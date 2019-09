Sevilla Jaime Bretón, comisionado del Polígono Sur: «No hay que tener miedo a decirlo, Las Vegas es un gueto» El histórico político del PP sevillano ha dejado la Oficina del Defensor del Pueblo para trasladarse al barrio más pobre de España como intermediario de las administraciones públicas

Conoce el Polígono Sur bien porque fue delegado del distrito en el gobierno de Soledad Becerril. Por eso habla con optimismo, pero sin rodeos. Jaime Bretón acaba de sustituir a María del Mar González al frente del Comisionado y ya tiene la agenda llena de citas e ideas.

¿Por qué ha dejado la Oficina del Defensor del Pueblo para ocupar este puesto tan complejo?

El Comisionado es una figura que nace en el año 2003 con una peculiaridad. Te elige la Junta, pero representas también al Ayuntamiento y a la Junta. Nace con la idea de coordiar e impulsar el barrio, que es una zona de exclusión social, entre las tres administraciones. Somos el barrio más pobre de España, desgraciadamente, y para mí es un halago que el gobierno de la Junta considere que tengo capacidad y que el resto de las administraiciones hayan aceptado el nombramiento. Yo creo que se ha avanzado en cosas, pero hay que seguir creciendo y crear nuevos retos para el desarrollo de la zona. Pienso que una ciudad como Sevilla, si quiere crecer y competir con las grandes ciudades de Europa, no se puede permitir el lujo de tener zonas de exclusión social. Sevilla tiene varias, como Los Pajaritos, Tres Barrios..., pero el Polígono Sur, por su dimensión, requiere atención especial. Aquí viven aproximadamente 40.000 personas y la ciudad tiene que hacer ese esfuerzo.

¿Cree que la ciudad no ha hecho hasta ahora suficiente esfuerzo?

Hay mucha gente que dice que aquí se han gastado muchos recursos, pero si no te los gastas ahora te lo gastas luego en protección social, en programas sociales y de reinserción, en programas sanitarios, de rehabilitación y reinserción... Merece la pena hacer el esfuerzo al principio.

¿El principal dique entre el Polígono Sur es el muro de Hytasa y la vía del tren o es de tipo social? Hay mucha gente que opina se destinan muchos recursos a un barrio que no prospera.

Es claramente social. Pero yo creo que el barrio tiene mucho que aportarle a la ciudad. Este es el barrio con la población más joven de Sevilla en un momento en el que hablamos de envejecimiento de la población, de crisis de natalidad... Capital humano hay aquí, pero hay que formarlo. Doy algún dato. De la gente que busca empleo en el Polígono Sur, un 65 por ciento está sin estudios básicos, sólo un 6 por ciento tiene estudios de Formación Profesional y un dos por ciento tienen estudios universitarios. Hay que meter a esa gente dentro de los programas de formación de la Junta y del Ayuntamiento, no sólo enseñarle un oficio, sino hacer un seguimiento, un itinerario de inserción laboral para que esa persona tenga un futuro. Y ese trabajo tiene que hacerse con la gente joven. Desgraciadamente hay gente que no quiere que la administración le dé las herramientes, quieren sólo protección social y subsidio, pero hay otros, sobre todo jóvenes, que necesitan los recursos de la administración para formarse y normalizarse. ¿Esto es pedir más dinero? No. Se trata de emplear bien el dinero.

Ayudas sociales

En ese sentido, hay muchas entidades implicadas con el barrio. No puede decirse que el Polígono Sur esté abandonado.

Hay 22 entidades públicas y privadas que hacen un itinerario de inserción laboral. Dentro del Programa de Garantía Juvenil del Gobierno de España para menores de 30 años, el Polígono Sur está por encima de la media de la petición. Aquí hay entidades que están trabajando en eso. Hay una gran parte de la sociedad de Sevilla que sí apuesta por el Polígono Sur porque a Sevilla no le interesa tener esa bolsa tan grande de pobreza.

El alcalde, Juan Espadas, cree que las estadísticas de pobreza de las Tres Mil no son del todo reales. ¿Hay mucha economía sumergida?

Yo no cuestiono las cifras y creo que el debate no está ahí porque da igual si somos el más pobre o el penúltimo. Lo que sí está claro es que estamos en unos niveles por debajo de la media. Eso no tiene discusión y eso implica que las administraciones tienen que hacer un esfuerzo mayor. Es como cuando tienes varios hijos y uno necesita mayor atención de los padres a la hora de estudiar y te gastas más dinero en él para reforzarle.

¿El esfuerzo que han hecho hasta el momento las administraciones en el barrio es el idóneo? Pasa el tiempo, pasan las inversiones y no mejoran las estadísticas.

