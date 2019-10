Sevilla «Hay viajes de fin de curso a los que no quiere ir ningún profesor» La Fundación Grupo Azvi y la Fundación Cajasol se unen para hablar de los retos de educar en la adolescencia

«Respeto, deberes y reconocimiento para educar con amor» ha sido el lema elegido para la tercera edición de los Encuentros formativos para padres, madres y educadores, que comenzó ayer organizado por la Fundación Grupo Azvi y la Fundación Cajasol. La sesión inaugural de estas jornadas acogió una mesa redonda que bajo el lema «La asunción de responsabilidades como pilar fundamental del proceso educativo», contó con la participación del psicólogo Antonio Casaubón y el profesor Pablo Poo. En ella se analizó cómo la educación durante la adolescencia es una de las tareas más arduas y comprometidas que deben asumir los padres, madres y educadores. Sobre todo, en el marco de la sociedad actual, donde la sobrevaloración del éxito, la inmediatez en el logro de los resultados y la baja resistencia a la frustración cimentan nuestro estilo de vida.

Tras las palabras de bienvenida de la directora de la Fundación Grupo Azvi, Pilar Kraan, fue Antonio Casaubón el primero en dejar constancia de que «nos encontramos con una sociedad que se rige por la rentabilidad. Es individualista y causa que nuestros hijos tengan poquísima resistencia a la frustración». Entre las consecuencias destacó el «no control de los impulsos, la agresividad, las situaciones dramáticas a las que puede llevar y el deseo de ser popular», dijo.

Redes sociales

Casasubón analizó también el acoso escolar, la violencia a través de las redes y la violencia sexual, como resultado de una sociedad en la que «sus habitantes estarían enfermos. «Las redes sociales pueden ser terribles en algunos aspectos porque está presente en la vida cotidiana de los individuos menos preparados para sobrellevarlas: los niños y los jóvenes», añadió. Asimismo, dejó claro que «es imprescindible el trípode familia, centro docente y medios de comunicación para avanzar. Sería imprescindible dar ejemplo por parte de los adultos. El primer aprendizaje es la imitación de modelo», defendió.

A continuación, Pablo Poo confesó que es «uno de los profesores mas duros y exigentes del claustro, pero al final me lo terminan agradeciendo». Con respecto a la situación que se encuentra en la actualidad, señaló que «hay viajes de fin de curso a los que ningún profesor quiere ir con los niños. Si quieren premios deben asumir responsabilidades», añadió. También comentó cómo algunos identifican la riña con preocuparse de ellos, y muchos alumnos la demandan. Quedó patente también que los alumnos que practican deporte diferencian muy bien la figura de profesor o entrenador y «tendríamos que convertirnos en el modelo de vida al que ellos hacen caso», dijo.

Miguel Doña, Pablo Poo y Antonio Casaubón - Raúl Doblado

No somos iguales. «Yo no estoy en tu clase, tú estás en la mía. Primero establezco la jerarquía», manifestó el autor de tres libros sobre educación. Habló de la importancia del fracaso, de las consecuencias de la protección exagerada y la necesidad de la asunción de responsabilidad progresiva y las consecuencias de que no sea así: frustración, ansiedad, depresión, falta de atención y su tratamiento. ¿Cómo establecer normas y límites? Deben saber que no cumplirla tiene consecuencias. Igualmente mostró su «estudiómetro» y la manera en la que debería utilizarse una agenda escolar.

Segunda Jornada

La próxima sesión se celebrará el miércoles 23 de octubre a las 19 horas en la Fundación Cajasol con la mesa redonda «Decir NO, ¿cómo hacerlo fácil» en la que participará el psicoterapeuta Jesús Herrera y la entrenadora de padres Lucía Infante para hablar sobre la trascendencia de saber decir no en el proceso educativo.