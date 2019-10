Sevilla El PP pide a Espadas que proponga a Patrimonio un convenio para rehabilitar los tapices del Alcázar Belmonte manifestó que «ya es hora de que Espadas tome la iniciativa de una vez, que se deje de viajes, galas e inauguraciones»

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Belmonte, exigió al alcalde, el socialista Juan Espadas, que proponga a Patrimonio Nacional un convenio de colaboración para que los tapices del Alcázar sean rehabilitados «de manera inmediata». Belmonte manifestó que «ya es hora de que Espadas tome la iniciativa de una vez, que se deje de viajes, galas e inauguraciones y se preocupe por los problemas reales de la ciudad en lugar de actuar a base de improvisaciones».

En este sentido, el portavoz adjunto del Grupo Popular explicó en un comunicado que el último convenio con Patrimonio Nacional es de 2000 y «desde entonces las circunstancias han cambiado mucho». Añadió que «el Real Alcázar en estos momentos soporta un número muy importante de visitas diarias, la venta de entradas ha generado una tesorería muy positiva, llegando a fecha de 12 de septiembre a 39.574.279,02 euros».

«Casi 40 millones de euros de tesorería y, a día de hoy, los expedientes de mantenimiento suman un total de 562.116,38 euros, siendo en muchos casos expedientes de actuaciones de urgencia, todo por no actuar con previsión y por gestionar a base de impulso», ha detallado el concejal popular. Ha indicado que «este remanente de tesorería, si no se gasta, será devuelto a la ‘caja común’ del Ayuntamiento, al igual que ha ocurrido en el pasado pleno con el remanente de tesorería de 2018».

«Este hecho roza la desidia y la indolencia más absoluta. Es insólito que habiendo presupuesto, la situación a finales del presente año siga exactamente igual o peor por el deterioro propio del paso del tiempo, por la dejadez y nula gestión del gobierno municipal», ha destacado.

Paños cerámicos

Como ejemplo, citó «paños cerámicos que se caen y están sujetos por cintas adhesivas», «filtraciones» en un cuadro de Virgilio Mattoni que había sido cedido por el Museo del Prado, eventos en sus estancias «contra las indicaciones expresas de los técnicos del Real Alcázar» o «incidentes muy graves» con el arbolado, «cayendo ramas de gran porte, llegando a causar siete heridos y desgraciadamente una víctima mortal en mayo de 2018». «Ante esta situación, ya denunciada por este grupo, como pueden ver en los expedientes no se ha tomado ni una sola iniciativa importante para mejorar y actuar de manera contundente en diversas zonas del Alcázar», detalló Belmonte, a quien le llama la atención la partida denominada actuaciones de urgencia en las yeserías o actuación de urgencia en la cornisa del apeadero.

Belmonte se preguntó «por qué se actúa siempre con urgencia, si no existe ningún tipo de programación o previsión para que no se tenga que actuar de manera urgente o por qué, si hay presupuesto, no se aprueban proyectos e iniciativas que pongan en valor las magníficas joyas que tiene el Palacio». «¿Cómo es posible que, habiendo tanto que mantener el Plan de Conservación Preventiva tenga una cuantía tan ridícula de 11.576 euros?», insistió. De igual manera, exige al alcalde de Sevilla el Plan Director del Real Alcázar, que tantas veces ha anunciado y que no acaba de ver la luz». «Y, ya no es necesario e imprescindible, ahora es urgente. Se aprobó hace dos años en el Pleno y consistía en la elaboración y puesta en ejecución, en el más breve plazo posible, de un Plan Director del Real Alcázar de Sevilla, para garantizar una gestión integral y ordenada del monumento», reitera.

Urgencia

Considera que el Alcázar necesita «cuanto antes» un plan director y «Espadas no puede seguir mirando a otro lado». Plantea seguir un modelo que «ya funciona con éxito» en la Catedral de Sevilla o la Alhambra de Granada y que «ayuda a tener una mayor planificación estratégica sobre el uso y protección del monumento».

Belmonte añadió que «la falta de un Plan Director del Real Alcázar está ocasionando que se esté produciendo el actual desastre de gestión de este monumento». «Este Plan Director debe tratar, además, de la necesidad de que el Real Alcázar cuente con un Plan específico en materia de seguridad, incluyendo la figura de un Director de Seguridad. Además, continúa sin ejecutarse el Convenio entre el Real Alcázar y el Ayuntamiento de Sevilla para la recuperación del Patrimonio Histórico Artístico Municipal utilizando para ello parte de los ingresos del Real Alcázar», advirtió. El portavoz adjunto concluyó que «el Alcázar no es la hucha de Juan Espadas». «Desde el Grupo Popular estamos muy preocupados por la falta de iniciativa del alcalde socialista de la ciudad, invirtiendo una mínima parte de los fondos en su mantenimiento y únicamente mediante obras de urgencia», añade.

Reiteró que se «necesita un plan director del Alcázar, un plan de seguridad, un verdadero alcalde que se preocupe por este monumento y que no lo use como método de recaudar dinero para otros fines», afirmó.