Yo creo que se ha avanzado en muchas cosas, pero que queda mucho por hacer. ¿Se ha hecho todo lo que se tenía que haber hecho? Posiblemente no. Se han hecho muchos equipamientos, la Factoría Cultural, un centro de emprendimiento, instalaciones deportivas, un centro cívico y un gran centro de salud que más quisiera tenerlo el barrio de Los Remedios. Es decir, se ha hecho un gran esfuerzo, pero hacen falta muchas cosas más, como disciplina urbanística, mucha limpieza porque la limpieza da dignidad, mucha educación... El otro día hice una visita larga al barrio y los vecinos se quejaban de la suciedad, pero les respondí que el compromiso empezaba por ellos. Hace falta indudablemente educación en los vecinos en determinadas zonas, pero el Polígono Sur es muy grande. Hay zonas como la Oliva o las Ochocientas y luego hay otras zonas más conflictivas.

Mala imagen

De hecho, muchos vecinos de aquí se quejan de esas zonas conflictivas e incluso ocultan dónde viven cuando van a buscar trabajo.

Eso también es una labor de las administraciones, romper esa barrera social. Hay que ser justo y tengo que decir que en eso se ha avanzado mucho. Para mí lo fácil sería decir que está todo muy mal, pero no es así. Mis antecesores han hecho un buen trabajo. Y hay que aclarar que el Comisionado no tiene presupuesto, simplemente coordina a las tres administraciones para que hagan su trabajo. Nuestra función es convencer a las administraciones y al movimiento vecinal. Evidentemente, hay elementos que son muy perjudiciales para el Polígono Sur. Por ejemplo, la semana que viene tenemos una reunión con directivos de Endesa porque evidentemente hay pisos donde somos conscientes de que enganchan la luz para tener plantaciones de marihuana. Quiero decir que nos tenemos que implicar todos y de hecho así ocurre. Está la Fundación Alalá, la fundación Don Bosco, la asociación Entreamigos... Entre todos se ha avanzado mucho, por ejemplo, en absentismo escolar. Lo que pasa es que Sevilla opina del Polígono Sur desde la carretera de Su Eminencia. Desde ahí se ven los edificios quemados y vacíos, no los programas de inserción que se llevan a cabo.

El gran peligro de toda esa labor es el «efecto reciclaje». Todo el que prospera en este barrio tiene la legítima aspiración de irse y su hueco lo ocupa otra familia que parte de cero.

Claro, por eso la administración se tiene que plantear que lo deseable sería que esas personas que se normalizan y tienen un trabajo se quedaran. Eso es difícil, así que hay que intentar no volver a meter a una persona que venga de abajo en esa vivienda. Se han hecho proyectos para meter a mujeres con problemas de violencia de género, a gente joven... Pero hay zonas del barrio, las 624 viviendas, que comúnmente se llama Las Vegas, en la que es muy difícil hacer eso.

Se lo pregunto sin rodeos: ¿Las Vegas es un gueto?

Las Vegas, evidentemente, es un gueto. No hay que tener miedo a decirlo. Pero también hay que decir que no tiene nada que ver las Vegas con la Oliva, por ejemplo.

Para estos asuntos los políticos suelen usar muchos eufemismos. Sorprende su claridad.

Yo creo que hay que hablar claro. Pero también hay que insistir en que hay muchos Polígono Sur y no dar esa imagen de que cada que se habla de este barrio se habla de la zona de las Vegas. Mi misión es que en la ciudad se hable de Factoría Cultural, de programas de inserción... Y sobre todo hay que hablar de seguridad. Aquí hay tres grandes déficits: formación, empleo y seguridad. Es verdad que hay mucha gente que no quiere que la administración le ayude, sino que quiere otra cosa, pero hay otros que están dispuestos a dar un paso adelante. Hay que estar con esos que muchas veces se sienten raros en el barrio porque quieren estudiar. Por ejemplo, si hay que pagar el B1 a una persona, hay que buscar una hermandad o una empresa que se lo pague. Por esa gente hay que apostar.

¿Por qué a pesar de ese esfuerzo político del que habla, el Polígono Sur es el barrio con mayor abstención en todas las elecciones? ¿No creen en ustedes o directamente pasan?

Yo creo que se explica por la escasa formación que hay en el barrio. A menor formación, menor sensibilidad y preocupación por los temas públicos. Tienen menos conciencia que una persona más formada. Por otra parte, aquí hay mucha gente que no está censada porque no quiere estarlo, que es otro asunto en el que hay que trabajar. Hay que trabajar en eso y en concienciar a determinada gente de que hay que cumplir las normas.