Grabaciones del acoso en el PP de Dos Hermanas «Si para llegar a un acuerdo se me propone algo… Yo lo cuantifico en 39.600 euros» Luis Paniagua lleva a la Fiscalía una grabación en la que Cristina Alonso le pide dinero por retirar la denuncia de acoso contra él y así evitar el banquillo

El portavoz del PP en la Diputación, Luis Paniagua, va a ser procesado tras la denuncia por acoso que interpuso contra él la que fuera compañera de partido en el Ayuntamiento de Dos Hermanas Cristina Alonso. Siendo portavoz de los populares y candidata a la alcaldía nazarena, ésta llevó a Paniagua a los juzgados acusándole de amenazas y acoso tras haber testificado en su contra en un caso precedente, el del presunto chantaje al candidato a dicha alcaldía por Ciudadanos Manuel Varela. Como adelantó hace unos días este periódico, la juez ha enviado a Paniagua el auto de procedimiento abreviado que da inicio a la fase oral de la denuncia por acoso. Pero el acusado se ha defendido sumando a la causa una grabación, presentada ya en la Fiscalía, en la que en una reunión pactada previamente por un intermediario enviado por Alonso, ésta le pide dinero a cambio de retirar la denuncia y evitar, de este modo, pasar por el banquillo.

En la citada grabación, a la que ABC ha tenido acceso, el político popular habla antes de encontrarse con Alonso para exponer los detalles de lo que prevé que va a suceder, señalando que varios días antes la denunciante «estuvo en la Diputación para ofrecerle un acuerdo y un pacto para retirar la falsa denuncia». «Estoy grabando esta conversación —dice— por indicación de mi abogado como prueba para tener una evidencia más de que se trata de una denuncia falsa y de las ganas de chantajearme e implicarme en un asunto en el que no tengo nada».

Móviles apagados

Una vez encontrados los dos protagonistas de la historia en el hotel La Motilla de Dos Hermanas, la grabación arranca con peticiones por parte de Alonso para que se apagaran los teléfonos móviles. El político popular lo hizo con su móvil «oficial», pero llavaba otro oculto que sirvió para grabar. Tras ello, ambos entablan una charla en la que Alonso le expone durante una primera parte la situación procesal, explicando a Paniagua que acababa de estar en el juzgado y que «una funcionaria» le había indicado que «en dos días» estaría el auto de PROA, el procedimiento abreviado por el que se procesaría al dirigente del PP por el supuesto acoso. «Te van a dar cita para el médico forense (…) y me dicen que ya está el auto para la firma. El fiscal ya ha pasado el informe y el auto lo firma el juez, con lo que hay una apertura de juicio oral. Entonces, lo que ocurre es lo que estuvimos hablando la última vez… Para mí que iban a tardar un poquito más, pero bueno». «Cuanto antes mejor», contesta a todo ello Paniagua.

Con todo, Alonso le hace ver después sus matices y que se ha planteado alguna vez desistir. «He aprendido un poco también de los palos, ¿vale? Y aunque haya también mucha gente que me está llamando constantemente... Además de alegrarme yo del auto, puede que se alegre mucha más gente y saquen ellos un rédito, más beneficio que yo, ¿digamos? ¿Vale? Por un lado, mi objetivo es el auto. ¿Por qué? Porque sé la repercusión que va a tener y que se dirá que Cristina no tendría tan poca razón cuando... La apertura del juicio es contraria a los estatutos, ya, lo que ya sabemos, “Pani”. He estado en los congresos y Juanma Moreno dice que con el auto de apertura, ya puede ser Dios en bandera que...», indica refiriéndose a que, con ese auto, está obligado a dejar el partido y sus cargos institucionales. En este contexto, a continuación le propone un trato.

Lo hace Alonso agregando matices a su argumento inicial: «Si para poder llegar a un acuerdo se me propone algo, como yo te dije el otro día… ¿Que puede ser? Pues mira, yo hago una cuantificación de lo que me ha perjudicado todo esto, ¿vale? El hecho de no ser portavoz más el daño psicológico acreditado por el médico forense, por ejemplo. Eso sería una compensación». Le inquiere entonces el acusado si ella sabría «cuantificarlo ahora», a lo que Alonso responde tajante. «Sí». «Pues toma, escríbelo», le solicita el joven político. «Es muy fácil», apostilla la chica.

