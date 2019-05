Sevilla Virgen del Rocío: cada año 400 nuevos fumadores van al hospital para dejar el tabaco Neumólogos piden más consultas de deshabituación y que se financien fármacos

Hoy es el Día Mundial sinTabaco, que se celebra en un escenario en el que, a pesar de normativas y campañas divulgativas, destaca el aumento de la prevalencia del consumo en España y la preocupación de los profesionales sanitarios, según la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur.

Los profesionales de la unidad de Deshabituación Tabáquica del hospital Virgen del Rocío, de la que es responsable el doctor Francisco Ortega, atienden cada año a 400 nuevos pacientes y unas 5.500 consultas y hoy se suman a la celebración de ese día colocando una mesa a la entrada del edificio de consultas externas para cambiar fruta por cigarrillos.

Con este gesto, pretenden seguir concienciando a toda la población, no solo a los pacientes, de los beneficios de abandonar el tabaco.

La medida más eficaz para mejorar la salud pulmonar es reducir el consumo de tabaco pero, también, la exposición al humo de tabaco ajeno, sobre lo que detectan que aún hay algunas reticencias en amplios sectores del público en general. De hecho, aún se sigue subestimando que el control del tabaco resulta vital para garantizar una buena salud pulmonar, a pesar de las sólidas pruebas de los daños que ocasionan los cigarrillos.

Ese servicio, adscrito a la unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias que dirige la doctora Emilia Barrot, ofrece al fumador un tratamiento multicomponente con soporte psicológico y farmacológico.

Con este tipo de actuaciones, el porcentaje de abandono de tabaco es superior al 40% al año, según fuentes del Virgen del Rocío. Sin embargo, Neumosur cree que no es suficiente.

Manuel Arenas Gordillo, neumólogo del grupo de trabajo de esa asociación afirma que en España, según la última encuesta sobre drogas publicada por el Ministerio de Sanidad, la prevalencia de tabaquismo ha subido, pasando del 30% al 34%.

«Esto no es más que una señal de que es necesario implementar más medidas frente al tabaquismo —dice—, si no queremos observar las consecuencias en la salud de la población que tendremos en un futuro no lejano. El tratamiento del tabaquismo, al ser una enfermedad adictiva, requiere un proceso de cambio de conducta y concienciación para el abandono. Es fundamental ofrecer seguimiento a todas aquellas personas decididas a dejar de fumar para favorecer el éxito en su intento».

Añade que en Andalucía existen consultas de deshabituación tabáquica en algunos hospitales y centros de salud pero su distribución es desigual y el acceso, en ocasiones, dificultoso.

«Es necesario —sigue— que se dote a todos los hospitales y centros de salud de recursos tanto en personal como en medios materiales para acercar estas consultas a los pacientes que estén motivados para dar el paso definitivo para dejar de fumar».

Junto con el seguimiento del paciente en su proceso de deshabituación, el otro pilar básico del tratamiento es paliar el síndrome de abstinencia por la nicotina con fármacos de primera línea, que han demostrado eficacia para el abandono. «Hasta ahora no existe financiación por la sanidad pública de estos medicamentos y desde Neumosur consideramos que deben financiarse al menos en pacientes que ya tienen enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Aquellos pacientes con alta dependencia a la nicotina, con Epoc que continúan fumando o con cardiopatía isquémica a los que se le somete a cateterismo entre otros, deberían tener la opción de iniciar el proceso de deshabituación con tratamiento financiado».

Las farmacias también se suman a esta campaña de los colectivos sanitarios contra el tabaquismo, ya que son el espacio más próximo a los pacientes.

Así, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacia ha puesto en marcha una campaña informativa para reivindicar el papel activo que las boticas en la prevención del tabaquismo. No en vano, hay que destacar que el 40% de los pacientes que acceden a un servicio de desahabituación tabáquica en una farmacia consiguió dejar de fumar, según un estudio de la Sociedad Española de Farmacia Famiiar y Comunitaria.

Por otra parte, los servicios de Neumología de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa de Sevilla, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, comienzan un ciclo de conferencias bajo el título «Escuela de Pacientes» que abordará las patologías respiratorias más prevalentes, comenzando por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) y continuando con la apnea, el asma y el tabaquismo.

En ellos, se destacarán aspectos como que entre el 15 y el 25 por ciento de los fumadores acabará desarrollando Epoc para concienciar a la población de las consecuencias nefastas que produce fumar. Asimismo, enseñarán a los pacientes y familiares de éstos que así lo deseen cómo controlar la enfermedad, además de ofrecerles consejos sobre buenos hábitos.