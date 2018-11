Suárez Illana: «La Transición no fue un pacto del olvido» El Colegio de Médicos acogió ayer una nueva sesión del ciclo «La Constitución nos une»

Pedro Ybarra Bores

Sevilla Actualizado: 14/11/2018 07:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Fundación Concordia y Libertad condena el ataque a la opositora venezolana María Corina Machado

El portavoz del PP en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, y el presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, protagonizaron anoche la segunda sesión del ciclo «La Constitución nos une», que convocada por el Partido Popular fue moderada en esta ocasión por el periodista Manuel Prieto ante 365 personas.

El acto, celebrado en el Colegio de Médicos de Sevilla, contó con la presencia de la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el candidato popular Juan Ignacio Zoido, que de nuevo coincidió públicamente con el candidato a la Alcaldía en la precampaña.

Las intervenciones comenzaron con la narración de Adolfo Suárez Illana cuándo fue testigo a la edad de 14 años de cómo su padre retomó la costumbre de los ayudantes militares, y de cúando a uno de ellos, Joaquín de Ariza, le tocó un día de servicio entretener a Santiago Carrillo «durante dos horas». «Al terminar al día el ayudante mostró a mi padre una foto y le dijo «este es mi padre, y lo fusiló Santiago Carrillo». «Es un héroe. Un tipo que es capaz de hacer eso es un hombre ha entendido profundamente la Transición». La Transición «No fue un pacto del olvido, sino un pacto basado en el vivo recuerdo de las atrocidades que cometimos todos», afirmó.

Beltrán Pérez, Manuel Prieto y Adolfo Suárez Illana - J. M. Serrano

Beltrán Pérez por su parte quiso subrayar que «esta Constitución tiene un claro periodo de vigencia de otros cuarenta años más. Estoy convencido, sin negar que pueda haber ajustes parciales, pero ahora mismo están intentando desde distintos sectores derribar sus cimientos».

Para el portavoz popular estos intentos «vienen fundamentalmente del populismo y del nacionalismo, y de partidos que luego se suman para estar en el Gobierno a esa deriva». «El nacionalismo y el populismo se combaten con patriotismo». Desde un patriotismo sereno creo que desde esa moderación, desde esa posición central y de búsqueda de acuerdo, es como verdaderamente se combate el populismo, no creo que se combata con más populismo», dijo

Durante el acto se debatió sobre la situación de Cataluña y el modo en el que se aplicó el Artículo 155. También sobre Venezuela -país en el que vivió Suárez Illana durante tres años- y sobre si era posible recuperar aquel espíritu de consenso.

Para Suárez Illana, «en la época de la Transición la fórmula que nos llevó al éxito puede ser simple, pero muy difícil de aplicar: ser muy exigente a la hora de marcar objetivos comunes, ser capaz de marcar sacrificios personales, y ser suficientemente generosos como para renunciar a intereses personales.

El salón de actos se llenó para acudir a la segunda sesión del ciclo - J. M. Serrano

Eso es ni más ni menos lo que se hizo durante la Transición», dijo refiriéndose a lo que ocurrió entre los años 1976 a 1978. «La sociedad española está aletargada y no se da cuenta de que estamos en un momento crítico para la convivencia», dijo. «El esfuerzo que hicieron nuestros mayores no está en consonancia con el que hacen los jóvenes hoy por mantener el futuro, que debe estar escrito como el que nos enseñaron». «Se puede llegar a un sueño escribiéndolo entre todos, pero no quebrantando la Ley», añadió.

El populismo y la llegada de nuevos partidos, la continua llamada al refrendo constitucional, la radicalización de los mensajes hacia el «odio permanente», fueron alguno de los temas tratados, «el camino que han seguido siempre los totalitarismos para alcanzar el poder», señalaron. «Vox no es lo mismo que Pablo Iglesias. El grave riesgo de convivencia de España está en Podemos», recordó Suárez Illana.

«Hay que animar a la gente joven a que conozca y se sienta orgullosa de la Transición que se hizo en España», apuntaba Beltrán Pérez. «Merece la Pena defender España y nuestras instituciones con una visión clara de moderación, desde el equilibrio y la sensatez, que es como se combaten los pupulismo», subrayó Pérez en varios ocasiones durante sus intervenciones.