Sevilla, entre el reto de ser una ciudad turística y el riesgo a perder la identidad Los distintos sectores de la ciudad valoran el posicionamiento del destino, pero piden una más regulación de los servicios para favorecer la convivencia

Elena Martos Sevilla Actualizado: 31/03/2019 08:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Alcázar analiza los flujos turísticos para compatibilizar visitas y conservación

Hace tiempo que Sevilla dejó de ser una ciudad que recibía turistas para convertirse en una ciudad turística, obligando a hacer las cosas de otra manera. Las administraciones públicas y el sector privado se afanan en la búsqueda de un nuevo modelo que ayude a prevenir los errores que han cometido otros destinos, hoy asediados por las aglomeraciones y las corrientes de turismofobia.

La capital andaluza no tiene etiquetas negativas. Disfruta de una enorme popularidad y se ha convertido en escenario de numerosos eventos internacionales. El próximo, la Cumbre Mundial del Consejo de Viajes y Turismo —WTTC en sus siglas en inglés—, que reunirá entre mañana y el miércoles a más de 1.500 delegados de los principales grupos empresariales del sector y que convertirá a la ciudad en una referencia. «No hay que perder el tren», destaca en cada convocatoria el delegado municipal responsable de este área, Antonio Muñoz, convencido del potencial que está todavía por desarrollar. Pero también es el momento de la reflexión y de la estrategia para que Sevilla pueda seguir engrasando este motor económico sin correr el riesgo a perder su identidad.

ABC ha consultado a gestores de monumentos públicos y privados, portavoces de los principales sectores económicos, políticos y hasta residentes que ofrecen su opinión sobre los logros y las carencias de la gestión que se viene haciendo del turismo. Coinciden en que el tremendo crecimiento que el destino ha experimentado en los últimos años se debe, casi en exclusiva, al aumento de los vuelos y a la promoción exterior. «Un conjunto de buenas decisiones, no sólo por el refuerzo del aeropuerto, sino por la celebración de acontecimientos como los Goya, los premios Max, los congresos internacionales que han permitido que el nombre de Sevilla esté en la cabeza de los que piensan hacer un viaje», señala Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y de la comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios (CES).

Destaca que «la planta hotelera es de primera y sigue creciendo con la apertura de nuevos alojamientos que, además, elevan su categoría». «Las cosas se deben de estar haciendo bien —continúa— cuando las grandes cadenas se fijan en nuestro destino». Pero eso no debe hacer caer a los gestores en la autocomplacencia. Aún hay asuntos pendientes como el ajuste de la oferta extrahotelera, la de las viviendas turísticas que están en plena regulación. «Ahí hay que atacar, no sólo por la competencia desleal que nos hace al resto, sino porque da una mala imagen de la ciudad cuando no se respeta la norma y no se ofrece un buen servicio», indica. De eso mismo alertó esta semana el portavoz del principal partido de la oposición, Beltrán Pérez, quien planteó la necesidad de un nuevo modelo de gestión. Entre sus propuestas incluyó la declaración de zonas saturadas, como el Casco Histórico, y la limitación de licencias para nuevos alojamientos de este tipo.

Esa es una de las principales preocupaciones de los residentes, que son los primeros que sufren el mayor impacto. Dos visiones distintas ofrecen María José del Rey, presidenta de la Asociación Amigos del Barrio de Santa Cruz, donde esta actividad lleva tiempo consolidada y Antonio Vázquez, presidente del colectivo vecinal Alameda Norte, que ahora asiste con preocupación la proliferación de viviendas turísticas y hoteles.

Del Rey recalca que «cuando el turismo toma una zona cambia por completo la manera de vivir. No es que estemos en contra, pero sí nos hemos sentido desbordados». El tránsito permanente de visitantes, el ruido, el cierre de negocios tradicionales que se reabren como tiendas de recuerdos o restaurantes y la suciedad es el coste que pagan estos vecinos por residir en un barrio turístico. La responsable de la asociación admite que «era una asignatura pendiente que ahora se empieza a atender». Alude a las nuevas medidas previstas como la reducción de veladores, los horarios para la carga y descarga o la regulación de las visitas de los guías, que dan las explicaciones en plazas abiertas y no en las calles estrechas.

