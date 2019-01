Turismo Sevilla roza los tres millones de turistas Crece el número de huéspedes que eligen hoteles y apartamentos turísticos para pasar pequeñas escapadas

Sevilla rozó los tres millones de viajeros alojados en hoteles y apartamentos turísticos entre enero y noviembre del pasado año. El balance desvela que no sólo vinieron más (un 3,27 por ciento superior al de 2017), sino que se quedaron durante más tiempo, con una estancia media de 2,12 días y un total de 5.883.296 noches contratadas en estos once meses, sin contar con la oferta de viviendas turísticas, tanto legal como ilegal, que no computa para esta estadística que ha distribuido el Centro de Datos del Consorcio de Turismo de la ciudad.

Los visitantes extranjeros siguen tirando del carro, con un total de 1.164.247 entre enero y noviembre, un 2,5 por ciento más, que realizaron 3.727.870 pernoctaciones (un 7,56 por ciento más). También se recupera con fuerza el turismo nacional con 1.164.247 procedentes de destinos españoles (+4,37 por ciento) que contrataron 2.155.426 (+6,75 por ciento).

La estadística revela igualmente la preferencia de los hoteles sobre los apartamentos turísticos en la decisión final de dónde alojarse (88,12 por ciento frente a 11,88 por ciento en número de viajeros y 86,67 por ciento frente a 13,33 por ciento en la cifra de pernoctaciones realizadas), según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, ha hecho hincapié en el hecho de que el crecimiento de las pernoctaciones duplique con creces al de la llegada de viajeros, así como el alto grado de ocupación que se registra a lo largo de todo el año. De hecho, en noviembre, cuando la cifra de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y apartamentos aumentó un 5,97 por ciento en su comparación anual, hasta los 245.623, y las pernoctaciones un 8,94 por ciento, con 525.974, la ocupación media alcanzó el 79,21 por ciento en los primeros (3,56 puntos más con respecto a noviembre de 2017) y un 69,43 por ciento en los segundos (3,85 puntos más). «Estos niveles se situaron por encima tanto de la media andaluza, con el 56,11 por ciento, y también de la estatal, con el 61,66 por ciento», ha explicado.

En cuanto al mercado extranjero entre enero y noviembre de 2018 Francia repitió, como es tradicional, como primer país emisor de turistas alojados en hoteles y apartamentos de la ciudad de Sevilla, con 213.382 (+8,19 por ciento), seguido de Estados Unidos, con 182.303 (+3,66 por ciento), Italia, con 167.544 (+4,06 por ciento), el Reino Unido, con 157.458 (+13,37 por ciento), y Alemania, con 101.218 (+9,37 por ciento). Muñoz ha comentado que el especial esfuerzo desplegado por el Consorcio de Turismo de Sevilla en el mercado británico a lo largo de 2018, incluso con la celebración en la ciudad de la cumbre de la asociación de agencias de viajes británicas ABTA a principios de octubre pasado, está dando sus frutos: sus pernoctaciones se incrementaron el 13,37 por ciento, convirtiendo así al Reino Unido en el segundo país con mayor estancia media, 2,73 días, tras Bélgica (con 2,78 días).

«Para el cierre de 2018, la previsión que manejábamos era un crecimiento del 3 por ciento, aunque, a tenor de los datos hasta noviembre y las cifras de previsiones de diciembre, quizás habría que revisarla al alza. Y un dato importantísimo: la media de ocupación durante todo el año rondará el 75 por ciento, un nivel alto, con picos del 86 por ciento y 88 por ciento para mayo y octubre, además de habernos quitado ya el sambenito del calor en verano, puesto que julio y agosto han pasado a ser meses relevantes para el turismo de la ciudad. Otro año de récord», según ha concluido Antonio Muñoz.