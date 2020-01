El tiempo en Sevilla para la Cabalgata de Reyes Magos, marcado por el fresco y la ausencia de lluvias El sol será el protagonista tanto el día 5 como el 4, por lo que el Heraldo Real también saldrá sin problemas por las calles de la ciudad

La primera semana de enero es una de las que más atención suscita a lo largo del año, en cuanto a lo que el tiempo se refiere. Y es que son muchas las personas, pequeños y mayores, que están pendientes de la meteorología para saber si la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla saldrá por Sevilla sin problemas.

Y así parece que será en este 2020, año en el que ni siquiera habrá que estar pendiente del cielo porque, según la predicción del Servicio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ausencia de precipitaciones está asegurada.

De hecho, el tiempo previsto para este 5 de enero estará marcado por el sol. No habrá, por tanto, siquiera nubes, aunque es cierto que las temperaturas, sobre todo cuando caiga la noche, serán frescas, ya que oscilarán de los 8 grados de mínima y los 18º de máxima.

No sólo no corre peligro la Cabalgata de los Reyes Magos del día 5, sino que este viernes 4, día en el que sale por las calles de Sevilla el Heraldo Real, el tiempo será parecido, por lo que no habrá problemas para que realice su recorrido.

Y el Día de Reyes, en el que los niños y mayores descubren sus regalos y también salen algunas cabalgatas en algunos barrios, la dinámica será prácticamente igual. Es decir, en los últimos días de esta Navidad el buen tiempo reinará en todos ellos.