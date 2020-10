Coronavirus Sevilla Las tabernas centenarias de Sevilla, en riesgo por la prohibición de usar la barra Negocios clásicos como Manolo Cateca y Trifón cierran temporalmente, mientras otros locales temen que las restricciones para reducir los contagios de Covid-19 sean su sentencia de muerte

Elena Martos Sevilla Actualizado: 28/10/2020 03:12h

El Rinconcillo ya no tiene barra. Todo el local es un comedor con mesas separadas para cumplir con la estricta norma que ha impuesto el Gobierno central ante el aumento incontrolado de contagios, que no sólo obliga a cerrar a las diez, sino que prohíbe consumir de pie. La taberna centenaria no se ha visto en otra. Se ha adaptado al cobro con el móvil, a las redes sociales y ahora al servicio sin barra por imposición legal. El amplio espacio del establecimiento y una clientela fiel tal vez permitan a sus propietarios aguantar hasta Navidad, pero qué viene después. En esa incertidumbre están decenas de negocios tradicionales de Sevilla que conservan un modelo que es santo y seña