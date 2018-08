SERVICIOS PÚBLICOS Los sevillanos suspenden al servicio de limpieza viaria y al del cuidado de los parques El Observatorio de Servicios Urbanos apunta que el 59% de ciudadanos está satisfecho en general, cifra aún cinco puntos por debajo de la media nacional

Las percepciones en torno a la limpieza de la calles o el mantenimiento de los elementos urbanos de Sevilla encuentran de vez en cuando sustento en estudios y encuestas de cierto calado que vienen a confirmar lo que muchas veces parece una simple opinión popular: los sevillanos no están satisfechos con el cuidado de sus calles y de sus espacios verdes.

Así ha venido a ratificarlo el barómetro del Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR), plataforma que forma parte de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, que acaba de hacer pública su segunda edición —un pormenorizado estudio sobre las treinta mayores poblaciones de España— y en la que queda patente la insatisfacción mayoritaria con respecto a esos apartados relacionados con la limpieza urbana.

En ese ámbito del cuidado de parques y jardines y la conservación de espacios públicos, la capital andaluza no ha conseguido aprobar y recibe únicamente un 49% de opiniones positivas. Sí se aprecia algo más, a tenor de esta amplia encuesta, el equipamiento de los parques para distintas edades y la calidad de las instalaciones las zonas verdes públicas, con un 50% de aceptación en cada uno de esos apartados, pero los datos reflejan también la crítica hacia la escasa presencia de personal de mantenimiento en los parques y espacios públicos, con un 54% de insatisfacción.

Igualmente, la ciudad hispalense no logra el aprobado el servicio de limpieza viaria, el peor valorado, que cuenta sólo con un 43% de satisfacción y un 54% de usuarios descontentos. Algo que, por otra parte, suele centrar los análisis municipales sobre quejas ciudadanas. Nada nuevo. Lo que más aprecian los sevillanos de este servicio son los equipos para la prestación del mismo (54%), pero no así el resultado; las calles no están limpias ni bien mantenidas, según el barómetro de OSUR. Destaca el alto grado de insatisfacción en todos los apartados del servicio pero en particular con la limpieza de excrementos de mascotas, con nada menos que un 81% de valoraciones negativas. Otra evidencia a la que este estudio pone números.

Respecto a la recogida de basuras y residuos, la ciudad se sitúa en el 59%, seis puntos porcentuales por debajo de la valoración media de los españoles (del 65%). Los aspectos mejor valorados por los sevillanos son la frecuencia de la recogida, con el 73% de aceptación, el servicio de contenedores para recogida selectiva y el equipamiento para la prestación del servicio, como son los camiones, ambos con un 61%. El estado de las calles, sin embargo, recibe un suspenso.

El transporte empeora

Por otro lado, los sevillanos puntúan con un 55 % de satisfacción el transporte público, nueve puntos porcentuales por debajo de la media española (que es del 64%). Este es el único servicio, eso sí, que decae en niveles de satisfacción, en este caso cinco puntos porcentuales con respecto al año anterior. Los aspectos con más valoraciones positivas en esta prestación son el estado y conservación de los vehículos (70%), el acceso de los barrios al servicio (58%) y la frecuencia en los horarios de autobuses urbanos, (54% de opiniones positivas).

En el servicio de suministro de agua, donde las consideraciones son significativamente mejores, el índice de satisfacción mejora tres puntos porcentuales, situándose en el 65%. Los aspectos mejor considerados de esta prestación son la calidad del agua suministrada, con el 67 % de satisfacción, y la gestión operativa (ausencia de cortes, presión…), con un 62% de satisfechos.

Mejor, pero queda mucho

El 59% de los vecinos de Sevilla valora de forma positiva los servicios municipales, un 3% más que en 2017, pero si se analiza ese índice en comparación con el resto del país, aún está cinco puntos porcentuales por debajo de la media española. Pese a la ligera mejora en el índice global, además, Sevilla retrocede en el ranking de ciudades por la valoración de sus servicios públicos, situándose en el puesto 22, del 20 que ocupó en el primer barómetro, el del año pasado. En aquel primer estudio se podían ya apreciar los mismos contrastes en las calificaciones: mientras tres de los servicios (agua, transporte y basuras) obtenían buenas notas, los otros dos (limpieza y cuidado de parques y jardines) estaban por debajo de la media nacional. Esa tónica se mantiene.