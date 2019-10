Sevilla La Junta de Andalucía acusa al Gobierno de maniobrar para eludir los túneles de la SE-40 El viceconsejero de Fomento denuncia que «se desvíe la atención del proyecto fundamental» con nuevas licitaciones que no resuelven el problema

El viceconsejero de Fomento de la Junta, Jaime Raynaud, mostró ayer su extrañeza sobre las recientes licitaciones para actualizar proyectos de nuevos tramos de la SE-40 sin aclarar la situación de los túneles bajo el Guadalquivir. En declaraciones a este medio, consideró que puede ser «una maniobra para desviar la atención sobre la ejecución del paso fundamental, que es el que comunica Dos Hermanas con Coria». «Sólo ese resuelve el problema de tráfico de la ciudad y espero que no pretendan continuar con el arco norte antes de dar solución al del sur», señaló Raynaud.

También recordó que la obra de los túneles, que están presupuestados y adjudicados, «fue un compromiso del anterior gobierno que presidió Mariano Rajoy y, como tal, debe cumplirse». «No vamos a dejar de reclamarlos», advirtió, tras aclarar que «cualquier avance en esta infraestructura es bienvenida, pero no a costa de renunciar a otras actuaciones». En este punto hizo referencia a las partidas para la ejecución de la SE-40 recogidas en el Presupuesto de 2018, prorrogado para este año y que contemplan alrededor de cuatro millones para rescindir el contrato de los túneles sur y modificar el proyecto de la zona norte. También incluyen otros dos para actualizar los proyectos de los siguientes tramos de la autovía que discurren por el Aljarafe, concretamente las conexiones Espartinas-Valencina y Valencina-Salteras. Son estas últimas partidas las que se empiezan a ejecutar, mientras Fomento mantiene silencio sobre el estado de los contratos de los accesos subterráneos y la consulta a alcaldes y responsables de instituciones sobre la posibilidad de sustituir dos de los túneles por un puente.

Para el viceconsejero de la Junta, «tantos anuncios en torno a la SE-40 —en referencia a las nuevas licitaciones y a la ampliación del puente del Centenario— obedecen a una maniobra para camuflar los auténticos planes que son evitar el asunto de los túneles».

La de Jaime Raynaud no es la única voz crítica sobre esta cuestión. El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ya adviritió eso mismo cuando se hizo el anuncio de ensanche del puente para ganar tres carriles, una medida que «es buena, pero que de ningún modo resuelve los problemas de embotellamiento de la ciudad», consideró en su momento.

La candidata de Cs al Congreso Virginia Salmerón - ABC

Cs critica el retraso

También criticó ayer la situación de este proyecto la cabeza de lista Cs al Congreso por Sevilla, Virginia Salmerón, quien visitó el enclave en el que deberían de construirse los túneles. En un comunicado denunció que «lo que empezó siendo la gran promesa a los sevillanos ha terminado convirtiéndose en la gran mentira del PP y del PSOE». «Si hay un lugar en Sevilla que refleje de manera gráfica cómo se han portado el PP y el PSOE con los sevillanos bien podría ser éste, donde podemos ver la dejadez, el olvido, el abandono y la falta de planificación», dijo en relación al retraso que acumula la infraestructura.

La candidata del partido naranja aludió a la posibilidad de construir un puente para superar el río en sustitución de los túneles que consideró «un intento de cambiazo del Gobierno de Sánchez, que busca una excusa para estar prometiendo otros diez años algo que no va a llegar».

«Los sevillanos merecemos respeto, compromisos firmes y el de Ciudadanos va a ser la finalización de la SE-40 cuando logremos poner un gobierno de España en marcha», afirmó. De la misma forma, lamentó que «llevamos con una tuneleadora guardada desde 2012, que tiene que estar ya oxidada y que estamos pagando». «Los ciudadanos no pueden entender que ahora hablen de un puente y nos tememos que puede ser porque no tienen pensado ni puente ni túnel». Ya este mismo respecto, aseguró que «ni Sánchez ni Casado están legitimados para decir nuevamente cuándo van a finalizar estas obras», en relación a los compromisos que no se han cumplido.