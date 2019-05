Día de la madre Las sevillanas tienen su primer hijo seis años más mayores que en 1975 Se ha producido una caída de la natalidad ya que las mujeres tienen 1,3 hijos de media frente a los más de tres que tenía al inicio de la Democracia

La maternidad cada vez se retrasa más y las mujeres tienen menos hijos que antes. Aunque parezca una obviedad, es la principal conclusión de todas las estadísticas oficiales que se publican periódicamente desde hace varias décadas. Con motivo del Día de la Madre, una festividad muy celebrada y en la que se prodiga la publicidad sobre el tema, ABC ha analizado el movimiento natural de la población, como los expertos denominan a la evolución demográfica. Y esas estadísticas dejan muy patente que Sevilla no escapa a ese fenómeno de disminución y retraso de la natalidad que se está produciendo a nivel nacional.

De hecho, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA, las mujeres sevillanas tienen actualmente (los últimos datos oficiales son del año 2017) una media de 1,3 hijos.

Es una cifra que supone que la fecundidad ha caído en picado desde la llegada de la Democracia. En el año 1975, el primer año del que el organismo estadístico autónomo maneja datos, las mujeres tenían más de tres hijos. O lo que es lo mismo, el triple de los que tienen actualmente.

Sevilla, la que más

Además, en el tercer trimestre del año 2018 nacieron en la provincia de Sevilla 4.271 niños, una cifra que, en cualquier caso, es la mas alta de las ocho provincias andaluzas, aunque, obviamente es consecuencia de que se trata de la más poblada de las ocho.A ello hay que sumar que los datos publicados recientemente por el INE reflejan que en el primer semestre de 2018 bajó el número de nacimientos en toda Andalucía. Un descenso cifrado de forma provisional en torno al cinco por ciento con respecto al año anterior.

Pero esa disminución de la natalidad ha ido aparejada al hecho de que las mujeres han ido retrasando cada vez más la maternidad. La edad media en que se convierten en madres está al filo de los 32 años. Para ser exactos con 31,9 años. Sin embargo, en el año 1975 esa media estaba fijada en los 29 años.

Pero hay un dato aún más significativo que maneja el IECA y que habla de que las sevillanas tienen su primer hijo después de haber cumplido los 30 años, seis años más tarde que lo hacían en 1975, cuando daban a luz al primer vástago poco después de haber cumplido los 24 años. Porque no es lo mismo la media de la edad de maternidad, en la que entran todas las mujeres que dan a luz a lo largo del mismo año, que la media de edad de las primíparas únicamente.

Las cifras de este parámetro corroboran que en Sevilla la tendencia es muy similar a la del resto de las provincias andaluzas o, si acaso, ligeramente más elevada en Sevilla.

En cualquier caso, esas estadísticas, como todas, incluyen los dos extremos:mujeres que son madres muy jóvenes y otras que lo son bastante más maduras que antes. De hecho, ya no es algo raro que las mujeres esperen hasta los 40 años para ser madres. Así, las cifras del IECArevelan que durante el año 2017, el 37,6 por ciento de las mujeres sevillanas que fueron madres estaba por encima de los 35 años. Ytambién hubo un 8 por ciento que ya había superado la barrera de los 40 años.

Silvia Bermúdez, asesora técnica del departamento de estadística demográfica del IECA, vincula la reducción del número de hijos por mujer con el hecho de que la edad media de la maternidad sea más alta. «Si se retrasa la maternidad, el período de fecundidad se acorta y, por tanto, tienen menos hijos», dice, explicando que una cosa lleve a lo otro.

Calendario tardío

El «calendario tardío», como denominan los expertos a esta tendencia también se extiende al retraso que se está produciendo en los últimos tiempos a la hora de contraer matrimonio. Las mujeres esperan bastante más que lo hacían antes para casarse. Si en el año 1975 solían casarse con poco más de 23 años, ahora lo hacen rondando los 33 años, exactamente a los 32,84 años. En este parámetro, hay diferencias por sexo ya que los hombres se casan aún más tarde, cuando están a punto de cumplir los 35 años.

Igualmente hay otro fenómeno consecuencia de los cambios sociales experimentados en los últimos tiempos:cada vez es más frecuente la maternidad fuera del matrimonio. En el año 2017 el porcentaje de nacidos de madre no casada se elevó al 48 por ciento frente al 2,42 que se produjo en el año 1975.

Se trata de un fenómeno que, obviamente, también está relacionado con el hecho de que está bajando de forma importante el número de matrimonios mientras aumenta el número de parejas que no formaliza oficialmente su relación.

Por ello, casi la mitad de los nacimientos que tuvieron lugar en Sevilla son procedentes de madre no casada. Una cifra que se ha disparado desde los inicios de la Democracia. Ahora casi uno de cada dos niños que nace lo hace fuera del matrimonio.

La inmigración

El aumento de la inmigración también ha tenido sus consecuencias en la maternidad en la provincia. Actualmente en Sevilla, el 7 por ciento de los nacimientos son procedentes de madre extranjera, una cifra que aún está por debajo de la media autonómica donde este porcentaje se eleva hasta el 12 por ciento.Además es también una tendencia que no existía hace unos años cuando no existía apenas inmigración. De hecho, en 1996, el primer año del que se conservan cifras, los nacimientos de madre extranjera no llegaban ni al uno por ciento, situándose en el 0,6 por ciento del total de la maternidad.

Desde el Instituto de Estadística y Cartografía también manejan algún dato curioso más relacionado con la natalidad.Por ejemplo, que septiembre es el mes del año que nacen más niños. Y, por contra, el día de la semana con menos nacimientos es el domingo. No hay ninguna explicación oficial de ese fenómeno que puede interpretarse libremente.

¿Qué se esconde realmente detrás de este retraso a la hora de la maternidad y de la disminución del número de hijos por mujer?En general se trata de cuestiones laborales y de conciliación aunque también hay otros motivos.

En las encuestas de fecundidad que elabora el Instituto Nacional de Estadística y que se publican cada año se ha preguntado a las mujeres por la razones por las que han tenido el primer hijo más tarde de lo que habrían deseado. El primer motivo que alegaban es que no tenían una relación sentimental estable. Una de cada cuatro mujeres expuso ese argumento para justificar la dilación en la maternidad.

Argumentos

El segundo argumento para esta disminución de la natalidad estaba relacionado con razones de índole laboral y dificultades a la hora de conciliar la vida familiar y laboral. De hecho, el descenso de la natalidad que está teniendo consecuencias demográficas preocupantes es algo de lo que casi todos los políticos han sacado a relucir durante la campaña de las pasadas elecciones generales y de lo que se sigue hablando habitualmente. Sin embargo, las cifras demuestran que las políticas puestas en marcha no están haciendo nada para evitarlo. Porque, según confirman desde los órganos que elaboran la estadísticas, si siguen las condiciones sociales y económicas actuales, la tendencia seguirá igual:las mujeres seguirán teniendo cada vez menos hijos y lo harán más tarde.