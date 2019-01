Los sevillanos echan de menos el mapping de la Plaza de San Francisco Otras opiniones recogidas en la encuesta de ABC de Sevilla señalan que la cabalgata «estuvo flojita»

Laura Liñán

Una vez pasada la Navidad, desde ABC de Sevilla nos hemos propuesto preguntar a los sevillanos qué les ha parecido la decoración navideña y la programación de actividades y espectáculos de nuestra ciudad. No hay duda que, durante estas fiestas, el Casco Histórico de Sevilla ha estado «hasta la bandera». Se han vuelto repetir las imágenes de las calles repletas de transeúntes que, además de acudir a realizar las correspondientes compras, se acercaban a disfrutar de la iluminación y las animaciones instaladas por el Ayuntamiento de Sevilla y otras asociaciones.

Para hacer balance de estos días hemos preguntado a los sevillanos qué le ha parecido la manera de celebrar la Navidad 2018 en la ciudad. Para ello, durante esta semana en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) hemos instado a los lectores a opinar acerca de estas fiestas.

Por lo general, la iluminación navideña ha gustado mucho, aunque hay quienes, como Fran Gutiérrez que opina que «falta más sensación de Navidad, villancicos, belenes, etc... Y menos sensación de feria o velá, como en la Alameda. ¡Ojo! no digo que no sea compatible, pero tampoco excluyente». Lo mismo opina Clauda Adame: «¡Me ha encantado todo! ¡La iluminación preciosa! Solo necesito más campanilleros por las calles». Aparte de esto, las opiniones se agrupan en dos elementos principales: el mapping de la Plaza de San Francisco y la Cabalgata de Reyes.

En gran parte de las respuestas que hemos recibido, los sevillanos extrañaban el espectáculo audiovisual que años atrás se proyectaba en la Plaza de San Francisco, más conocido como «mapping». Muchas personas han rescatado de su memoria esta animación que reunía a cientos de personas fascinadas. Alejandro Aranda lo tiene claro: «En general todo bien, pero que vuelva el mapping de la Plaza de San Francisco, eso era lo mejor de la Navidad». María José León añade que le gustaría que volviese, al igual que Fran Gutiérrez y recuerda que «se quitó por motivos de seguridad» del mismo lugar donde este año han estado las tres coronas de los Reyes Magos.

A favor de los espectáculos de este tipo de esta Navidad 2018, Naroann destaca que el mapping de este año, el de Los Niños de Murillo proyectado en el la fachada del Casino de la Exposición, «fue espectacular». También añade que le gustó mucho «el espectáculo que hubo en las Setas con luces y fuegos... Como eso, nada comparable». Josevillano1308 en Instagram añade que «a mí me gusta mucho más el espectáculo de pirotecnia y de luces que se hizo en las setas, con la actuación de Manuel Muñoz o incluso el mapping del Ayuntamiento. Lo veo mucho más interesante y entretenido».

Una Cabalgata de Reyes «muy flojita»

Con respecto a la Cabalgata, Antonio José Cano opina que «lleva tres años siendo lo mismo, y cada año pasa más rápido», algo parecido opina María Castillo, que piensa que le ha parecido «súper cutre, conozco pueblos con carrozas mejor hechas y con más alegría, la mayoría de la gente que iba montada iba con cara de funeral y con pocas ganas de tirar caramelos». María de los Ángeles Rodríguez ha sido más dura: «la cabalgata ha sido horrorosa, quitando dos o tres carrozas». Nieves RM aportaba en Facebook que, como solución, «quitaba algunas carrozas, y las que quedan al ir más cerca de las bandas más alegría y entretenimiento para todos».

En defensa del Ateneo de Sevilla, Marí Conde recuerda que «no recibe ni una sola ayuda pública y que desde el 6 de enero se está pensando en la siguiente. Mientras la gente está de vacaciones en la playa ellos están en una nave que se cae a pedazos y sacrificando sus vacaciones y las de su familia por hacernos disfrutar cada 5 de enero».

Tras recibir los comentarios de muchos lectores subyace que, al parecer, la animación de la Cabalgata de Reyes depende del lugar del itinerario que se elija. Por ejemplo, Isaac Nieto señala que «eso es porque no la veis en la calle Feria. Allí beduinos, Reyes y carrozas la lían parda todos los años en la Peña sevillista Macarena».

Para leer todas las opiniones que han participado en esta iniciativa y que hemos recibido en ABC de Sevilla hay que realizar la búsqueda #NavidadABCsev en Facebook, Twitter e Instagram.