Jacinto Maqueda delante de la parroquia de la Magdalena de Sevilla - Juan Flores

Entrevista Jacinto Maqueda: «Si hay ilusión y fe, es estupendo llegar a los 98, aunque los médicos jóvenes no me pidan consejos» Especialista en aparato digestivo que vivió «epidemias de gripes muy malas» a lo largo de su vida y la del tifus de 1937, en plena Guerra Civil, dice que no recuerda nada parecido a la pandemia del coronavirus