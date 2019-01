SEVILLA Suspendidos los paros parciales en el metro de Sevilla hasta principios de marzo Esta semana estaban previstos para el jueves y viernes en horarios que oscilaban entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche

María Jesús Pereira

@mjesuspereira Seguir Sevilla Actualizado: 22/01/2019 20:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El comité de empresa de la sociedad Metro de Sevilla, participada por Globalvía (88,3%) y la Junta de Andalucía (11,7%), ha decidido la tarde de este martes suspender los paros parciales previstos hasta marzo. La suspensión se produce después de la reunión mantenida este martes entre el comité de empresa y la dirección de Metro de Sevilla, según ha confirmado al ABC el Sindicatol Independiente de Trabajadores del Transporte. Para el comité de empresa, no se trata de una desconvocatoria de los paros, sino de un «paréntesis» en las movilizaciones en tanto se producen las negociaciones para la firma del nuevo convenio colectivo.

Los paros parciales en el metro de Sevilla se iniciaron a finales de noviembre, produciéndose todos los jueves, de 7,30 a 9,30 horas y de 19 a 21 horas. Asimismo, se convocaron otros paros adicionalesel 25 de enero, los días 4, 12, 16 y 26 de febrero y el 4 de marzo, 6 a 9 horas y de 18 a 19 horas.

El presidente del comité de empresa, Juan Lorenzo Vázquez (Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte), señala que ha habido un apoyo mayoritario de los trabajadores para la suspensión de los paros parciales. «Ya se ha constituido la mesa negociadora del convenio colectivo y en breve se reunirá», añade Lorenzo. La empresa ha declinado hacer declaraciones sobre las negociaciones con el comité.

Los trabajadores exigen que Metro de Sevilla cubra con personal eventual las bajas por enfermedad, excedencias, reducciones de jornada o invalidez, y no con el 10% de la plantilla asignada al turno de reserva. El comité de empresa asegura que entre semana hay personal para cubrir esas bajas, pero no así los fines de semanas. «Actualmente se están cubriendo esas bajas con personal laboral y no se reiniciarán los paros parciales mientras se haga así y negociemos el convenio», indica Juan Lorenzo Vázquez.

En cuanto a la mejora de condiciones laborales, los trabajadores exigen en el nuevo convenio laboral una subida salarial por encima del IPC. Desde que se aprobó el último convenio laboral en 2015, las subidas salariales han estado referenciadeas al IPC. «Entonces la empresa dijo que no podía subir más porque no tenía suficientes beneficios, aunque superan los 7 millones de euros. Ahora no tiene excusa, ya que en 2017Metro de Sevilla registró unos beneficios de casi 17 millones de euros», indican fuentes de los trabajadores.

La negociación del último convenio laboral también acabó con una huelga en el metro de Sevilla, aunque se limitó a un día, ya que fue desconvocada por el comité de empresa para la Semana Santa.