El sevillano con coronavirus: «No estoy asustado, los médicos me transmiten mucha tranquilidad»

El primer caso positivo en coronavirus en Sevilla se produjo el miércoles en un hombre de 62 años. Ahora, tras dos días asimilando la noticia, Miguel Ángel Benítez, el afectado, atiende a ABC para explicar cómo ha sido el proceso de su enfermedad, cómo va la investigación sobre su contagio y, sobre todo, para lanzar un mensaje de tranquilidad. Incluso, tiene tiempo para bromear: «Me han dicho que vaya tela la que se ha formado, que soy un caso único. Pero caso único podía haber sido para que me tocara la Primitiva, no esto...».

Lo primero: ¿cómo se encuentra?

Cada día que pasa estoy un poco mejor. Sigo con la neumonía, como es lógico, pero ya llevo tres días sin fiebre y estoy cada vez más fuerte.

¿Cuándo comenzó a sentirse mal?

El lunes 10 me empecé a encontrar con muchos dolores y el cuerpo un poco tonto. De estas cosas que crees que te has resfriado o estás a punto de coger una gripe. El jueves 13 ya tuve algunas décimas y el viernes fue ya fiebre alta. Entonces estuve todo el fin de semana así y el lunes mi mujer llamó al médico de cabecera, que vino a verme. Tenía unas placas en la garganta y me mandó un antibiótico, pero pasaron dos o tres días y la fiebre no me bajaba. Era una fiebre que, por las tardes, llegaba casi a 40º. Me tenía hecho polvo. Así que el jueves 20 llamamos otra vez al médico y nos dijo que fuéramos a urgencias porque todo hacía indicar que tenía una neumonía.

¿Qué ocurrió al llegar al Virgen del Rocío?

En el hospital me tuvieron en observación desde las 11.00 hasta las 19.00 horas del día siguiente. Eso fue horroroso porque estaba sin saber nada y estaba fastidiado. Entonces me pasaron a planta y estuve un par de días más con fiebre alta hasta que comenzó a bajar.

Pero no le dieron el alta.

Los médicos, aunque iba mejorando, siempre que venían me decían que no daban con el origen del problema, que no daban con la tecla. Lo que pasa es que me preguntaban por mi estilo de vida y mi trabajo y nada cuadraba con el hecho de que me pudiera haber contagiado de coronavirus.

¿En esos días no hablaron de la posibilidad de que fuera coronavirus?

Ellos hablaban de que era un origen incierto. Estoy seguro de que valoraron que fuera coronavirus, pero no podían meterse más de lleno porque no había tenido relación con nada parecido a la enfermedad.

¿Y cuándo cambia todo?

Creo que ha habido un cambio de protocolo y entonces me dijeron el martes por la tarde que me iban a hacer la prueba del coronavirus. Yo les dije que me podían hacer lo que quisieran, que no tenía la enfermedad. Pero dio positivo. Al notificármelo, ese mismo martes, me dijeron que todavía no lo diera como cierto porque tenían que hacer un contraanálisis en Madrid. El miércoles fue el día en el que me lo confirmaron con total seguridad.

¿Qué pasó entonces?

Yo ya llevaba un par de días parcialmente aislado, ya que podía recibir visitas. Pero desde que dio positivo ya no puede entrar nadie, sólo los médicos con sus mascarillas, gafas y protecciones.

¿Cómo está siendo el tratamiento?

Me voy encontrando mejor. Me pidieron permiso para ponerme un tratamiento experimental. No me voy a negar a que me pongan cosas que me pueden venir bien y que, además, le pueden ayudar a otras personas en el futuro. Desde el miércoles estoy así.

¿Y sabe cuándo se podrá ir a casa?

No me han dicho una fecha exactamente, pero sí me han dicho que puede durar entre ocho y diez días. Me estoy tomando un par de pastillas cada doce horas y me ponen unas inyecciones cada dos días.

Se le nota tranquilo pero, supongo, que la noticia le impactó...

Imagínese. Me quedé helado porque, por mi forma de vida y los sitios que frecuento, no tenía ningún sentido que tuviera coronavirus.

¿Se asustó?

He visto en los médicos tanta tranquilidad y control de la situación que no me he sentido especialmente asustado. Además, desde el principio me han dicho que están ocupados con mi tema pero no preocupados porque estaba mejorando sin tratamiento. Me decían que, como médicos, no tenían ninguna preocupación, lo que me dio mucha tranquilidad.

