Suspenden el juicio de DeSevilla por «incidencias» con testigos hasta dentro de un año y cuatro meses Miguel López Adán, miembro de Izquierda Unidad que fuera ex director general de la entidad, se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel en esta causa por ayudas irregulares a la cooperación

El Juzgado de lo Penal número once de Sevilla había señalado para este miércoles el jucio contra Miguel López Adán, miembro de Izquierda Unida que ocupó el cargo de director general de la Fundación DeSevilla entre 2007 y 2010, por un delito de fraude de subvenciones. Pero «incidencias» para localizar a testigos y peritos han provocado, a petición de la Fiscalía y la defensa, la suspensión de la vista oral, que se ha aplazado hasta octubre de 2020 por problemas de fechas de este órgano judicial.

A las nueve y media de la mañana estaba citado en el Juzgado de lo Penal número once como acusado López Adán, que se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de cárcel por un presunto delito de fraude de subevnciones tras utilizar supuestamente «para actos partidistas y fines particulares del partido» una ayuda ascendente a un millón de euros concedida para programas de cooperación internacional.

Fuera esperaba para testificar, entre otros, el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y ex secretario provincial del PCA y exdelegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla Carlos Vázquez. En su momento también fueron investigados en esta causa, pero el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, archivó el procedimiento contra ellos.

«Incidencias» con los testigos citados a declarar, entre ellos el exinterventor del Ayuntamiento de Sevilla José Miguel Braojos, y con los peritos autores de los informes motivaron que la defensa y el representante del Ministerio Fiscal solicitaran la suspensión del juicio porque no querían renunciar a ciertas testificales. Tras un receso, el juez ha acordado suspender la vista oral, señalada para este miércoles y jueves.

La nueva fecha para el juicio es el 5, 7 y 9 de octubre de 2020, un año y cuatro meses después, toda vez que la agenda de este órgano judicial y del fiscal estaban ya completa y hacía imposible fijar tres días para la vista oral antes. Esto vuelve a evidenciar la carga de asuntos judiciales que sufre la administración de Justicia en Sevilla.

La fundación, «un instrumento» de IU

La Fundación DeSevilla se constituyó en abril de 2005 con el objeto de canalizar la ayuda internacional y cooperación en el ámbito local, de manera que, tras las elecciones municipales de 2007 y con IU en el gobierno municipal, este partido «canalizó su acción de gobierno en materia de cooperación internacional a través de la fundación, incrementándose de manera cuantiosa las ayudas y subvenciones», según relata la Fiscalía en su escrito de calificación.

López Adán fue nombrado gerente de la fundación en octubre de 2007. La entidad «tuvo plena dependencia funcional del grupo municipal y de dirigentes de IU», añadiendo la Fiscalía que la administración de la fundación, «siempre bajo el dominio del acusado, fue muy deficiente, contablemente de absoluto descontrol», ya que «no se llevaba una contabilidad analítica, que si bien no es obligatoria legalmente, sí permite la correcta imputación de gastos para la justificación de las subvenciones».

«Esto permitió que la fundación fuera un instrumento del partido de gobierno de la que dependía y así con consentimiento del acusado, fuera usada para actos partidistas y fines particulares del partido», asevera la Fiscalía en su escrito, donde agrega que las cuentas de la fundación eran sometidas a auditoría, de manera que todos los ejercicios fueron auditados «con resultado de opinión denegada debido a las debilidades internas en los controles, sin que el acusado hiciera nada por mejorarla».

En este sentido, señala que, en diciembre de 2010, las cuentas anuales de la fundación reflejaban un patrimonio negativo por importe de 1,5 millones de euros, circunstancia que motivó que la propia fundación solicitara una aportación extraordinaria de 1,6 millones que terminó aprobando el pleno municipal.

López Adán, según la Fiscalía, «disponía del patrimonio e ingresos» de la fundación «a su libre arbitrio», hasta el punto de que «permitió que se distrajeran 34.859 euros» previamente de una cuenta, «que posteriormente el propio acusado reintegró en metálico».

Con el dinero de la aportación extraordinaria pagó nóminas, facturas de autobuses y documentos para un encuentro de Solidaridad con Cuba

A ello se suma que, el día en que fue cesado, el acusado instaló un programa de borrado seguro en su ordenador y eliminó 24.577 elementos, en concreto 24.479 archivos y 98 carpetas, de manera que el contenido no ha podido recuperarse dado que el acusado sobreescribió los archivos, haciendo imposible la recuperación de los mismos.

El fiscal anticorrupción Fernando Soto analiza en su escrito el expediente 98/08 que formaba parte de un convenio para la ejecución mediante subvención nominativa de 13 proyectos de cooperación a países en vías de desarrollo, precisando que la fundación recibió 742.500 euros -el 75 por ciento del total de la misma- el 16 de diciembre de 2009, de manera que el 20 de abril de 2010 la fundación «había gastado todo el dinero junto a otros ingresos procedentes de empresas municipales».

El fiscal desgrana los gastos «más significativos» y señala que 259.288,48 euros se destinaron a pagar nóminas de trabajadores de la fundación, «siempre ligados a IU y sin que pueda determinarse qué parte del trabajo de los mismos, si es que hicieron alguno, fue destinado a los proyectos de la subvención»; 6.716,35 euros fueron destinados a pagar facturas de autobuses, y 75.810,47 euros a vigilancia y comunicaciones «que nada tienen que ver con la actividad subvencionada».

También refiere que el acusado retiró 5.980 euros en efectivo el mismo día en disposiciones en caja menores de 3.000 euros, gastó 3.500 euros en la impresión de 2.000 documentos del X Encuentro de Solidaridad con Cuba y realizó una transferencia de 10.352 euros a una agencia de viajes.

«Desafortunada y fraudulenta gestión»

Según expone el Ministerio Público, el imputado, «consciente de que los proyectos no podían llevarse a cabo ante la desviación de los fondos y las dificultades financieras de la fundación», pidió varias prórrogas para la ejecución de los proyectos de la subvención, cuando «la realidad era que la fundación no había ejecutado los proyectos más que de manera parcial y deficiente, y la transferencia de la misma se había gastado en otros fines».

El día 25 de marzo de 2011, López Adán presentó ante el Ayuntamiento un escrito de renuncia de la subvención, que fue aceptada por la Junta de Gobierno a propuesta de la delegación de Relaciones Institucionales, pero a pesar de ello «ni devolvió el dinero, ni presentó cuenta justificativa de la misma, desconociendo el destino de los fondos de ésta y otras subvenciones menores».

En su escrito de acusación, el fiscal alude igualmente al programa para la adquisición de un horno incinerador para el cementerio de Colón de Cuba, que había sido adquirido por 34.500 euros, «lo que conllevaba un sobrecoste de 22.675 euros».

Asimismo, otro proyecto consistía en la adquisición de material informático con destino a La Habana, para cuyo traslado viajaron diez personas de CCOO por un importe de 9.875,27 euros. Así, los ordenadores se adquirieron el 30 de abril de 2009 y se pagaron el 19 de diciembre de 2012, «tres días después del abono de la subvención».

Para finalizar, concluye que, «como consecuencia de la desafortunada y fraudulenta gestión, no sólo del expediente 98, sino de otros y de la fundación en general, se creó un desequilibrio patrimonial de 1.510.617 euros», aseverando que «de tal guisa era la caótica gestión que a la liquidación de la fundación presentaba una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2011 de 16.000 euros y con la Agencia Tributaria de 83.673 euros».