Los taxistas tildan de «traidores» a quienes negocien con los VTC Uber había pedido una reunión a tres bandas que las asociaciones del gremio rechazaron

Francisco Rodríguez

SEVILLA Actualizado: 09/11/2018 10:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El conflicto del taxi con los vehículos de transporte concertado (conocidos como VTC por sus siglas) continúa vivo y no da muestras de mitigarse a tenor de las últimas noticias conocidas. Los taxistas se mantienen en sus reivindicaciones y se niegan a cualquier tipo de reunión que pueda acercar posturas entre ambos colectivos, e incluso el colectivo Élite Taxi ha difundido un comunicado en el que advierte del «desprecio que sufriría cualquier taxista por trabajar con este tipo de empresas, por traidores».

La empresa de alquiler de coches con conductor Uber, que acaba de desembarcar en Sevilla, solicitó recientemente y a través del propio Consistorio una reunión con los representantes del sector local del taxi, según han informado a Europa Press fuentes municipales. No obstante, al menos la Unión Sevillana del Taxi y Élite Taxi Sevilla habrían declinado la idea de celebrar el encuentro.

Mientras el Ayuntamiento de Sevilla confirma que en efecto, Uber solicitó recientemente celebrar una reunión con representantes del sector hispalense del taxi, Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, ha explicado que fue a comienzos de la semana pasada cuando el concejal de Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), telefoneó a su asociación para comunicar tal extremo. No obstante, Fernando Morales ha explicado que la Unión Sevillana del Taxi declinó participar en un encuentro así al no adelantar Uber «los términos» y el contenido de la reunión, considerando que la empresa puede «mandar por escrito» sus propuestas o peticiones al objeto de que las asociaciones del taxi las «estudien» si lo creen conveniente.

Élite Taxi, al respecto, avisa de que no tiene «ninguna inquietud que exponer» a Uber, que al colectivo no le «interesa» la plataforma con la que cuenta dicha empresa y no va a «perder el tiempo» con ella y que los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) que trabajan para Uber o Cabify «no cumplen» las leyes y reglamentos que pesan sobre ellos. Además, advierte Élite Taxi del «desprecio que sufriría cualquier taxista por trabajar con este tipo de empresas, por traidores».

En el caso de la asociación Foro Taxi libre, su portavoz, Juan Martín Caparros, ha manifestado que «nadie ha contactado» con la misma a cuenta de este aspecto.