplido con las exigencias de su nombre. España habrá ganado al olvido.