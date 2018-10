Tribunales Tres meses sin escuchar bien las grabaciones de los juicios en Viapol El sistema de grabación de los juicios ha estado estropeado varios meses; tras numerosas quejas de los funcionarios, se subsanaron las deficiencias



Varios juzgados ubicados en el edificio Viapol de Sevilla han estado tres meses sin poder escuchar de forma audible las grabaciones de los juicios. Al menos de manera inteligible ya que se graban pero no se escuchan bien. Había interferencias, pitidos y otro tipo de ruidos que impedían escuchar con nitidez las grabaciones de los juicios que se hacen ahora sustituyendo las actas anteriores.

Eso ha ocurrido desde el pasado mes de junio en la sala 1 de la primera planta de Viapol donde se celebran habitualmente juicios al menos cuatro órganos de lo Contencioso Administrativo y alguno más de Primera Instancia. ABC pudo escuchar alguna de esas grabaciones y comprobar que, efectivamente, eran ininteligibles por las numerosas interferencias y ruidos de fondo.

Ayer fuentes judiciales aseguraban que un informático de la Junta de Andalucía (la Consejería de Justicia tienen las competencias en materia de medios judiciales) había acudido a los juzgados a solucionar el problema. Y, de hecho, desde la Consejerìa de Justicia afirmaban que esa sala estaba funcionando con normalidad sin tener constancia de ninguna anomalía.

Sin embargo en estos meses se han producido numerosas incidencias debido a que no se escuchaban las grabaciones. Algo muy grave si se tiene en cuenta que ello puede provocar que una de las partes solicite la nulidad de las actuaciones si al escuchar la grabación comprueba que no se oye.

Casi todas las quejas con las incidencias presentadas hacían referencia al mal estado de los micrófonos. «Van a tener que cancelar los juicios porque no se escucha nada en las grabaciones», decía una de esas quejas a las que ha tenido acceso ABC mientras que otra insistía en que «el sonido de la sala no es correcto» o en otra se informaba de que el micrófono se había colocado mal. «No se escucha apenas nada», «hay mucho ruido de fondo», han sido las incidencias más comunes. En otros casos se tuvieron que marchar sin celebrar las videoconferencias porque el sistema no funcionaba.

Tras las numerosas quejas y peticiones de ayuda técnica, al parecer los problemas se solucionaron y el pasado viernes los sistemas volvieron a funcionar correctamente. Aún así hay numerosos juicios que se han celebrado durante estas semanas, cuyas grabaciones son ininteligibles.