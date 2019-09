Tribunales Teresa Rodríguez se sintió «humillada» y «agredida» por el empresario que simuló besarla Manuel Muñoz, para quien todo fue una broma, niega en el juicio haber besado, tocado o arrinconado a la líder de Podemos en Andalucía

La portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía y coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez, se sintió «humillada» y «agredida» física y moralmente cuando el empresario sevillano Manuel Muñoz Medina le puso la mano en la boca y simuló darle un beso el 20 de diciembre 2016 en el marco de una visita a un acto institucional a la Cámara de Comercio de Sevilla y tras el cual fue invitada a conocer el despacho del presidente de este organismo.

Así lo ha manifestado Rodríguez este jueves durante su declaración como afectada en el juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla contra Manuel Muñoz como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad y otro contra la integridad moral, por los que se enfrenta a una pena de un año y nueve meses de prisión.

El acusado, durante su interrogatorio, ha insistido en que se trató de una broma, que suele hacer indistintamente a hombres y mujeres, y ha reiterado sus disculpas públicas a la dirigente de la formación morada si ella no lo entendió así y se sintió mal.

No obstante, el empresario sevillano, que en la fecha de los hechos era vocal de la Cámara de Comercio, ha recalcado que no la tocó, ni agredió, ni arrinconó, ni la empujó, ni la besó, ni llegó a ponerle una mano en su cuerpo. «Simuló dar un beso en mi mano y a distancia suya», ha explicado.

Connotaciones sexuales

En este sentido, Teresa Rodríguez ha afirmado que entendió que quizás él lo hiciera como una broma, pero ella sintió una «humillación» y una «agresión» física y moral. «Me sentí una cosa y objeto», ha dicho.

La diputada acudió aquel 20 de diciembre de 2016 a la sede de la Cámara de Comercio a un acto institucional, con la presencia de la expresidenta de la Junta Susana Díaz, organizado por una agencia de noticias. La jefa de protocolo de la Cámara, sobre las tres de la tarde, la invitó a subir a petición del presidente, Francisco Herrero, para conocer las instalaciones. Tras rehusar inicialmente la invitación, accedió a subir a saludarlo.

A la salida del despacho de Herrero, el empresario acusado, según Teresa Rodríguez: «Me puso su mano en mi boca, me arrinconó, y me puso la otra mano en la nunca y me empujó hacia el rincón. Se besó en su mano».

Tras este relato, la parlamentaria andaluza ha dicho que se sintió «bloqueada». «Si me pasa en la calle, reacciono de otra manera». Y todo ello en presencia de la jefa de protocolo, del presidente y de otro vocal de la institución.

Sintió miedo

Aunque Teresa Rodríguez ha dicho haber sentido «miedo» por estar arrinconada en un lugar que no conocía y con tres hombres que no conocía de nada y que parecía que estaban contentos y consentían la situación». «Nunca me he sentido así, ni he vivido situaciones como ésta con connotaciones sexuales», ha asegurado, a pesar de los ataques que ha podido vivir como política.

«Su mano fue una mordaza. Todo lo que ocurrió allí fue contra mi voluntad», ha añadido durante su interrogatorio, que ha concluido antes del receso de la vista oral, marcada por los comentarios y explicaciones del presidente del tribunal, José Manuel de Paúl.