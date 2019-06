Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio Todos los secretos de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla La Catedral y la Giralda de Sevilla recortarán las visitas antes de tiempo y piden al personal que no vaya por allí ese día

Mercedes Benítez @laplumilla Actualizado: 08/06/2019 02:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Falta una semana para que Sergio Ramos (33) y Pilar Rubio (41) se den el sí quiero después de siete años de relación y tres hijos en común. Y en Sevilla, donde la pareja tiene previsto casarse, todo son preparativos. Pese al absoluto secreto con el que llevan la organización, el enlace ha cambiado la rutina de la Catedral de Sevilla y hasta la Giralda, donde han dado orden de que no entre nadie más que los invitados.

El día 15 de junio, fecha de la boda, las visitas guiadas al templo y a la Giralda quedarán restringidas hora y media antes. Las taquillas para sacar entradas para ambos monumentos se cerrarán a las 15.30 porque a las 18 horas está previsto el enlace matrimonial. Es un caso especial ya que otras bodas se simultanean con las visitas turísticas. Pero ese no es el único veto. La Catedral ha pedido al personal de atención y empresas vinculadas al monumento que no aparezcan ese día por allí. En la misiva se insiste en que es una celebración «de carácter privado», por lo que sugieren a los trabajadores que sean «comprensivos» y no acudan, recalcando que es una petición de la empresa de seguridad que los novios han contratado.

Ramos, que se bautizó hace algunas semanas en la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja de Madrid, ha seguido el procedimiento que exige la Catedral de Sevilla y otros templos muy solicitados para casarse. Un año antes, al inicio del mes elegido se abre el libro de bodas y se consulta la disponibilidad. Si hay suerte se reserva la fecha.

La cita es a las seis de la tarde en la Capilla Real de la Catedral en una fecha que, en Sevilla, es sinónimo de calor, algo que tendrán que tener en cuenta los invitados al elegir su indumentaria. Yque tendrán que compatibilizar con las normas establecidas por la pareja. Porque los 400 elegidos para el enlace tienen manual de instrucciones. Tanto para la iglesia como para la fiesta posterior que tendrá lugar en la finca donde Ramos cría su yeguada, a unos kilómetros de Sevilla.

«Me quedé flipando cuando vi la invitación», decía uno de los que estará en la boda. Las invitaciones, una caja negra con un libro con vistas de la ciudad, van acompañadas de una lista de advertencias. Para evitar filtraciones, no se permitirán teléfonos móviles. Los invitados tendrán que dejarlos en una sala para llamadas de emergencia que se ha previsto en la finca para cuando tengan necesidad de comunicarse. El resto del tiempo no habrá móviles.

Fiesta previa

Hay más requisitos. Aunque los tres hijos de la pareja llevarán los anillos, no está permitida la entrada de niños. Los hombres deberán vestir chaqué y las mujeres irán de largo pero tienen prohibidos los colores blanco, rojo, rosa, naranja o verde.

La celebración será por todo lo alto. En «La Alegría SR4», la finca de 42 hectáreas que Ramos posee en la localidad de Bollullos de la Mitación donde guarda su caballo «Yucatán de Ramos»que fue campeón del mundo en Sicab 2018, ya está instalada la carpa. Y desde la puerta se aprecian los preparativos para una velada que promete ser inolvidable. Se habla de que Niña Pastori, amiga del novio, cantará en la ceremonia y que la música tras el banquete correrá a cargo de AC/DC, del que es fan la novia. Y que el viernes habrá fiesta previa para los que lleguen antes a Sevilla. «Se me ha ido la mano con los invitados», proclamaba Rubio en Instagram. Si ella lo dice.