Más control es también una reclamación de Antonio Vázquez, que representa a los vecinos de la Alameda. «Es necesaria una regulación de las viviendas de uso turístico y de los locales de ocio, que no cumplen las normas». Esa es la mayor carencia en la gestión que aprecia. Sin embargo, reconoce los beneficios que genera para la ciudad el turismo y el posicionamiento de la marca Sevilla. «Se van a celebrar eventos de primer nivel», pero dice echar de menos más iniciativas para que los propios sevillanos conozcan su patrimonio. «Quizá así seríamos conscientes de por qué nos visitan tanto», considera.

Y que nos sigan visitando. Para ámbitos como el comercio del Centro resulta ya fundamental, como reconoce Tomás González, presidente de la patronal Aprocom, quien destaca el peso que tienen en la facturación. «Hace unos años los clientes habituales hacían el 65 por ciento de la caja y los turistas el 35 por ciento, pero hoy esa proporción se ha invertido». Asegura que «Sevilla forma ya parte de una élite, con una posición que tiene que mantener». Para ello cree indispensable «seguir apostando por la promoción para que no nos pase como después de la Expo 92, que la ciudad desapareció del mapa». A pesar de los esfuerzos, anima a apostar más por atraer ese turismo de calidad. «Con más visitantes de más poder adquisitivo, muchas más firmas apostarán por estar presentes en nuestras calles y tendremos un comercio más potente», señala.

Un comercio y también una mejor oferta de restauración, que es otro de los sectores altamente influidos por el turismo. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio Luque, insiste igualmente en esa estrategia para captar a visitantes de largo recorrido que realizar un mayor gasto. Valora la promoción que las administraciones públicas hacen de la cocina sevillana, que define como «competitiva» por su alta calidad y lo económico de los precios, pero pide una mejor gestión de la actividad. Luque hace alusión a las polémicas sobre la ubicación de veladores o los cambios que regulan la música y los horarios en las terrazas.

«Entendemos que es necesaria una reordenación en muchas zonas, como en el barrio de Santa Cruz, pero hay que hacer las cosas con sentido común, porque todos tenemos que convivir», señala. En este difícil equilibrio entre el descanso de los residentes y el servicio al visitante, considera que «es necesario un mejor diálogo entre todas las partes para llegar a un entendimiento».

Y luego está la cuestión del patrimonio, al que tanto contribuye el turismo para su conservación y que tanto desgaste tiene por el permanente tránsito de viajeros. El mejor ejemplo es el Real Alcázar, que ha pasado desde 2014 de 750.000 visitas al año a más de un millón y medio. Su directora conservadora, Isabel Rodríguez, desveló durante el congreso sobre Turismo y Patrimonio de la semana pasada, que ya se estudian los flujos de visitantes para evitar que impacte sobre el recinto palaciego. Durante aquella cita señaló la importancia de «seguir siendo la referencia turística de la ciudad», porque gracias a esas visitas se puede conservar, pero siempre anteponiendo la buena salud del monumento a los excesos por muy rentable que resulte.

Para eso es fundamental abrir el circuito y diversificar la oferta. A ello contribuye como pocos la Ruta de las Casas Palacio que lleva ya un año en marcha y que se ha convertido en el tercer reclamo de la capital andaluza. Ricardo Gascó, que gestiona la Casa de Dueñas, pide más apoyo para estos atractivos que «pueden alargar la estancia en la ciudad». Mejor señalética, más facilidades para que los autobuses aparquen y una promoción conjunta podrían potenciarlo. Al fin y al cabo, «todos remamos en la misma dirección».