ANTIENVEJECIMIENTO Los sevillanos se hacen menos retoques estéticos que malagueños, almerienses o granadinos A las mujeres les interesan más los tratamientos faciales y a los hombres la liposucción para quitarse la barriga. La eliminación de tatuajes es cada vez más demandada

Jesús Álvarez Sevilla Actualizado: 07/10/2019 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La lucha contra el envejecimiento en medio de un mundo cada vez más tóxico

El doctor sevillano José Serres, que tiene una clínica de cirugía estética en la avenida de República Argentina de Sevilla, es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento, organización de la que forman parte seiscientos cincuenta especialistas, entre cirujanos plásticos, dermatólogos, endocrinos, genetistas, bioquímicos y ginecólogos, y que acaba de celebrar su XVIII Congreso Internacional.

«Los sevillanos no se preocupan demasiado por su imagen y se hacen menos retoques estéticos, en general, que los de otras ciudades andaluzas costeras», asegura a ABC. No estamos a la cola de España en este campo porque Extremadura y el interior de Castilla lo copan, pero nuestra apariencia física nos preocupa menos que otras muchas ciudades españolas. «Esto también ocurre en Europa -añade-. Los países nóridcos se hacen poca cirugía en proporción y somos más proclives a ella en el Sur, en Italia y España, que en Suecia o Alemania».

Este prestigioso especialista lo ha podido comprobar en su clínica sevillana. «Teníamos un número muy elevado de pacientes antes de la crisis. Con la crisis disminuyó muchísimo y ahora parece que lentamente se va recuperando y situándose en unos niveles razonables, aunque no estamos a los niveles de antes de la crisis. La gente tiene menos nivel adquisitivo. La competencia también ha crecido mucho en este sector. A los que llevamos, de todas formas, muchos años, nos va bien».

Respecto al perfil del cliente sevillano de clínicas de cirugía estética, asegura que «ha cambiado mucho. El grueso de las mujeres que nos visitan están entre los 40 y los 55, pero el número de personas jóvenes se va incrementando y el número de hombres y personas mayores también».

Lo que más preocupa a las sevillanas es su cara y lo que más demandan es bótox y rellenos faciales, además de otras técnicas de rejuvenecimiento facial, seguida de liposucción, aumento de mama, blefaroplastia, párpados, estiramiento facial, abdominoplastia y rinoplastias.

Los sevillanos demandan en primer lugar liposucción «para quitar la barriguita» y también ginecomasias en chicos jóvenes que han abusado de anabolizantes. La mayoría de las veces se debe recurrir a un tratamiento quirúrgico o con liposucción con láser.

El rejuvenecimiento facial también está creciendo mucho en hombres con la supresión de las bolsas y de la piel sobrante en los párpados. «También se van poniendo bótox para arrugas muy marcadas y algún relleno, aunque menos que las mujeres», dice el doctor Serres.

Otro de los tratamientos más demandados en este campo es el de los hilos tensores, aunque el doctor Serres advierte que no está indicado para todos los pacientes. «Hay que buscar la indicación adecuada en cada persona. Hay veces que sí pero otras en que la flacidez por la edad es tan grande que los hilos no van a hacer nada. No es como el botox o los rellenos que se lo puede hacer prácticamente a todo el mundo».

En lo que coinciden sevillanos y sevillanas es en la eliminación de tatuajes, una tendencia creciente en todas las clínicas de cirugía estética. «Cada vez se hacen más tatuajes pero también muchos de los que se someten a ellos se acaban arrepintiendo», asegura el médico sevillano.