Sevilla Ratas, maleza y suciedad inundan el Paseo de la O Vecinos de Triana apremian a la rehabilitación de este enclave emblemático junto al río, donde los embarcaderos no se pueden usar

«Bien podría rotularse como ‘el paseo de la vergüenza’. Tenemos de todo: basura, grafitis, bancos rotos, maleza seca y hasta ratas que, como te descuides, okupan tu casa y no hay quien las eche. Siempre digo que por lo menos la que me toque, que tenga compás». Es el testimonio entre la desesperación y la ironía de José, uno de los residentes que desde su ventanal mira al río por el Paseo de la O. Una de las zonas turísticas de Triana y zoco de artesanía en los fines de semana es víctima del abandono y el olvido más extremo. Lo último: «No se pueden usar los embarcaderos de la mierda que impiden bajar. Con el dinero que costó habilitarlos».

La entrada (o más bien bajada) por la calle Párroco Pedro Ramos Lagares, cerca de la parroquia de la O, es más propia del Bronx que del arrabal donde las horas suenan al compás de una soleá del guitarrista Ricardo Miño, allá en el puente. Los grafitis inundan las paredes, a modo de un mural urbano sin control ni concierto. Un poco más adelante, pegado a un edificio, varios tablones de madera, vencidos y sobrepuestos, tratan de salvar el cambio de rasante de una rejilla de ventilación en el suelo. «Ahí, mira el tropezón que hay. De noche, o sabes que está ahí eso; o bien das con los dientes en el suelo», relata Luis, vecinos y habitual ‘runners’ que cruza esta zona en su jornada deportiva.

Ya, en pleno paseo, en paralelo a la lámina de agua, se suceden tres bancos de madera. Su aspecto es el mejor reflejo de las quejas vecinales. «Le faltan tablas, tiene otras podridas... aquí lo que se va estropeando o partiendo no se repone», explican desde la Asociación Vecinal Triana Norte. Su presidente, Diego Parras, constata en los últimos escritos de la entidad la «preocupación» del barrio por este enclave emblemático, otrora lugar de peregrinación para quienes nos visitaban y buscaban el arte y el duende del vecindario de este lado del Guadalquivir.

«Hemos denunciado el deterioro en su momento y donde entendemos que tenemos que hacerlo». Parras se refiere a la última intervención que sobre el Paseo de la O se hizo en la junta municipal del distrito el pasado mes de julio. «Volvimos a proponer actuaciones para mejorar todo este margen del río, que está prácticamente desaprovechado», asegura mientras insiste en que «la arboleda y la vegetación están totalmente abandonada» y que «no se puede acceder a los pantanales, que están inaccesibles e intransitables».

Pero la situación no es nueva. «Ha sido una degradación poco a poco. Por ejemplo, se rompe un banco y no se arregla. Se seca la vegetación y no se repone. Así hemos ido de mal en peor... Ya últimamente, este verano, se ven las ratas correr a plena luz del día, saliendo de desperfectos del pavimento y de la maleza», prosigue el representante vecinal de Triana Norte, que recuerda la respuesta del Ayuntamiento en el pleno del distrito. «Nos dijeron que tenían un proyecto de rehabilitación del Paseo de la O y que iban a comenzar este otoño».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Sevilla se asegura que se sigue trabajando en el proyecto de remodelación del Paseo de la O, que este mes de julio ha obtenido el informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio. Así, en estos momentos se «está pendiente de la resolución definitiva de la Junta de Andalucía para definir si se impulsa con cofinanciación o en solitario» por el Consistorio hispalense. La actuación se centrará en el tramo del Paseo de la O, entre la calle Párroco Pedro Ramos y el Puente de Triana, conectando con el nivel inferior de la calle Betis. Además se revitalizará este espacio para favorecer el desarrollo de actividades culturales y de entretenimiento, así como la accesibilidad peatonal y ciclista de la zona.