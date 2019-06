Infraestructuras Sevilla lanza su plataforma civil para reclamar los proyectos pendientes en 2020 Con más de cincuenta instituciones y entidades y «sin color político», Sevilla Ya exige las inversiones que hagan a Sevilla «más competitiva»

Más de cincuenta instituciones y entidades de la sociedad civil sevillana, de organizaciones empresariales a colegios profesionales y sindicatos, han presentado este martes la plataforma para reivindicar ante los gobiernos autonómico y central las «infraestructuras que necesitan Sevilla y su provincia» y la inclusión de partidas para afrontar dichos proyectos en los presupuestos más inmediatos, los de 2020, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central. Este nuevo ente, un grupo de presión denominado Sevilla Ya (#SevillaYa en las redes desde ahora), está comandado por la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), cuyo presidente, Miguel Rus, ya anunció la iniciativa en la última asamblea general de esa entidad, tal y como avanzó ABC hace unos días, y ha presentado hoy oficialmente la organización en la Facultad de Ciencias del Trabajo.

El propio Rus, de hecho, ha considerado «urgente dar un paso adelante» para que la provincia «afronte el futuro con garantías», de modo que se debe hacer presión «con independencia de los partidos políticos». «Estamos en un momento crucial -ha expuesto Rus- y necesitamos una Sevilla con futuro de una vez. Tras los años de crisis y ahora tres o cuatro de recuperación, necesitamos ya definir y presupuestar las grandes infraestructuras que la ciudad y la provincia necesitan antes de que se produzca una nueva recesión. Y nada mejor para ello que la unión de la sociedad civil para reclamarlo con firmeza y sin más retrasos a las administraciones. El momento es ahora».

Rus recalca que no van «contra nadie», pero «ya no valen más palabras sino apoyo económico a los proyectos bloqueados»

La plataforma, que ha puesto en marcha una comisión delegada y mantendrá su primera reunión el 19 de septiembre, ha hecho público un manifiesto fundacional donde se recalca que Sevilla «ha sido la gran olvidada en la política de inversiones de las distintas administraciones en los últimos 25 años, lo que no sólo ha repercutido muy negativamente en nuestro desarrollo, sino en haber podido aprovechar la recuperación económica que nos hubiera permitido consolidarnos como provincia de referencia a todos los niveles». «Tenemos que acabar con esta actitud conformista y defender que nuestro futuro ha de venir marcado por la adopción de un compromiso real y efectivo por parte de las distintas administraciones y de todas las fuerzas políticas con el fin de apoyar ya los principales proyectos de infraestructuras que vertebren nuestra provincia en todos los ámbitos, del económico al social, cultural o territorial».

Repasando el contenido de ese manifiesto, el propio Rus ha recalcado que «se debe luchar contra la actitud pasiva de las administraciones». «Hay que quitarse esos complejos sobre la capitalidad que nos impiden exigir y avanzar, ser más competitivos, y eso provoca que otros muchos nos vayan adelantando. Necesitamos y pedimos una Sevilla de primera. No podemos permitir más maltrato», ha señalado.

«Queremos que nos oigan -ha agregado-, que actúen, no nos sirven de nada las buenas palabras y los emplazamientos en el tiempo. Ya no sirve eso. Y no vamos contra nadie, pero sí vamos a pedir a alguien. A todos. Se están perdiendo grandes oportunidades y no podemos seguir así. O conseguimos que estas infraestructuras estén incluidas en los presupuestos de 2020 de todas las administraciones o perderemos definitivamente el tren. Y esos trenes no sabemos cuándo volverán a pasar. El momento es ahora y vamos a exigir ante quien sea necesario, pidiendo reuniones con las más altas instancias. Y si en los próximos presupuestos no se recogen estas demandas, plantearemos otras medidas más contundentes».

En este sentido, la plataforma ha expuesto la larga lista de infraestructuras e inversiones pendientes, haciendo especial mención a la ronda de circunvalación SE-40, para la que se pide su culminación «empezando por el arco sur, que es esencial, y los túneles bajo el río, que no se pueden dilatar más en el tiempo». Rus también ha citado la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa, un puerto «más moderno, dinámico y competitivo» y, con mucha vehemencia, la red de metro. «Los planes para la red de metro -ha indicado Rus- son de los años 60, la primera línea se acabó en 2009 y los proyectos para continuar son de 2013...y estamos en verano de 2019. De 2019. Estoy indignado. No podemos seguir consintiendo esto».

Sumar y exigir

En esta plataforma se han incluido las principales organizaciones empresariales y sindicales, cuyos responsables han tomado la palabra para subrayar su respaldo a la iniciativa y repasar las demandas esenciales de Sevilla. Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, ha insistido, por ejemplo, en la necesidad de «exigir y olvidarse del conformismo». «Ya es hora de afrontar esto -ha dicho-. Hemos votado una y otra vez, cumpliendo como ciudadanos, y estamos hartos ya de votar. Y es hora de que sumemos y pidamos lo que Sevilla reclama. Ya está bien de que nos contenten con cualquier cosa, con unos tirantes en el puente del Centenario para dejarnos sin túneles en la SE-40. Y ya está bien. Lo que está planteado, que se haga. Hay que reclamar lo que nos pertenece, como hacen otras ciudades».

Alfonso Vidán, secretario provincial de Comisiones Obreras, ha destacado, por su parte, el papel de los sindicatos en este grupo de presión. «Es el momento de que salgamos de este atraso histórico, pues hemos sido la provincia 46 de España en inversiones pese a ser la cuarta en importancia. Las infraestructuras traerán trabajo», ha expuesto.