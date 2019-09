Suceseos Falsos operarios de Endesa entran en una casa de Los Remedios y roban las joyas Mientras uno de los falsos operarios entretenía a la chica de la limpieza, el otro desvalijaba el cajón llevándose joyas como un brillante, un Cartier y una medalla

Dos falsos trabajadores de Endesa entraron durante la mañana del pasado martes en una casa del barrio de Los Remedios y se llevaron parte de las joyas que encontraron en el dormitorio principal.

Ha ocurrido en la calle Virgen de la Victoria, donde el pasado martes se produjo el robo a plena luz del día. Según ha explicado la propietaria de la vivienda, Cristina L.M. los hechos ocurrieron sobre las 14.20 horas cuando un hombre llamó a la puerta de la vivienda en la que, en ese momento no estaba su dueña sino la señora que realiza las tareas de la limpieza.

Cuando la mujer abrió la puerta, el susosdicho preguntó por R.L., el padre de la dueña ya fallecido, ya que en la puerta aún hay colgada una placa con su nombre. Cuando la empleada le dijo que ni él ni la señora de la casa estaban en ese momento, el falso operario le explicó que venía «de Endesa» para hacer una revisión de la luz.

El ladrón dijo «buenos días»

La empleada se creyó el embuste y el hombre entró en la vivienda. Nada más acceder le dijo que vaciara una habitación que la propietaria tiene a modo de trastero para entretenerla. Fue un momento de distracción de la mujer que el supuesto ladrón empleó para abrir la puerta a su compinche que entró en la casa e incluso saludó a una joven amiga de la familia que también estaba en la misma vivienda estudiando en el salón cuando pasó por delante de sus narices.

El ladrón se dirigió rápidamente al dormitorio principal mientras su cómplice mantenía distraída a la empleada pidiéndole que le fuera mostrando uno a uno todos los enchufes de la casa que supuestamente debía revisar. Fueron unos minutos que aprovechó para abrir los cajones principales y llevarse las joyas y todo lo que encontró a su paso. Así siguió hasta que la mujer llegó al dormitorio principal y al abrir escuchó ruido y se dio cuenta de que había alguien escondido tras la puerta del cuarto de baño.

La mujer empezó a gritar pidiendo auxilio por lo que los dos supuestos revisores de la instalación eléctrica salieron corriendo por la escalera con la bolsa del botín en la mano y ante la mirada del resto de los vecinos. Huyeron mientras la mayoría de los cuales salieron al descansillo alertados por las voces de socorro.

Critina L.M. ha puesto una denuncia ante la Policía, que se personó durante la pasada noche en su casa para constatar los hechos e iniciar una investigación. Según ha explicado, aunque aún está haciendo inventario, los ladrones se han llevado un brillante que le regalaron por su 50 cumpleaños, un reloj Cartier y una medalla de oro.

Ataque a su intimidad

«Sobre todo siento que mi intimidad ha sido absolutamente violada, han abierto el cajón de mi dormitorio», explica Cristina, que aún no se ha repuesto del susto y que asegura que si ella hubiera estado en casa cuando llamaron a la puerta no hubiera dejado entrar a nadie a no ser que le enseñaran la placa identificativa de que los hombres eran realmente trabajadores de la empresa de suministro eléctrico.

De hecho, en las últimas semanas ha circulado por los grupos de WhatsApp un mensaje advirtiendo de este modus operandi de falsos revisores de la luz para robar en los domicilios. «Yo le he pedido la placa hasta a los agentes de la Policía científica que vinieron a hacer la investigación», explica sin salir de su asombro por lo ocurrido.