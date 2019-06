Supervivientes 2019 Las confesiones de Isabel Pantoja y la próxima visita de Chabelita a Honduras La tonadillera le cuenta a Mónica Hoyos cómo fue su relación con Francisco Rivera, Paquirri

Isabel Pantoja sigue siendo el gran activo de Supervivientes 2019 para generar audiencia y por ello mediaset se frota las manos cada vez que ella se desprende de la bata de cola y se muestra como la verdadera Maribel. La tonadillera, que lidera el equipo de la Playa de los Señores durante esta semana, ha bajado la guardia con Mónica Hoyos y ha protagonizado una auténtica entrevista (por la que alguna publicación hubiera ofrecido muchos ceros) donde ha realizado confesiones sobre su gran amor: Francisco Rivera, Paquirri. La sevillana ha contado también la relación que mantiene con su hija Chabelita y ha desvelado la existencia de un amor desconocido que tuvo hace 9 años.

Dictaba sentencia Jorge Javier Vázquez sobre Isabel Pantoja en Sálvame Deluxe el pasado sábado: «No hay en la televisión de España señoras con una biografía como la suya. Tiene que aguantar en el programa, aunque le tengamos que romper el pasaporte». Y la cantante de El Tardón le daba la razón estos días con sus declaraciones ante Mónica Hoyos, que se puso en el papel de Chelo García Cortés como entrevistadora. «Era la felicidad completa. Yo la he tenido, la he vivido. Es la persona que más he querido en mi vida, que más he amado en mi vida», confesaba Isabel sobre su difunto marido Francisco Rivera.

El esperado reencuentro con Chabelita

Pero si una relación de la Pantoja ha ocupado horas de televisión en los últimos años, esa ha sido la que mantiene con su hija Chabelita. La rebelde vástaga nunca ha dudado en hablar en los platós de las tensiones familiares en Cantora y de las diferencias con su progenitora. A pesar de todo, desde la entrada en la isla de la artista, las tensiones entre ambas parecen haberse disipado por completo. Todo lo contrario de lo que sucede entre Isa Pantoja y su hermano Kiko Rivera. Así pues, el reencuentro entre madre e hija en la próxima gala del jueves se espera de lo más emotivo, pero ¿Será capaz la joven de contarle a su madre el enfrentamiento que mantiene con su hermano?

Chabelita volverá a la isla en la que pasó casi tres meses como concursante. Sobre las preguntas que hará a su madre tras estas semanas de desconexión seguro que reservará alguna sobre la buenísima relación de Isabel Pantoja con Omar Montes, con el que ella mantuvo una relación que nunca contó con la aprobación de la artista.

Si el encuentro entre ambas ya de por sí tene miga, a ello se le suma que Chabelita vajará a Honduras nada más y nada menos que con su ex suegra. La madre de Omar Montes compartirá viaje con la hija de Pantoja para reencontrarse con el de Pan Bendito, que de modo sorprendente se está ganando el cariño de Pantoja