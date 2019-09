Sucesos Tres encapuchados asaltan con violencia la casa de un matrimonio de ancianos en el Tiro de Línea Los agresores maniataron y golpearon a las víctimas para hacerse con el dinero y las joyas en apenas 15 minutos

Silvia Tubio @latubio Sevilla Actualizado: 27/09/2019 17:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Delincuencia en Sevilla: Seis meses de aumento de los delitos con respecto a 2018

A una hora muy poco usual para cometer un robo en una vivienda de un barrio popular. A las diez de la mañana, tres encapuchados se colaron este lunes en la vivienda de un matrimonio de ancianos que reside en la plaza de los Duendes de Sevilla, en el Tiro de Línea. Las víctimas fueron salvajemente golpeadas, maniatadas y amenazadas constantemente con armas blancas para que les indicaran donde guardaban el dinero y las joyas.

Los ladrones consiguieron hacerse con el botín y huyeron camuflándose por las calles del barrio. Así consta en la denuncia que se investiga en la Policía Nacional. Una hija del matrimonio ha detallado a ABC «los 15 minutos de terror» que vivieron sus padres. Su progenitor, de 69 años, además tuvo que enfrentarse a esta terrible experiencia debilitado por el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo. «A las diez de la mañana mi padre acababa de regresar de la sesión de quimioterapia y estaba tumbado en la cama». Cuando de repente observó cómo tres individuos se colaban en su casa después de empujar y tirar al suelo a su mujer, que tiene 67 años.

Según detalla la hija, que prefiere guardar el anonimato, su madre abrió confiada la puerta cuando llamaron porque se creía que era ella, que iba a visitar a su padre. Al vivir en el bloque de al lado, sus visitas son frecuentes. «Pero lo que vio fue a tres hombres vestidos de negro, encapuchados, que la tiraron al suelo de una patada».

El marido fue sacado a rastras de la cama donde se encontraba descansando tras recibir una sesión de quimioterapia

A su padre lo sacaron de la cama con violencia para llevarlo al salón y allí le golpearon, le pusieron un cuchillo en el cuello y le amenazaron de muerte. «A los dos los amordazaron y los maniataron con unas bridas». La hija relata cómo uno de los encapuchados mantenía inmovilizado en el suelo a su padre, «pisándole el cuello con un pie»; mientras que a su madre «le tiraron del pelo y la fueron arrastrando por las habitaciones para que les indicara donde estaban las cosas de valor».

«Si hablas, te mato»

El asalto duró unos quince minutos. Antes de marcharse, los ladrones volvieron a amenazar al matrimonio. «Les dijeron que si hablaban o pedían ayuda, volverían allí para matarlos». Las víctimas han descrito a la Policía que los agresores debían ser españoles porque no les detectaron ningún acento extranjero, «aunque hablaban muy bajo». Pasados unos minutos, el padre se fue arrastrando por el suelo hasta que consiguió quitarse la mordaza y encaramarse a una ventana para pedir auxilio. Los vecinos lo oyeron y acudieron a su casa. «A mi me avisaron y cuando llegué y vi lo que acababa de pasar, me dio un ataque de ansiedad». Los ancianos fueron derivados al hospital Virgen del Rocío donde fueron asistidos de contusiones y hematomas. Ambos se encuentran fuera de peligro y en su casa.

El Grupo I de la UDEV se ha hecho cargo de la investigación del caso. Un equipo de Policía Científica analizó el interior de la vivienda en busca de indicios que sirvan para identificar a los sospechosos. Una de las dudas que tiene la familia es cómo lograron los ladrones colarse en el bloque. «Cremos que pudieron manipular la cerradura con un cuchillo porque ningún vecino les abrió».

Este matrimonio lleva 50 años viviendo en esa casa y nunca le habían robado hasta el lunes. «En el vecindario están atemorizados con lo ocurrido. Por eso hemos decidido contar lo que ha pasado, para prevenir a la gente».