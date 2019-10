Sevilla Encuesta «Mi barrio»: el metro, otro ambulatorio y el fin del Vacie, entre las peticiones de Pino Montano Un mes más, desde ABC de Sevilla le tomamos el pulso a uno de los barrios de la ciudad: estas son las reclamaciones de los vecinos de Pino Montano

El barrio de Pino Montano ha sido el protagonista de este mes en nuestra encuesta vecinal. Como venimos haciendo de un tiempo a esta parte, hemos preguntado a los vecinos de esta zona de Sevilla qué cambiarían de sus barrios, en qué necesitan mejorar. Las respuestas han sido casi unánimes en tres vertientes: el transporte, un nuevo ambulatorio y el asentamiento chabolista, El Vacie.

Una de nuestras lectora, Rosa Ortiz, lo sintetiza bien: «Primero quitar el vacíe, el metro daría muchas más vida a este fantástico barrio y un poquito más de vigilancia que nuestros niños puedan estar tranquilos en la calle».

A mi barrio le falta limpieza, seguridad, civismo de alguna gente, línea de metro, ampliación de LN, otro ambulatorio y le sobra arte, alegría y wena gente #PinoMontanoABC — Sweetname Belmonte (@SweetnameB) October 6, 2019

Destacamos además, que al igual que en el resto de barrios de Sevilla cuestionados hasta ahora, los habitantes de este área se han mostrado muy molestos por la falta de limpieza. Muchos denuncian el «escaso civismo», los problemas con los excrementos de las mascotas.

José Antonio López señala que «le falta limpieza en las calles, sobre todo de heces y orina de perros, que con el calor los olores son insoportables. Solución: las placas de avisos de multas no sirven de nada si no hay nadie vigilando y multando, sin hablar del civismo, la falta de respeto y de educación de los dueños de estos animales que no tienen culpa de que sus amos sean más animales que ellos mismos... Estoy ya harto de ir esquivando mierdas por la calle. ¡Que multen ya!». Su vecina, Mónica Acevedo solicita mejoras en el plan de limpieza del Ayuntamiento: «sin quitarle importancia a la falta de Civismo que a veces se ve, sobre todo en nuestros jóvenes con litronas y pipas que da vergüenza ver cómo queda la calle, también existe una falta de limpieza más actualizada y con más detalle».

Metro

Es destacable que muchos de los comentarios recibidos en nuestra encuestas eran simples, directos y muy escuetos. Hemos recopilado numerosas mensajes tan sólo con la palabra «Metro». Monica Acevedo, defendiendo la misma tesis, le dedica algunas palabras más a su respuesta: «Este barrio necesita comunicación con otras áreas de Sevilla , y con las líneas de autobuses es insuficiente, y con el 3 de Tussam es un calvario ir a Heliópolis, por ejemplo. Lo puedes comparar con ir a Huelva, se tarda lo mismo». Por su parte, Fina Pino Guevara reclama la ampliación de la línea norte durante los fines de semana: «sábados, domingos y festivos».

Acabar con El Vacie

El asentamiento chabolista es uno de los grandes quebraderos de cabeza de este barrio sevillano. Los vecinos se encuentran hastiados de solicitar la erradicación de esta espacio de viviendas prefabricadas. Paqui Pastor Sanchez lo tiene claro: «por supuesto lo primero quitar El Vacie. Hace años dijeron que lo iban a quitar y mientras esté no harán nada en el barrio. ¿Qué interés político hay? No lo entiendo. Monica Acevedo también lo señala como problema urgente: «el punto uno es quitar el asentamiento del Vacie, para ganar en seguridad y en mala publicidad. No hay vez que diga que vivo en Pino Montano que no me hagan referencia a que les da miedo el barrio por los gitanos...y no les quito razón. Mi hijo ha tenido dos robos a punta de navaja».

Sara Asian Arcos señala, en esta línea, los problemas de vivienda del barrio: «faltan pisos sociales para la gente del barrio y sobran pisos sociales para la gente del Vacie. Que estamos muy cansados de aguantar lo de siempre. Nos piden un alquiler con opción a compra en Emvisesa por 450€ más luz, más agua, más comunidad y el resto de "vecinos" son gitanos del Vacie que para no pagar, no pagan ni el aire que respiran. Falta seguridad, faltan guardería públicas, faltan más líneas de autobús y sobran asentamientos».

Agentes de la Policía Local en Pino Montano - ABC

Seguridad

Para Carmen Rodríguez es lo primordial: «solo pido más seguridad, por lo demás perfecto es un buen barrio», pero hemos recibido bastantes peticiones que solicitan una comisaría de policía en el barrio. José Antonio López Torrebejano reclama «más presencia policial para nuestra seguridad y la de nuestros hijos. A ver si comienzan a multar ya a todos los coches que paran o aparcan en doble fila porque les da la gana y a los demás».

Por su parte, María José pide «de todo un poco. Empezando por tener más vigilancia policial y terminando por tener más limpias las calles y el parque de Miraflores que está fatal». Rosa Larios añade que «hace falta más seguridad en el barrio y fuera vacíe que se los lleven a las afueras de Sevilla».

Más presencia policial, hay mucho trapicheo a plena luz del día y consumo de drogas delante incluso de niños #PinoMontanoABC — Drakkar (@Manuelga_15) October 5, 2019

Coche discoteca en un parking, enfrente de un parque infantil, molestando a un montón de viviendas. Esto es TODOS LOS DIAS, y aquí no pasa nada. @Ayto_Sevilla@EmergenciasSev#PolicíaSevilla. Ya si eso para las próximas elecciones, no?. pic.twitter.com/4zaZXWDvbC — Laura (@LauraCV_76) September 28, 2019

Centro de salud

Otros de los servicios más demandados en nuestra encuesta se centra en mejorar el sistema de atención sanitaria. Francisco Javier y Rocío Murillo son claros y unánimes: «Un nuevo ambulatorio, que Pino Montano es muy grande». Sobre el mismo asunto, la vecina Dulce nombre María Cabrera pide un centro de salud con especialidades. Y Margui Ilu puntualiza y hace un llamamiento a la Junta de Andalucía: «Lo que mas hace falta son pediatras para el ambulatorio de Pino Montano y no hacer a un médico ver tantos pacientes en una sola consulta. ¡Pediatras ya! Y una sanidad pública digna».