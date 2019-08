Todo sobre las políticas de equipaje de mano de Ryanair, Vueling e Iberia para el verano 2019

Isabel Bocarando Sevilla Actualizado: 31/08/2019 07:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con la llegada del verano viene la época más deseada por muchos: las vacaciones. Esto es sinónimo de viajar, de explorar sitios nuevos y disfrutar del descanso más que merecido. Pero a menudo surge una pregunta: ¿Qué hacemos con nuestro equipaje?

Muchas veces no nos conviene facturar las maletas, ya que presenta grandes ventajas. Prácticamente todas las compañías aéreas cobran por facturar las maletas, por lo que ahorraremos dinero. Pero además de esto también podemos ahorrar mucho tiempo, ya que al llevar el equipaje con nosotros no tendremos que esperar largas colas en las cintas transportadoras, ni tener el riesgo de que se pierdan nuestras pertenencias.

Es cierto que viajar exclusivamente con equipaje de mano no siempre es una posibilidad, pues todo depende de la duración que vayan a tener nuestras vacaciones. No es lo mismo una escapadita de fin de semana, que requiere menor cantidad de equipaje, que otras de larga duración. Desde ABC te ofrecemos una serie de consejos para economizar al máximo el periodo de descanso y evitar el estrés que a veces supone preparar el equipaje.

¿Cuál es el límite de peso y medida para el equipaje?

Esto depende sobre todo de cada compañía. Cada una de ellas tiene una política de equipaje de mano distinta, por lo que deberás informarte previamente de su normativa.

Según Aena, por lo general, se puede transportar una maleta como equipaje de mano en la cabina, siempre y cuando sus dimensiones no superen los 115 centímetros de alto y de largo. Respecto al peso en ningún caso podrá sobrepasar los 12 o 18 kilos (según el tamaño de la cabina del avión), ya que todo dependerá de la política de empresa de cada compañía.

Vueling es la mayor aerolínea dentro del territorio español en número de destinos y por tamaño de flota. Opera cada día unos 300 vuelos, ocupando el 45 % de la cuota del mercado. En esta compañía puedes llevar contigo una maleta de mano con unas medidas máximas de 10 kg de peso y 55x40x20 cm, acompañada de otro bolso o maletín más pequeño con unas medidas máximas de 35x20x20 y una bolsa adicional con las compras que hagas en el aeropuerto.

Avión de Vueling - ABC

Ryanair es probablemente la compañía «low cost» más conocida, además es la que realiza más viajes en Europa, con más de 2.000 rutas y 84 bases. Gracias a sus bajos precios se ha convertido en la aerolínea más rentable del mundo. Sin embargo esta rentabilidad la consiguen siendo más restrictivos en temas como el equipaje, ya que solo deja llevar una bolsa de mano pequeña cuyas medidas no pueden sobrepasar los 40x20x25 centímentros, para poder caber debajo del asiento delantero. Si no, aplicará un cargo de 25 euros. Para llevar dos piezas en cabina la única forma será pagando una tasa extra de seis euros, lo que permitirá llevar una bajo el asiento delantero y la otra (de un máximo de 10 kg) en el compartimento de arriba.

Como competencia directa a Ryanair nace EasyJet, esta compañía oferta también varios destinos desde el aeropuerto San Pablo, todos a bajos costes. Comprando un billete te ofrecen viajar gratuitamente con una maleta cuyas medidas no superen las dimensiones 56x45x25 cm. El peso no tendrá ninguna limitación, siempre y cuando el pasajeros pueda colocar sus pertenencias sin problema en el compartimento superior. Además se permitirá otro bulto bajo el asiento con un tamaño máximo de 45 x 36 x 20 cm.

En Iberia puedes ir acompañado de una maleta de cabina más otro accesorio personal, el primero de una medida máxima de 56x45x25 cm, y el segundo de máximo 40x30x15 cm. La compañía es una de las más antiguas del mundo, con su sede social en Madrid, y aunque sus precios no sean tan baratos como otras aerolíneas de bajo coste, viajar con Iberia siempre garantizará seguridad.

Zona de espera para recoger maletas en el aeropuerto de Sevilla - ABC

¿Cuántos «bultos» están permitidos?

Otra pregunta frecuente es la cantidad de bultos que están permitidos dentro del equipaje de mano.

En algunas compañías está permitido viajar además de con el equipaje de mano estipulado con otro bulto como una mochila o un bolso, pero muchas otras (principalmente las low-cost), prohiben específicamente viajar con más de una carga. Quedan excluidos de esta normativa aquellos pasajeros que necesiten de algún recurso específico, como muletas, bastones, etc.

Objetos totalmente prohibidos

A todos nos ha ocurrido de pasar por la cinta de control con nuestro equipaje y que nos tengan que tirar algo por no cumplir con la normativa estipulada del aeropuerto. Las medidas y cantidades de ciertas sustancias a veces parecen no quedarnos muy claras. Según Aena éstas son las sustancias que no podemos transportar bajo ningún concepto:

Armas de fuego y armas en general

Dispositivos que disparen proyectiles

Dispositivos para aturdir o inmovilizar

Objetos de punta afilada o borde cortante

Herramientas que puedan utilizarse para causar heridas graves

Sustancias y dispositivos explosivos e incendiarios

Sustancias químicas y sustancias tóxicas

Líquidos, aerosoles y geles: Solamente los que vengan en envases individuales de capacidad no superior a 100 ml, los que sean necesarios por tema de salud y vengan siempre acompañados de una receta médica, y los comprados en las tiendas del aeropuerto. Respecto a la capacidad no debe ser superior a 1 litro (bolsa de aproximadamente 20 x 20 cm.), y hay que tener en cuenta que sólo se puede transportar una bolsa de líquidos por pasajero.