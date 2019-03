Todo lo que debes saber sobre la nueva normativa de circulación de los patinetes eléctricos en Sevilla Los patinetes con sillín están obligados a estar matriculados y tener seguro

Sevilla está considerada como una de las mejores ciudades de Europa para moverse en bicicleta. Su amplia red de carriles bici ha impulsado la movilidad sostenible. Pero en los últimos años, la aparición y proliferación de diversos tipos de patinetes eléctricos, que conviven con peatones y ciclistas, ha obligado al Ayuntamiento a regular esta modalidad de transporte. La norma, cuando se apruebe, limitará las vías de circulación, la velocidad y la documentación obligatoria en cada caso.

La propuesta presentada por Juan Carlos Cabrera, delegado de Movilidad del consistorio sevillano, es tajante en lo que respecta a los patinetes con sillín. Ahí radica la primera limitación.

«Partimos de que venían catalogados como juguetes, pero en verdad cuando hay un vehículo de movilidad personal, con sillín, atendiendo al reglamento europeo, lo define la DGT como vehículo clase L. Es como un ciclomotor y por tanto, hay que darle esta categoría que desde el reglamento europeo viene dada» explica Cabrera a ABC.

Según el delegado de Movilidad, estos patinetes se diferencian del resto tanto por la potencia como la velocidad a la que transita y la propia configuración que tiene como tal de ciclomotor, un vehículo de movilidad personal con sillín. Así pues, las normas de circulación serán exactamente igual que la que afecta a una moto de 49 centrímetros cúbicos. Sólo podrán ir por la calzada, se le exigirá el pago del impuesto de circulación y estar en posesión de permiso de circulación, matrícula... así como estar asegurado.

No obstante, según fuentes municipales, estos ciclomotores se podrán acoger a los descuentos «verdes» que se aplican a los vehículos eléctricos. Respecto al seguro, el coste medio ronda los 200 euros al año, más caro que el exigido para una motocicleta de 125 centímetros cúbicos.

Esta nueva regulación ha sentado como un jarro de agua fría para los propietarios de este tipo de patinetes y para vendedores, como Marta Navarro, de Recambios Alamillo, que se muestra «muy preocupada».

«La gente tiene miedo, básicamente piensa que los van a retirar del mercado y que esto ya no se va a poder utilizar. Muchos clientes, que ya tenían decidida su compra, nos dicen que prefieren esperar para ver por donde va a salir esto, porque el precio de los patinetes ahora mismo... Esto no se puede comprar para que ahora salga una norma que diga que no lo pueden utilizar. Prefieren esperar un mes o dos meses para que se regule todo y proceder a su compra» indica Marta Navarro a este periódico.

Patinete sin sillín

«Los que no tienen sillín, los dejamos o permitimos circular por los carriles bici y aquellas calles que tengan una limitación de no más de 20 o 30 kilómetros por hora. Esto va a permitir que tengan un recorrido estable, pues estamos hablando incluso de que todo el casco antiguo tiene esa limitación. Por tanto, al tener continuidad en el trazado, ya sea carril bici como las calzadas que tengan 20-30, podrán ser utilizados como vehículos de movilidad personal» apunta Juan Carlos Cabrera.

Los menores de quince años, que vayan en patín sin asiento, podrán ir por el carril bici con casco y deberán ir acompañados de un adulto, aunque no se le exigirá seguro. La velocidad máxima tanto para adultos como menores, según Cabrera, será de 15 km/h por el carril bici, que «es una velocidad aceptable, pues es la misma que tiene la bicicleta y de 10km/h en aquellos carriles bici compartidos para aquellos vehículos de movilidad personal que no tienen asiento y que por tanto tiene categoría de un patinete eléctrico».

Para el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, se trata de unas medidas «exigidas» por la ciudadanía y consensuada con todos los agentes sociales. Sin embargo, desde Ampes, la Asociación para la movilidad personal en Sevilla, critican que el gobierno municipal no ha respondido a sus propuestas como colectivo afectado.

«Creemos que la limitación por potencia excluye a la mayoría de vehículos de movilidad personal, reduciendo de esta manera las posibilidades de micromovilidad que ofrece la ciudad de Sevilla. Deberíamos centrarnos más en limitar y controlar la velocidad, el respeto y la convivencia con el resto de vehículos y de usuarios de las vías y no centrarnos en la limitación por potencia, ya que de esa manera limitas mucho otros factores como son la capacidad del vehículo de tener una salida y evitar accidentes, por ejemplo» comenta José Garrido, miembro de Ampes.

Garrido asegura que esta normativa es mucho más restrictiva que la que se ha implantado en otras ciudades. «Actualmente sólo se nos permite con este proyecto circular por carril bici o por vías de zona 20-30 km/h. Nosotros creemos que las carreteras de un único sentido son aptas para la circulación de este tipo de vehículos».

Del mismo modo, desde Ampes critican la clasificación en cuanto a si tienen sillín o no, ya que existen sillines homologados que se le pueden colocar al patín, para aquellas personas con problemas de movilidad. Aspectos de una norma «en la que no estamos representados», dice Garrido, por lo que no descartan movilizaciones para que el Ayuntamiento atienda sus requerimientos.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, aquellos usuarios que lo deseen, apunta la presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Sevilla, Elena Romero, «pueden sacarle un seguro al patinete sin sillín, que ofrece cobertura a terceros por daños materiales y personales por unos veinte euros al año. Sin embargo, este seguro no tiene nada que ver con el de un ciclomotor, que ronda los 200 euros anuales, al que se tiene que acoger los vehículos de movilidad personal con sillín y que superan los 20km/hora».

Segway para el turismo

En el caso de los vehículos autoequilibrados conocidos como segway, el proyecto de ordenanza recoge el nivel de riesgo definido por la DGT y en consecuencia establece que deben tener un uso prioritariamente turístico y, por tanto, su utilización queda condicionada a la solicitud de autorización por parte de la empresa que los gestione a través del Consorcio de Turismo previo informe del área de Movilidad.

No obstante, todas estas limitaciones no se pondrán en práctica de manera inmediata, ya que es necesario previamente su aprobación por el pleno del Ayuntamiento. Posteriormente, deberá someterse a un periodo de alegaciones, aproximadamente un mes, y después llevarlo a pleno municipal nuevamente para su aprobación definitiva. Por tanto, según fuentes municipales, la nueva ordenanza de movilidad no entraría en vigor hasta el próximo verano.