ENTREVISTA Soledad Becerril: «Las feministas defienden más a las mujeres de izquierda que a las demás» La primera ministra de la democracia española, primera alcaldesa de Sevilla y primera Defensora del Pueblo sugiere que determinados comportamientos machistas se miden de diferente forma en España según quién los cometa o quién los sufra

Jesús Álvarez

Soledad Becerril (Madrid, 1944) fue una de las veintiuna diputadas del Congreso en la primera legislatura democrática, tras las elecciones de 1977. Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente de Gobierno y de la UCD que fundara Adolfo Suárez, la nombró ministra de Cultura en 1981, la primera de la democracia española; también fue la primera alcaldesa de Sevilla (y del PP en la capital de Andalucía), y la primera Defensora del Pueblo. Ya retirada de la vida pública, se confiesa en «Años de soledad» (Galaxia Gutenberg).

Usted es una mujer de poco hablar y lo ha vuelto a poner de manifiesto en estas memorias de su dilatada vida pública. No ha llegado ni a doscientas páginas...

No me gusta mucho divagar. Prefiero la concreción.

Recuerda en el libro la primera legislatura democrática, en la que ejerció de diputada.

Éramos 21 frente a 329 hombres, apenas un seis por ciento.

Hoy hay tantas diputadas como diputados.

Eso demuestra que entonces era muy difícil para la mujer asumir responsabilidades públicas y que los tiempos, por fortuna, han cambiado.

Usted fue la primera ministra de España de la democracia española y la segunda de la historia, tras Federica Montseny en la II República. Abrió una senda asombrosa que ahora parece normal.

Sí, llamó mucho la atención en esa época ver a una ministra. Fue una decisión valiente de Leopoldo Calvo Sotelo, entonces presidente del Gobierno. Felipe González no nombró a ninguna ministra durante su primer mandato al frente del Gobierno. Transcurrieron seis años desde que fui ministra hasta que hubo otra en el Gobierno de España.

Pocos años antes de ser elegida usted ministra de Cultura, ninguna mujer podía abrir una cuenta corriente en España sin permiso de su marido.

La Constitución de 1978 supuso un gran cambio para las mujeres en España porque las puso en pie de igualdad con los hombres. En ella se proclamabaque no podía existir ninguna discriminación por razón de sexo, raza o religión. A partir de ahí se inician los cambios en la legislación, tanto en el Código Penal como en el Código Civil. Y aparecieron nuevas leyes que equiparan a la mujer con el hombre.

¿No percibió entonces machismo?

Yo no lo percibí y creo que ninguna de las veintiún diputadas fue discriminada respecto a sus compañeros y todas participábamos en las tareas y los trabajos para los que nos considerábamos preparadas.

¿Qué cree que ocurriría hoy si un diputado le dijera a una ministra en el Congreso que «para ser mujer, es bastante antipática»?

Son cosas que hoy no se dicen ni se utilizan.

Eso le dijeron a usted. Y otras cosas de ese estilo. Alfonso Guerra era uno de los que las decía.

Alfonso Guerra me dijo otras lindezas.

¿No cree que muchos le hubieran pedido la dimisión por «machista»?

No sé qué ocurriría ahora pero tampoco exageremos. No es para tanto. Esos comentarios son tonterías.

¿Cree que si usted hubiera sido del PSOE en vez del PP hubieran hecho ese comentario sobre usted?

Yo me he apartado de la vida pública y ahora prefiero no entrar a valorar las acciones de los partidos políticos.

¿No hay dos varas de medir medir el machismo por parte del fenimismo, según la ideología o el partido al que pertenece el sujeto en cuestión?

Creo que hay organizaciones feministas vinculadas, en general, a partidos de izquierda, que reaccionan antes y con más fuerza cuando mujeres de partidos de izquierda son denostadas por su sexo. Los feministas suelen defender más a las mujeres de izquierdas o de partidos de izquierdas.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, dijo en una conversación privada, que acabó haciéndose pública, que contratar prostitutas para que se enredaran con políticos es «éxito garantizado». Si eso lo hubiera dicho una ministra del PP; ¿se habría olvidado tan rápidamente?

Me remito a lo anterior pero creo que este tipo de conversaciones s no deben mantenerlas ni ministros ni ministras.

Carrera profesional

Usted ha dicho en alguna ocasión que el hecho de ser mujer no le entorpeció su carrera profesional. ¿Es así?

Sí. No me puedo quejar.

¿Cree que ahora se entorpece la carrera profesional de las mujeres?

Yo creo que no, pero sucede que, en muchas ocasiones, para la mujer resulta muy difícil compatibilizar una vida profesional con una vida familiar, de atención a los hijos o a personas mayores que convivan con ellos. La sociedad no le da el valor a la maternidad que merece, sobre todo ahora que asistimos a un grave problema demográfico que tendrá graves recupercusiones a medio y largo plazo, entre otras cosas, en las pensiones.

¿Qué se puede hacer para evitar este suicidio demográfico?

El Estado debería tomar medidas y hacer viable y factible que la mujer pueda tener hijos, cuidarlos y criarlos sin renunciar a su vida profesional.

¿Es importante, en política, saber decir que no?

Es importante saber decir que no, en política y fuera de ella.

¿Cuántas veces lo ha dicho usted?

No recuerdo cuántas. En algunas.

Le dijo que no a Alejandro Rojas Marcos y perdió la alcaldía de Sevilla.

Sí, ésa fue una de ellas. Ocurrió tras las elecciones municipales de 1999. Ganamos esos comicios pero no con mayoría absoluta. El Partido Andalucista me ofreció un pacto para que yo fuera una alcaldesa decorativa. Me parecía entonces, y me sigue pareciendo ahora, que el alcalde o la alcaldesa es la persona que debe marcar el rumbo de la ciudad. Tuve que decir que no y perdí la Alcaldía.

Algunos en su partido no se lo perdonaron…

Algunas personas lo lamentaron y yo lo entiendo. Decir que no me lo perdonaron creo que es una exageración.

Con lo que hemos visto que ha ocurrido durante los últimos cuatro meses; ¿cree que Rajoy debió decir que no y convocar elecciones para impedir que se votara la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno?

Esa valoración ya no me corresponde hacerla.