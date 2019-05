Sevilla, la ciudad donde los pobres son los más pobres de España y los ricos, los menos ricos

Un muro separa la riqueza de la pobreza en Sevilla. En el Distrito Sur se encuentran el barrio más rico (Porvenir-Tabladilla) y el más pobre (Polígono Sur) de la ciudad que, además, tiene el deshonor de ser el más desfavorecido de España. En la capital hispalense están tres de los cinco barrios con una menor renta per cápita media por habitante. El Polígono Sur es el primero de esa lista, con 4.791 euros de ingresos medios. Los Pajaritos-Amate ocupa el segundo lugar de España (5.398 euros), subiendo una posición respecto del estudio de 2015, por lo que empeora aún más su situación. En cuarto lugar está Torreblanca (5.604 euros). Y, dentro de los 15 primeros, además, figuran en décimo lugar Palmete-Padre Pío y, en el duodécimo, La Oliva-Las Letanías.

El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer el informe «Indicadores urbanos» sobre las condiciones de vida de las ciudades de la Unión Europea, basado en los datos estadísticos de 2016 -el último año analizado- confirmando que la capital hispalense y su provincia siguen liderando este ránking nacional de la vergüenza. Una familia de los Pajaritos vive con apenas 13.616 euros de media al año, mientras que los ingresos de un hogar en las Tres Mil Viviendas son 14.653 euros, muy por debajo del umbral de la pobreza, que en aquel año era de 17.237 euros.

Esto contrasta con las rentas medias que se cobran en las zonas más ricas. Cruzando la vía del tren, del Polígono Sur se llega al Porvenir, donde el salario por habitante es de 17.365 euros y donde un hogar con dos adultos y dos hijos vive con 49.987 euros. Atendiendo a la renta media por vivienda, la más alta sigue siendo Santa Clara, con 52.104 euros. Estas desigualdades entre ricos y pobres en la ciudad chocan también con los datos nacionales. Entre los 15 barrios más ricos de España no hay ninguno de Sevilla que, de hecho, están muy lejos en la clasificación. Si en el Porvenir o Santa Clara la renta media por habitante está en torno a los 17.000 euros, los dos primeros barrios del ránking superan los 40.000 euros (El Viso y Recoletos, en Madrid).

Dicho de otro modo: los pobres son los más pobres y los ricos son los menos ricos de toda España. Sevilla sigue mostrando una realidad crítica en cuanto a la economía de sus habitantes. La media de los salarios de los sevillanos es de 10.822 euros, una cifra hundida absolutamente en la clasificación nacional. El panorama es aún más desolador si se tiene en cuenta que la capital hispalense es una de las ciudades donde están más altos los alquileres de vivienda habitual o, por ejemplo, las tarifas del taxi. Esto se traduce en que los habitantes de Sevilla sufren precios más altos que la media nacional y con salarios muy por debajo de la misma.

Si la capital presenta unos datos devastadores, los de la provincia no les van a la zaga. De los 405 municipios españoles con más de 20.000 habitantes, Los Palacios ocupa el segundo lugar, con un salario neto de 6.550 euros por habitante, sólo por detrás de Níjar (Almería), cuya renta neta media se reduce a 6.253 euros por vecino. En esta relación de municipios con menor renta neta media anual por habitante, la localidad sevillana de Lebrija está en el decimotercer puesto con 7.165 euros, Coria del Río en el puesto 21 con 7.433 euros por persona, Écija en el puesto 33 con 7.717 euros por habitante, San Juan de Aznalfarache en el puesto 45 con 7.837 euros y, Utrera, en el puesto 46 con 7.870 euros.

Respecto a las tasas estimadas de paro y actividad para las 126 principales ciudades de España, para lo cual se combinan datos de 2018 de la Encuesta de Población Activa y del paro registrado, entre las 15 ciudades españolas con mayor tasa de paro figura en el puesto octavo la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, con un índice del 27,1 por ciento.

Los sevillanos que menos ganan son los que menos votan

Las estadísticas, en este caso, no están para romperlas, puesto que muestran una realidad que tiene su reflejo en los comportamientos sociológicos. Un ejemplo puede ser el alto índice de abstención en las elecciones en los lugares donde los salarios son más bajos. En las municipales del pasado domingo, se dio la circunstancia, precisamente, de que el distrito Cerro-Amate -el que tiene de media una renta per cápita más baja de toda la ciudad- fue el que más abstención presentó. Más de la mitad de los vecinos censados no acudieron a las urnas (un 52 por ciento).

Esto refleja el desencanto de gran parte de la población con la clase política, que se agudiza aún más en las zonas más deprimidas. Llama la atención este dato en comparación con las zonas más favorecidas de Sevilla, como por ejemplo Nervión, Los Remedios y el Casco Antiguo, donde la participación se situó cerca del 70 por ciento. En el distrito Sur la situación es paradójica, ya que engloba el barrio más rico y al más pobre. Por ello, la abstención fue del 44 por ciento. Otro distrito que presenta similares desigualdades es el Este-Alcosa-Torreblanca, donde no votó el 43 por ciento de los vecinos.

En España, el ránking de los municipios con mayor renta per cápita por habitante lo encabeza Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con 25.957 euros. Allí, la abstención fue del 25 por ciento. En Madrid capital, no acudió a votar el 31 por ciento del censo electoral. En Sevilla, la abstención se situó 14 puntos por encima.

Impacto social

Esta situación tiene ya respuesta social. La indignación por unas estadísticas que se corresponden con la realidad tangible que se vive en los barrios más pobres de España ha hecho que algunas instituciones apunten claramente con el dedo a la ciudadanía, buscando sensibilizar a la población ante esta dramática situación. Prueba de ello es que la hermandad del Gran Poder ha iniciado un programa de voluntariado, donde se integran ya cientos de personas, y que ayuda a las parroquias de Tres Barrios a superar las adversidades. Por ello, el Señor irá allí en un año y medio para pasar tres semanas con sus vecinos. Mientras tantos, médicos, abogados, economistas y otros profesionales ya están trabajando en la zona, olvidada por las administraciones.