Pasan después los interlocutores a hablar de cifras concretas sin tapujos. «Por el médico forense son unos 6.000 euros, por lo menos ahí tenemos ya una cifra. No te estoy diciendo que sea esa cifra, pero hay que poner una cifra...», indica Alonso, ante lo que Paniagua vuelve a requerir que la escriba. «No hay calculadora, ¿no? Ahora no tenemos calculadora», señala la denunciante para pasar a coger una servilleta reclamando de nuevo que los móviles estén apagados. Cristina Alonso escribe entonces en la servilleta. Y vuelve a hablar ella repasando los datos. «Vamos a ver, yo el primer año estuve, entonces sería... doce meses no, porque son catorce pagas, por 800 euros que es la diferencia de lo que yo ganaba sobre los 1.800. Eso sería un año. Por los tres… Serían unos treinta y algo. Y los 6.000 del psicólogo. Empezamos por ahí», expone Alonso mientras termina de escribir en la servilleta y muestra lo escrito a Paniagua. Éste responde entonces con al cifra total para que, además, quede grabada. «Son 39.600». «Evidentemente, empezamos, porque es una brutalidad, ya lo sé, no te voy a pedir eso, pero vamos, que tampoco te voy a pedir 5.000», añade Alonso, quien luego plantea al portavoz popular en la Diputación que sea él el que proponga una cifra. «Yo te ofrezco esto, tú me ofreces lo otro… Eres el más negociador, sigue tú ahora», apostilla la ex portavoz municipal para añadir después que ve el asunto «ahora más frío». «A mí ahora, a lo mejor, me puede compensar más otra cosa que lo del auto».

Una vez concretada la cantidad en esos 39.600, Paniagua pregunta a Alonso la manera de pagarlo. «Eso se tendría que ver también -indica la exconcejal-, porque hacerlo como iguala económica, de forma jurídica, con factura jurídica de no sé quién a mí… O… eso también habría que pensarlo. No lo he pensado, la verdad». «¿Con factura jurídica?», inquiere el ahora procesado. «Vamos a ver, para que no sea… Pues como un servicio jurídico que se paga al despacho para que no sea en B». «¿Como si hubiese hecho, entre comillas, un trabajo?», vuelve a preguntar Paniagua. «Evidentemente, no para ti. Es evidente, ¿no?». Es entonces cuando el portavoz de la Diputación insiste en preguntar. «Ah, sí, bueno. Que alguien supuestamente hubiese hecho un trabajo, un cliente B, llamémosle B...». En ese momento, Alonso es quien pasa a preguntar al acusado del acoso, según la denuncia de éste en la Fiscalía, mostrándole la servilleta con una letra B escrita: «¿O así?». «¿Y eso no queda registrado?», vuelve a preguntar Paniagua entre risas. «¿O así? Como tú quieras...», insiste en ese momento Alonso volviendo a mostrarle la letra B de la servilleta, según la versión que ha recogido el Ministerio Público. «Sí, en B que se llama», dice el dirigente del PP. «Eso», remata Alonso.

Además, Alonso le ofrece garantías de que ese pago en B serviría. «Aparte de esto, hay un papel aparte en el que yo digo que no sigo. Y si sigo, te tengo que indemnizar con esto más dos, por ejemplo. Un documento privado». Tal y como se oye en la grabación, le comenta entonces a Paniagua que hay que «atar bien la confidencialidad para que nadie lo haga público». «Tanto tú me puedes hacer daño como yo a ti. O sea, que ninguno de los dos vamos a estar interesados en sacarlo, pero hay que atarlo bien», le traslada a su antiguo compañero. «No somos tan tontos. Sería hacer ese escrito los dos, firmarlo los dos, atarlo bien, con un mediador. Y lo otro, así», agrega la denunciante señalando de nuevo la letra B de la servilleta, según el escrito que posee la Fiscalía. «Así no hay constancia de nada. Y a la vez que se firma, se recibe, como en la compraventa».