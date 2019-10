Turismo Sevilla negocia conexiones directas con aerolíneas de Oriente Medio El Consorcio de Turismo trabaja para que la ciudad entre en los planes de expansión de estas compañías, que tienen base en los aeropuertos de escala para volar al resto de Asia

Sevilla se ha convertido en un destino de interés para las grandes aerolíneas de Oriente Medio que ya preparan sus planes de expansión. Desde hace varios meses las compañías Etihad Airways (Abu Dabhi), Emirates (Dubai) y Qatar Airways (Catar) reciben periódicamente reportes sobre la evolución de pasajeros en el aeropuerto de San Pablo, información sobre su procedencia, la situación económica de la ciudad, el flujo de turistas y de viajeros de negocios y hasta las inversiones que se realizan en infraestructuras. La relación es cada vez más estrecha bajo el asesoramiento de una consultora global, ICF, que ha tomado las riendas de las negociaciones.

«Es un magnífico momento para hacer este movimiento, porque las aerolíneas están ampliando sus flotas y buscando nuevos nichos y Sevilla les resulta muy interesante», explica ABC Jared Harckham, vicepresidente de esta empresa, con base en Washington y oficinas en más de sesenta países. El asesor visitó la ciudad para trasladar al Ayuntamiento los últimos avances. Desde el pasado verano trabaja con el Consorcio de Turismo para ultimar la conexión con Nueva York que ya está bastante madura y la búsqueda de otras oportunidades.

Aprovechando el acercamiento que ya se había realizado con algunas compañías aéreas del Golfo Pérsico, primero en el Foro de Líderes Europeos, que se celebró el Lisboa en 2018, y posteriormente en la Cumbre Mundial del Turismo de la WTTC del pasado abril, se ha aumentado el flujo de información para convencer a los programadores de las posibilidades que ofrece la capital andaluza. «Para ellos es muy interesante, porque les permite extenderse en Europa e incluso hacia el norte de África y para Sevilla, porque atrae un turismo de mayor poder adquisitivo y sirve de enlace para llegar a otros destinos de Asia como China, Corea o incluso La India, que está experimentando un crecimiento enorme», señala.

Se trabaja con las aerolíneas Emirates, Etihad y Qatar Airways para que vuelen a Sevilla

El trabajo se realiza con las tres grandes aerolíneas, porque cada uno de estos aeropuertos «son hubs de conexión fundamentales para aumentar el flujo de viajeros procedentes de los países más lejanos». Harckham, que fue durante veinte años planificador de varias líneas aéreas en Estados Unidos y México, destaca oportunidades como el hecho de que tengan base en países con grandes reservas de combustible y cuenten con el apoyo de los gobiernos si viven momentos de crisis.

La misma estrategia que para Nueva York

En este caso, la estrategia es la misma que se sigue con las norteamericanas: Enviar mucha información, cada vez más detallada y mantener un contacto permanente. «Es un proceso lento -reconoce- porque no tiene nada que ver la planificación de una ruta de largo radio que una de corto o la simple ampliación de frecuencias». También insiste en que «es fundamental meter el destino por los ojos y mostrar sus potencialidades». Jared Harckham recalca que «se tiende a pensar que estos grandes grupos analizan posibles rutas o mercados mes a mes y no es así. Ni siquiera las más potentes lo hacen, porque no tienen gente suficiente en el equipo para ello». El consultor se muestra convencido de que «lo mejor que puede hacer un destino es hacerse presente y mandar toda la información posible, como se está haciendo aquí, porque hay otras cien ciudades que están en lo mismo y eso ayuda a subir posiciones».

Varias compañías han anunciado nuevas rutas de larga distancia hacia aeropuertos europeos de segunda categoría

Respecto a los posibles competidores que pueda tener Sevilla en este asunto, admite que «son muchos», aunque la mayor rivalidad no estaría en España sino en el resto de Europa. «El momento es bueno porque hay compañías que han anunciado nuevos vuelos de larga distancia a Oporto, Niza, Dubrovni y hasta Casablanca, que tienen aeropuertos de segunda categoría equiparables al de Sevilla», advierte. Y la capital andaluza ofrece condiciones que otras no tienen. Quizá la más importante sea el flujo constante de pasajeros sin apenas temporalidad. «Eso es muy importante, porque permite trabajar con más seguridad a los planificadores», señala. También valora el perfil de viajeros, «que es de todo tipo, incluyendo el de negocios y el de alto poder adquisitivo, que están dispuestos a hacer más gasto, mejorando así la rentabilidad de las aerolíneas».

El vicepresidente de ICF aclara que en su empresa trabajan con un modelo informático que les permite realizar análisis exhaustivos sobre horarios, programaciones para hacer conexiones con el máximo número de destinos, pronósticos de las rutas, tráfico de origen y destino y los ingresos que puede reportar. «Es una visión muy completa» y en lo que respecta a Sevilla señala que «no hay que verla como ciudad, ni siquiera como provincia», sino como una gran área de demanda que abarca toda Andalucía occidental, el sur del Algarve y de Extremadura y hasta el norte de Marruecos.

La competencia de Málaga

Otro de los asuntos toca este experto es la competencia con aeropuertos cercanos como el de la Costa del Sol, que tiene 19 millones de pasajeros al año, el triple que Sevilla, y conexiones de larga distancia con Norteamérica, Israel y Estambul. Considera que por la ubicación «puede existir una competencia al principio», porque cuando se pone en servicio un nuevo vuelo hay un efecto de asimilación en el mercado, pero aclara que «el mercado está en pleno crecimiento y los pasajeros tienden a ser más nuevos que robados a otros destino».

Sobre plazos para la creación de estos esperados destinos dice no manejar ninguno. «Cuestión de tiempo», asegura a pesar de la insistencia en la pregunta. Destaca que «eso lo decidirá la idoneidad de crear la ruta y, sobre todo, la llegada de los nuevos aviones que muchas de las compañías con las que hablamos ya tienen pedidos». Los aviones a los que hace referencia son de nueva generación, con menos plazas -lo que supone menos riesgo para las aerolíneas- y menos gasto en carburante. Curiosamente muchos componentes de los mismos también se fabrican en Sevilla, otra fortaleza más.