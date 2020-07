Sevilla La nada pacífica historia de la plaza de la Magdalena Es el espacio urbano de Sevilla que ha sufrido más transformaciones y suscitado más controversia en menos de dos siglos de existencia

Javier Rubio Sevilla Actualizado: 31/07/2020 07:22h

Se llamó durante medio siglo plaza del Pacífico pero su historia no ha sido para nada pacífica. El nuevo proyecto de urbanización que cerrará al tránsito rodado la actual plaza de la Magdalena no es sino un jalón más en esta sucesión de controversias en que se ha visto envuelta desde su inauguración en 1844, durante el reinado de Isabel II. En menos de dos siglos de existencia, es el espacio público de la ciudad que ha sufrido más transformaciones. Y que ha suscitado más diferencias. Y todavía no han terminado.

Donde hoy está la plaza de la Magdalena, estuvo la parroquia hasta que la invasión napoleónica la derribó en 1810. Allí estuvieron enterrados los restos de Martínez