El SAS trasladará Salud Mental de San Lázaro al Hospital Virgen del Rocío

La unidad de Salud Mental del hospital de San Lázaro se trasladará al Virgen del Rocío, según anunció este miércoles el SAS para dar respuesta a la demanda que vienen planteando profesionales y la Asociación de Allegados de Enfermos Esquizofrénicos (Asaenes) que horas antes en que se difundiera la notar estaba en la calle manifestándose.

Éste es el compromiso en el que trabaja el SAS y que le ha trasladado su gerente, Francisca Antón, a la presidenta de Asaenes, Rocío Lozano, en un encuentro que se ha celebrado para tratar el traslado. Antón destacó que se empezará a trabajar «de manera inmediata» en este proyecto, que tiene un coste estimado de 2 millones de euros y que será prioritario para el SAS en 2019.

Añadió que el cambio se consensuará con profesionales y Asaenes y que conllevará la reordenación de servicios y espacios en el Virgen del Rocío, además de las obras para albergar la Unidad.

Durante estas últimas semanas se han celebrado varias reuniones con representantes de ambos centros para avanzar en este proyecto y se ha acordado programar encuentros periódicos entre las gerencias de los dos hospitales y las direcciones asistenciales para garantizar la continuidad asistencial. También se ha convenido que tanto Asaenes como otras asociaciones estén presentes en la comisión asistencial y estratégica de la unidad de gestión clínica de Salud Mental, para que sean conocedores de las líneas de trabajo.

El hospital San Lázaro cuenta con una unidad de Salud Mental desde el cierre del de Miraflores. Actualmente, presta asistencia a pacientes del área del Virgen del Rocío y cuenta con 30 camas, una sala de esparcimiento para pacientes, consultas de terapia, control de Enfermería y un dispositivo de cámaras de vigilancia de las distintas áreas dentro de la Unidad.

En 2016 se reformó el control de Enfermería para mejorar la atención de los pacientes, con un acristalamiento de la zona que permitía mejor visión de los profesionales y un nuevo dispositivo de seguridad.

Además, se renovó íntegramente la dotación de camas y se reforzó la plantilla de Enfermería para responder a las necesidades de cuidados. A pesar de las reuniones y promesas, Asaenes seguirá con su campaña de denuncia hasta que el traslado plateado por el SAS se haga efectivo.

Ayer fue el último acto de protesta que realizó con una concentración ante las puertas de San Telmo. Los manifestantes exigieron a los responsables autonómicos el cierre y posterior traslado de la Unidad, una demanda que la entidad sevillana viene «denunciando desde más de diez años, ante el evidente estado de precariedad ya que fue trasladada de forma provisional a su actual ubicación hace más de tres décadas», dijeron los afectados.

Durante la concentración, Rocío Lozano, advirtió de que la situación en esta unidad es «incompatible con una atención sanitaria a las personas con problemas de salud mental en condiciones de igualdad, dignidad humana e intimidad».

«Solo pedimos —dijo— que se trate a las personas hospitalizadas en esta Unidad de la misma forma que se trata al resto de hospitalizados en cualquier otra del SAS; no queremos seguir siendo pacientes de segunda categoría», agregó. En relación al compromiso de traslado del SAS Lozano afirmó que «seguiremos vigilantes ante una promesa para la que aún no se ha comprometido una cuantía presupuestaria, no se ha elaborado un proyecto de ejecución y solo se han fijado unos hitos en el calendario que tendremos que ir verificando que se van cumpliendo».

«Proseguiremos con nuestra movilización hasta que no se haga realidad este compromiso, que por otra parte, ha llegado gracias a la fuerza y determinación demostrada por todos y cada uno de los miembros de nuestro colectivo», terminó.