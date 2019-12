Sevilla Hacienda aplicará el IVA a todas las transacciones económicas de las hermandades La resolución, que se emitió durante el gobierno de Rajoy y no se ejecutó, afectará también a la venta de lotería o a los servicios prestados a los cofrades

La resolución de la Agencia Tributaria acerca del IVA en la Semana Santa no sólo afecta a las sillas de la carrera oficial. A partir de ahora, las hermandades tendrán que tributar este impuesto por todas las transacciones económicas que lleven a cabo, aunque sean de caridad.

La medida, además, llevaba tres años guardada en un cajón y ha salido ahora a la luz por estricta decisión política. La consulta se hizo en 2016 la consulta y Hacienda, entonces dirigida por Cristóbal Montoro, la resolvió, pero no la puso en marcha.

ABC ha podido acceder a todos los documentos del caso, que demuestran que, además de la pregunta que se emitió desde las cofradías murcianas, esta decisión de aplicar el 21 por ciento de IVA a partir de la Semana Santa de 2020 en el cobro de las sillas de la carrera oficial es claramente voluntad del Gobierno, que ha cambiado de criterio este año. Y a esto hay que sumar que la resolución afecta a casi todos los movimientos económicos que llevan a cabo las hermandades, hasta ahora exentas gracias a un dictamen de 1999.

El caso se ha convertido en un embrollo porque las primeras informaciones que las partes implicadas ofrecieron señalaban directamente a Murcia. La Agencia Tributaria confirmó ayer oficialmente a este periódico que, efectivamente, fue el Cabildo murciano el que elevó la consulta.

Para añadir mayor desconcierto a la situación, el propio Cabildo emitió ayer un comunicado en el que niega su participación en la polémica: «Procedemos a desmentir categóricamente tales informaciones, ya que las mismas son radicalmente falsas». El comunicado añade que «ni el presidente del Cabildo, ni ninguna de las personas que componen el mismo, ni institucional ni personalmente, se han dirigido a la Agencia Estatal de la Administración tributaria a los referidos efectos, ni a ningún otro».

Según pudo confirmar ABC de varios miembros de las hermandades murcianas, en la ciudad se ha desatado una fuerte polémica para resolver esta inculpación, ya que esas consultas se realizan con total garantía de protección de datos por parte del interesado y, sin embargo, todos los medios de comunicación han revelado sin rodeos que el origen está allí.

En este contexto, tiene especial relevancia la peculiaridad de la gestión de la Semana Santa murciana, cuya carrera oficial no está gestionada por la institución que rige las cofradías, sino por una empresa subcontratada por el Ayuntamiento, y esta situación es motivo de un antiguo conflicto local.

Pero el nudo gordiano de esta historia no radica en quién hizo la consulta y, por eso, todas las partes se preguntan por qué se ha filtrado la procedencia de la misma. Los datos que aparecen en los documentos oficiales pueden arrojar luz a ese interrogante. Para empezar, la fecha exacta de la pregunta se desconoce. En Hacienda no la aclaran a pesar de que hay también muchas dudas sobre ese aspecto.

Desde las cofradías señalan el 31 de agosto, pero con discrepancia en el año. Unos dicen que es de 2019 y que por esa razón se ha respondido ahora. Pero en los papeles aparece el año 2016. Lo más llamativo, no obstante, es que ésa no es la fecha de la carta de Murcia, sino de la resolución. La propia Agencia Tributaria lo confirmó ayer a ABC. Es decir, el día que aparece en los documentos no es el de la consulta, sino el de la respuesta de Hacienda.

Esto quiere decir que la resolución que obliga a aplicar el IVA del 21 por ciento de las sillas de las carreras oficiales de todas las semanas santas de España tiene una antigüedad de más de tres años y que se emitió durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, ha estado todo este tiempo sin ejecutarse y es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que ha decidido ponerla en marcha a partir de 2020.

La ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, es, en consecuencia, la máxima responsable de esta medida, que ha permanecido fuera de aplicación, a pesar de estar dictada en agosto de 2016, más de tres años. Concretamente, la resolución aclara que «no tienen la consideración de actividades empresariales profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido las actividades de carácter social y popular desarrolladas por la hermandad consultante en el marco de las procesiones de Semana Santa».

Sin embargo, «sí se consideran efectuados en desarrollo de una actividad empresarial a fectos del IVA realizada por la hermandad consultante, y están por tanto sujetos a dicho impuesto: los ingresos por el abono de cuotas de los cofrades, los ingresos por venta de tribunas y los ingresos por venta de lotería». Aquí hay otra clave.

En Murcia, las sillas las gestiona una mercantil subcontratada por el Ayuntamiento, pero aquí lo hace directamente el Consejo. Al tratarse de entidades de distinta naturaleza jurídica, Sevilla podría no verse afectada por la resolución, pero eso aún está por aclarar. Lo que sí ha quedado resuelto es que las hermandades no están exentas de IVA en la mayoría de sus transacciones económicas y que la resolución que ha sacado del cajón ahora la Agencia Tributaria, en pleno acuerdo de Gobierno del PSOE con Podemos, revoca la que estaba en vigor, que se dictó en 1999. No obstante, el Consejo de Cofradías seguirá haciendo consultas para aclarar qué tributa y qué no.