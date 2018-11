SICAB 2018 Sicab Sevilla 2018: El mundo del caballo llegará a la FP el próximo curso Los ganaderos diseñan junto a la Consejería de Educación módulos para formar nuevos profesionales

Elena Martos

@Elena_Martos Sevilla Actualizado: 15/11/2018 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ganaderos de más de 25 países se dan cita en Sicab 2018

La cría de caballos genera toda una industria en el campo sevillano, que arrastra desde hace tiempo un enorme déficit de profesionales. Ese es uno de los problemas que quiere atajar la patronal de ganaderos Ancce, que colabora estrechamente con la Consejería de Educación de la administración andaluzapara crear una oferta de formación reglada. El trabajo está avanzado y el próximo curso se podrán empezar a impartir en los institutos públicos, como confirmó ayer a ABC el presidente de la organización, José Juan Morales, durante la segunda jornada del Salón Internacional del Caballo (Sicab).

Desde hace tiempo está en contacto con la Junta de Andalucía y la de Extremadura para darle forma a estas titulaciones y «ya pronto habrá cursos de FP relacionados con las actividades ecuestres para formar a jinetes, presentadores, mozos de cuadras o incluso criadores». Morales insiste en que «será el próximo año», porque aún quedaban cuestiones por resolver que no han permitido implantar los módulo para éste. La intención es que las clases teóricas sean en los centros de la administración y se usen las instalaciones de los ganaderos para las prácticas. «Esa es nuestra aportación», señaló. Según dijo, «la falta de equipamientos y de caballos en los institutos para formar a los alumnos era el principal problema, pero ya se está resolviendo». «Nuestro principal empeño es que la formación sea reglada, porque el sector lo necesita. Ahí hay un potente filón laboral que no se está explotando», aseguró. Morales aclaró que «hasta ahora el profesional ha sido autodidacta o ha aprendido de su padre». Eso ocurre incluso en los trabajos más especializados como el de guarnicionero, para que el se crearon en su día varias escuelas taller, alguna de ellas en la Real Escuela de Arte Ecuestre, pero no han tenido, hasta ahora, un espacio dentro de la educación pública.

El proyecto formativo que demanda Ancce no se queda sólo en la FP, aspia a entrar en el ámbito universitario con nuevos grados. Sin embargo, ese es un sueño a muy largo plazo, pues «hasta que se pueda homologar un título pueden pasar quince o veinte años», destacó el presidente de la entidad empresarial.

Por lo pronto, se comenzarán a impartir en niveles medios de enseñanza y, posiblemente, empiece en centros de Sevilla, Cádiz y Córdoba, que son las provincias con mayor cabaña de caballos de pura raza española. No obstante, se espera que se puedan llevar estas titulaciones al resto de la región y que también se impartan en Extremadura, cuya Consejería ha mostrado interés por ofertarlos.