Un sevillano patenta un mecanismo para poder abrir desde dentro la puerta de un ascensor El invento de Juan Rodríguez Adalid permitiría a una persona abrir la puerta de un ascensor sin ayuda externa

Pedro Ybarra

El sevillano Juan Rodríguez Adalid, tubero industrial especializado en alta presión donde llegó a ser jefe de obra en refinería, petroquímicas y montaje industrial, está jubilado desde 2012, y a los 68 años se ha puesto manos a la obra para patentar un invento que ayude a muchas personas.

«Llevaba pensando en ello mucho tiempo, pero me puse manos a la obra hace seis meses, aunque una inesperada operación de corazón en el mes de julio hizo que tuviese que modificar los plazos que ahora retoma», afirma.

Juan Rodríguez Adalid - P. Y.

El invento de Juan, «que todavía no tiene nombre», permitiría a una persona abrir la puerta de un ascensor desde dentro, sin ayuda externa. «Vivo en un sexto piso y mi hija sube y baja andando. A mi y a mi mujer nos da miedo el ascensor, pero lo utilizamos», dice. «Al tener maestría industrial, empecé a pensar en algo que sea convincente y se me ocurrió este sistema. Compré una cerradura y le adapté la pieza que diseñé», añade.

«Fácil, sencillo y eficaz»

Se trata de un sistema «fácil, sencillo y eficaz», explica a la vez que nos muestra su invento. «Me he quedado encerrado en ascensor varias veces. He tenido que sacar a gente del ascensor en mi bloque, incluso a mi mujer la he sacado alguna vez y lo pasó muy mal. Ello fue lo que me llevó a crear este invento», dice.

Todavía no he podido contactar con ninguna empresa de ascensores porque «no me ha dado tiempo», pero mi idea es hacerlo y acudir a las principales empresas fabricantes de ascensores. He mirado en internet antes de dar el paso, me han asesorado en la Agencia Idea donde se está realizando también el proceso de patente», añade.

«Para las puertas más comunes»

«El invento está dirigido para las puertas más comunes. Muchos ascensores se están actualizando poniendo una puerta automática dentro de estas puertas, pero esas se abren con las manos si te quedas parado. El problema es la puerta exterior de acceso a la planta, que se soluciona con este sistema», señala.

«Quiero conseguir, además del tema económico, evitar el miedo a quienes suban a un ascensor. Que todo el mundo sepa que si el ascensor se para pueden salir por ellos mismos o al menos abrir la puerta», añade. El invento en cuestión es muy simple: Una cerradura de un ascensor a la que ha añadido una pieza de aluminio diseñada y fabricada por él mismo para el prototipo. La pieza quedaría entre las dos puertas, la exterior y la caja interna del ascensor.

«Quiero vender la patente»

«Pretendo ponerlo en práctica como prueba piloto en mi vivienda. Quiero vender la patente», afirma Rodríguez Adalid. Para ello acudió también al ingeniero industrial Ignacio Fernández del Cabo, gerente de Anteo Desarrollos de Ingeniería, para la elaboración de un modelo de utilidad.