Confía en los médicos.

La calidad del personal sanitario es una maravilla. Todo el equipo es magnífico. Me encuentro bien y apoyado. A mí me gustaría que transmitiese esa tranquilidad. Yo estoy cada vez mejor y estoy atendido por un equipo médico que es una maravilla. Esto no se lleva por delante a nadie. Fallece el que, desgraciadamente, tiene una edad avanzada o una enfermedad grave. Que también podría fallecer por un resfriado.

Antes de saber que tenía coronavirus, ¿estaba muy pendiente de las noticias sobre la enfermedad?

Le había hecho el caso justo, porque no soy muy aprensivo. He estado al día de la información porque me gusta estar en el mundo, pero yo todo este tema lo he visto en todo momento como una cosa lejana. Cuando aparecieron en Canarias los primeros era porque venían de viaje. Y así en todos lo casos. Siempre había un motivo. Y, en cuanto a lo de China, el porcentaje de fallecidos es muy pequeño para la población que hay.

Pero parece que usted es el primer caso de contagio local.

Ellos han estado muy preocupados con eso pero, cuando se ha visto la posibilidad de que me contagiara en Málaga, se han puesto a investigar. La verdad es que no hay nadie más de la convención que haya dado positivo.

¿Creen que pudo ser allí?

Yo he dicho que la única posibilidad que se me ocurre, pero sin tener pruebas, es que haya podido ser en Málaga, porque yo aquí en Sevilla llevo vida de cartujano. Me levanto y voy de mi casa al banco y del banco a mi casa. Por la tarde salgo con mi mujer a dar un paseo con el perro y el fin de semana quedamos con amigos y familiares a tomarnos una cerveza. Pero poco más.

¿Visitó un tablao flamenco?

Quiero hacer una aclaración al respecto. Es cierto que, tras la convención, un grupo de compañeros fuimos a dar una vuelta por Málaga y que valoramos la entrada en un tablao. Pero yo entré y, al ver el ambiente, decidí que era mejor irnos a otro lado. No era algo para nuestra edad. Por lo que apenas fue entrar y salir. El grupo, como tal, no estuvo allí.

¿Le dicen si tienen alguna novedad sobre la investigación?

El miércoles por la mañana me estuvieron haciendo muchas preguntas, pero hay cosas que no sé responder. Me piden los datos de todos los asistentes a la convención, pero yo eso no lo sé. Además, es que no hay nadie ingresado de los que fueron.

¿Cómo están sus familiares?

Están tranquilos. Esa es la mayor preocupación que tengo, que no vayan a tener síntomas. Gracias a Dios, están bien. De hecho, están haciendo vida normal.

Pues ayer sí mandaron a casa a 69 sanitarios que han tenido contacto con usted

No lo sabía. A mis familiares los llaman una o dos veces al día para asegurarse de que no tienen síntomas. No tienen que estar resguardados ni nada. Una cosa es tomar medidas para que esto no se propague, pero no se puede crear una alarma social.

Créame que la hay. Las mascarillas se han agotado en todos los sitios...

Qué barbaridad. El caso es comprar una mascarilla...

¿Cómo lleva el aislamiento?

Tengo televisión y teléfono. Mi familia, cada vez que puede, me manda el periódico. Yo sólo tengo contacto con los médicos y sanitarios. Desde el miércoles por la mañana ya no dejan pasar a nadie. Leo la prensa, pongo la televisión... Pero estos días atrás, como estaba fastidiado, tampoco me apetecía ponerme a ver la tele.

¿Qué tendrá que hacer una vez pueda marcharse a casa?

En el momento que esto dé negativo, vida normal. Yo no me voy a casa hasta que la prueba dé dos veces negativo pero, cuando salga de aquí, puedo hacer vida normal.

¿Quiere lanzar algún mensaje?

Que estoy muy contento con los médicos. Se ve que es gente que sabe perfectamente lo que está haciendo. El trato es exquisito. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Desde el primer momento me han tranquilizado mucho diciéndome que de esto no se muere nadie que no tenga otras circunstancias añadidas. La sensación que tengo es de que estoy en muy buenas manos. Nunca me han ocultado nada ni me han mandado mensajes entre líneas, siempre me lo han explicado todo muy claro. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad absoluta porque esto no tiene que pasar demasiado y, al que le pase, tenemos una sanidad preparada para hacerle frente al asunto.