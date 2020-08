Depósitos bancarios Ayuntamiento de Sevilla Sevilla perderá su ahorro de doce millones para cederlo al Gobierno de Pedro Sánchez El acuerdo con la FEMP para utilizar el remanente ha encendido a la oposición, que exige gastar ese dinero en inversiones para la ciudad

El acuerdo alcanzado la semana pasada entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda para ceder los ahorros de los ayuntamientos al Estado central ha abierto una brecha en cada corporación. A falta de una norma que defina el porcentaje de los remanentes que habría que aportar y la manera en la que serán devueltos, los distintos equipos hacen sus cuentas para estimar las cantidades que se pondrán a disposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, siempre y cuando este acuerdo tenga un respaldo en el Congreso de los Diputados. Ese es el paso definitivo, porque lo único que hay en firme hasta el momento es una declaración de intenciones publicada en el BOE y una enorme confusión por la maniobra con la que se ha previsto la cesión de estos fondos.

El Ayuntamiento de Sevilla tiene casi 116 millones de euros en depósitos bancarios, de los que algo más de 15 proceden del superávit de 2019, que es el dinero que estaría en juego. De ese montante ya se ha dado uso a tres millones para gasto social. El resto sigue en la cuenta, sujeto a las restricciones de la regla de gasto establecida en 2012. Flexibilizar esa rígida norma, impuesta por Cristóbal Montoro durante su etapa como ministro de Hacienda, era lo que esperaban los municipios para atender a la crisis del Covid-19, pero el planteamiento del Gobierno anima a pensar más en una incautación de esos remanentes para paliar su propio déficit que en una herramienta para aumentar el gasto.

El equipo de Gobierno del consistorio hispalense y su socio de investidura se quedan solos en la defensa de este acuerdo con entre Hacienda y la FEMP. Juan Espadas fue uno de los que defendió la propuesta, calificándola de «buena». Así lo manifestó el pasado miércoles y desde entonces no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

Fuentes municipales confirman a ABC que «no se dará ningún paso hasta que se haya votado en el Congreso, pues «actualmente lo que rige es la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP». Recuerdan que «desde 2012 el Ayuntamiento de Sevilla sólo ha podido destinar los remanentes presupuestarios -es decir, la diferencia entre ingresos y gastos- a amortizar deuda de forma anticipada» y que «este año ha sido el primero en el que se ha podido usar el superávit municipal».

De acuerdo con la contabilidad avalada por el Ministerio de Hacienda, a día de hoy esos «beneficios» con los que se cerró el presupuesto del año pasado son de 15 millones. Sin embargo, ya se han destinado tres de ellos para gasto social. Las fuentes consultadas defienden que «existen opciones para gastar un importe mayor si el documento avalado por la FEMP cuenta con los apoyos suficientes».

Desde el consistorio aclaran que «en todo momento estamos hablando del remanente, es decir, el sobrante de ingresos después de descontar los gastos previamente comprometidos, no del volumen total del dinero disponible en los fondos bancarios. Con lo que el montante en juego es de doce millones de euros.

Rechazo de la oposición

Por su parte, los populares han anunciado que llevarán al Pleno municipal la defensa de los ahorros de los sevillanos para impedir que se queden en manos del Estado, a cambio de una serie de subvenciones para usos muy definidos. El portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, incidió el pasado fin de semana en que lo ideal sería «que los recursos existentes en los depósitos bancarios constituidos por los ayuntamientos sean de uso exclusivo de los mismos, comprometiéndose el Gobierno de España a no apropiarse de ellos».

«La corporación ya votó en mayo que no se cedería ese ahorro y si Espadas se une a la tesis del PSOE y de Pedro Sánchez demostrará que su voto es una auténtica mentira, ya que dice una cosa, pero luego defiende los intereses de su partido». También criticó que «ni siquiera se puede gastar ese dinero en lo que sea más urgente como ayudas a autónomos. Hay que hacerlo en lo que dicte el Gobierno central, cuyo interés es desarrollar su agenda y no atender a las necesidades de cada municipio».

Al portavoz de CS en el consistorio sevillano, Álvaro Pimentel, tampoco le convence el acuerdo, aunque no ha hecho una crítica tan encendida como los populares. Desde su perfil de Twitter manifestó que «el ahorro de los ayuntamientos pertenece a sus vecinos. Lo que pretende hacer Pedro Sánchez es una expropiación en toda regla». Pimentel pone sus esperanzas en que «la tramitación parlamentaria permita lograr un acuerdo más justo, porque los municipios necesitan su dinero urgentemente».

Finalmente, el grupo municipal de Vox ha solicitado información sobre las cuentas para conocer el superávit con el que cuenta el Ayuntamiento. Su portavoz, Cristina Peláez, ha registrado una solicitud para «conocer las intenciones del gobierno municipal en relación con el dinero público que se transferirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez», una decisión que todavía no está tomada, pues el acuerdo con la FEMP no ha sido ratificado en el Congreso de los Diputados. No obstante, Peláez señaló que «teniendo en cuenta la dramática situación que están atravesando miles de sevillanos, entendemos como un despropósito absoluto que Juan Espadas participe de este chantaje presupuestario y regale el dinero de nuestros vecinos para seguir avanzando en la agenda ideológica del Gobierno central», dejando patente su rechazo, que se suma al del resto de los partidos.